Ustaad Bhagat Singh: వింటేజ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఈజ్ బ్యాక్.. అదరగొట్టిన హరీష్ శంకర్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ పోస్టర్..

Ustaad Bhagat Singh Poster: సెప్టెంబర్ 2న పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్డే సందర్భంగా అప్పుడే హడావిడి మొదలైపోయింది. ముఖ్యంగా ఆయన సినిమాల నుంచి వచ్చే అప్డేట్స్ గురించి అభిమానులు తెగ ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ముందుగా హరి శంకర్ దర్శకత్వంలో వస్తోన్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ న్యూ పోస్టర్ విడుదలై ఫాన్స్ ని తెగ ఖుషి చేస్తోంది.
గత కొద్ది రోజుల క్రితం ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన టీజర్ అభిమానులను తెగ ఆకట్టుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు అదే హవా కొనసాగిస్తూ.. విడుదలైన కొత్త పోస్టర్ కూడా అభిమానులకు ఫుల్ మీల్స్ పెడుతోంది. గబ్బర్ సింగ్ తరువాత హరీష్ శంకర్ - పవన్ కళ్యాణ్ కాంబోలో వస్తున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ నుంచి విడుదలైన ఈ పోస్టర్లో పవన్ కళ్యాణ్ ఎంతో స్టైలిష్ లుక్ లో కనిపించారు. ఇప్పటికే వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన గబ్బర్ సింగ్ బ్లాక్ బస్టర్ కాగా.. ఇప్పుడు ఈ చిత్రం కూడా తప్పకుండా మంచి విజయం సాధిస్తుంది అని తెగ నమ్మకంతో ఉన్నారు అభిమానులు.
ఇక ఎన్నో రోజుల నుంచి ఈ చిత్రం విజయ్ హీరోగా వచ్చిన తేరీ చిత్రానికి రీమేక్ అన్న వార్త వినిపిస్తూనే ఉంది. అయితే ఆ స్క్రిప్ట్ కి ఎన్నో మార్పులు చేసి.. సరికొత్త సినిమాగా హరిష్ తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకి తీసుకోరానున్నారు అని సమాచారం. ఇక ఈ చిత్రానికి దేవిశ్రీప్రసాద్ సంగీతం అందిస్తుండగా.. షూటింగ్ దాదాపు చివరి దశలో ఉంది.
ఇక సెప్టెంబర్ లో పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ చిత్రం విడుదలవుతుందా సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఓజి సినిమా తరువాత ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కూడా వచ్చే సంవత్సరం విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ముఖ్యంగా ఈ స్టైలిష్ పోస్టర్ విడుదలైనప్పుడు నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులకు ఈ చిత్రంపై మరిన్ని అంచనాలు పడిగాయి అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు.
మరి ఇప్పటికే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ రికార్డులను తిరగరాసిన గబ్బర్ సింగ్ లాంటి సినిమా తీసిన.. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో రాబోతున్న ఈ చిత్రం.. మళ్లీ ఎటువంటి రికార్డులను బ్రేక్ చేస్తుందో చూడాలి.
