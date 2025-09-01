English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ustaad Bhagat Singh: వింటేజ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఈజ్ బ్యాక్.. అదరగొట్టిన హరీష్ శంకర్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ పోస్టర్..

Ustaad Bhagat Singh Update: పాలిటిక్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాల్లో మళ్ళీ కనిపించడానికి చాలా సమయం తీసుకున్నారు. అయితే ఇటీవలే మళ్లీ హరిహర వీరమల్లు చిత్రంతో థియేటర్స్ లో అభిమానులను పలకరించారు.. ఈ సినిమా సరిగ్గా ఆడక పోవడంతో ప్రస్తుతం మెగా అభిమానుల దృష్టి మొత్తం పవన్ రాబోయే సినిమాలపైనే పడింది…

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Sep 1, 2025, 07:16 PM IST

Trending Photos

BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్‌.. ఒక్కసారి రీఛార్జీ చేస్తే 365 రోజులు వ్యాలిడిటీ..
5
BSNL budget plan
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్‌.. ఒక్కసారి రీఛార్జీ చేస్తే 365 రోజులు వ్యాలిడిటీ..
School Holiday Tomorrow: బిగ్ బ్రేకింగ్.. సెప్టెంబర్ నెల మొదటి రోజే స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..!
8
School Holiday tomorrow
School Holiday Tomorrow: బిగ్ బ్రేకింగ్.. సెప్టెంబర్ నెల మొదటి రోజే స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..!
Allu Ayaan Shocking Video: శవం పైన పూలమాల తీసి మెడలో వేసుకున్న అల్లు అర్జున్ కొడుకు..వీడియో వైరల్.. ఇదేం తీటా!
5
Allu Ayaan Shocking Behaviour
Allu Ayaan Shocking Video: శవం పైన పూలమాల తీసి మెడలో వేసుకున్న అల్లు అర్జున్ కొడుకు..వీడియో వైరల్.. ఇదేం తీటా!
Healthy Initiative: ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు శుభవార్త.. కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం.. ఉత్తర్వులు జారీ
5
Ragi Java For Tg Students
Healthy Initiative: ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు శుభవార్త.. కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం.. ఉత్తర్వులు జారీ
Ustaad Bhagat Singh: వింటేజ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఈజ్ బ్యాక్.. అదరగొట్టిన హరీష్ శంకర్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ పోస్టర్..

Ustaad Bhagat Singh Poster: సెప్టెంబర్ 2న పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్డే సందర్భంగా అప్పుడే హడావిడి మొదలైపోయింది. ముఖ్యంగా ఆయన సినిమాల నుంచి వచ్చే అప్డేట్స్ గురించి అభిమానులు తెగ ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ముందుగా హరి శంకర్ దర్శకత్వంలో వస్తోన్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ న్యూ పోస్టర్ విడుదలై ఫాన్స్ ని తెగ ఖుషి చేస్తోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

గత కొద్ది రోజుల క్రితం ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన టీజర్ అభిమానులను తెగ ఆకట్టుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు అదే హవా కొనసాగిస్తూ.. విడుదలైన కొత్త పోస్టర్ కూడా అభిమానులకు ఫుల్ మీల్స్ పెడుతోంది.  గబ్బర్ సింగ్ తరువాత హరీష్ శంకర్ - పవన్ కళ్యాణ్ కాంబోలో వస్తున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ నుంచి విడుదలైన ఈ పోస్టర్లో పవన్ కళ్యాణ్ ఎంతో స్టైలిష్ లుక్ లో కనిపించారు. ఇప్పటికే వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన గబ్బర్ సింగ్ బ్లాక్ బస్టర్ కాగా.. ఇప్పుడు ఈ చిత్రం కూడా తప్పకుండా మంచి విజయం సాధిస్తుంది అని తెగ నమ్మకంతో ఉన్నారు అభిమానులు. 

ఇక ఎన్నో రోజుల నుంచి ఈ చిత్రం విజయ్ హీరోగా వచ్చిన తేరీ చిత్రానికి రీమేక్ అన్న వార్త వినిపిస్తూనే ఉంది. అయితే ఆ స్క్రిప్ట్ కి ఎన్నో మార్పులు చేసి.. సరికొత్త సినిమాగా హరిష్ తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకి తీసుకోరానున్నారు అని సమాచారం. ఇక ఈ చిత్రానికి దేవిశ్రీప్రసాద్ సంగీతం అందిస్తుండగా.. షూటింగ్ దాదాపు చివరి దశలో ఉంది. 

ఇక సెప్టెంబర్ లో పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ చిత్రం విడుదలవుతుందా సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఓజి సినిమా తరువాత ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కూడా వచ్చే సంవత్సరం విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ముఖ్యంగా ఈ స్టైలిష్ పోస్టర్ విడుదలైనప్పుడు నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులకు ఈ చిత్రంపై మరిన్ని అంచనాలు పడిగాయి అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. 

మరి ఇప్పటికే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ రికార్డులను తిరగరాసిన గబ్బర్ సింగ్ లాంటి సినిమా తీసిన.. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో రాబోతున్న ఈ చిత్రం.. మళ్లీ ఎటువంటి రికార్డులను బ్రేక్ చేస్తుందో చూడాలి.

Also Read: AP Weather: ఏపీలో రాబోయే 3 రోజులు పరిస్థితి ఇదే..ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ వార్నింగ్!!

Also Read: Dead Rat Found: పనీర్ కూరలో చనిపోయిన ఎలుక! పాపం సగం కూర తినేశాడు అప్పటికే!!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ustaad Bhagat Singh posterpawan kalyan new movieHarish Shankar Ustaad Bhagat SinghPawan Kalyan birthday update

Trending News