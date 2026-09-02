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‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సహా పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లో టాప్ జాస్టర్ చిత్రాలు..

Pawan Kalyan Disaster Movies: పవన్ కళ్యాణ్‌ను పవర్ స్టార్ చేసిన టాప్ చిత్రాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వాటితో  పాటు ఆయన కెరీర్‌లో స్పీడ్ బ్రేకర్స్ గా మారిన డిజాస్టర్  చిత్రాలున్నాయి.  అంతేకాదు ఈ యేడాది ఎన్నో అంచనాల మధ్య విడుదలైన  ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సహా పలు టాప్ డిజాస్టర్ మూవీస్ ఉన్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 02, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:12 PM IST
‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సహా పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లో టాప్ జాస్టర్ చిత్రాలు..
Image Credit: Pawan Kalyan Disaster Movies (File Movie Pics/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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