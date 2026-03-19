Ustaad Bhagath Singh Review: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ విషయంలో గబ్బర్ సింగ్ మ్యాజిక్ రిపీట్ అయ్యిందా..!

కథ:ఈ సినిమా కథ చంద్రశేఖర్ రావు అనే టీచర్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఆయన తరువాత ముఖ్యమంత్రిగా మారతాడు. తన టీచర్ రోజులలో ఒక అనాథ బాలుడిని దత్తత తీసుకుని అతనికి భగత్ సింగ్ అని పేరు పెడతాడు. అదే భగత్ సింగ్ (పవన్ కళ్యాణ్) పెద్దయ్యాక ఒక ధైర్యవంతుడిగా.. ఎదుగుతాడు.
ఒక సమయంలో ముఖ్యమంత్రిపై దాడి జరుగుతుంది. ఈ దాడికి కారణం ఎవరు? నల్ల నాగప్ప ఎవరు? అతనికి భగత్ సింగ్ జీవితంతో ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? ఈ సమస్యలన్నింటిని భగత్ సింగ్ ఎలా ఎదుర్కొంటాడు అనేదే కథలో ప్రధానాంశం. కథలో యాక్షన్, కామెడీ, ఎమోషన్ అన్నీ కలిపి చూపించడానికి ప్రయత్నించారు.
నటీనటుల పర్ఫామెన్స్, టెక్నికల్ సిబ్బంది పనితీరు:
పవన్ కళ్యాణ్ ఈ సినిమాలో తన స్టైల్తో ఆకట్టుకుంటారు. ఆయన కామెడీ టైమింగ్ కూడా బాగుంది. ఫైట్స్.. డైలాగ్స్లో ఆయన ఎనర్జీ కనిపిస్తుంది. కొంతకాలం తర్వాత ఆయనలో ఉన్న ఫన్ సైడ్ మళ్లీ కనిపించింది.
శ్రీలీల సాధారణంగా ఉండే చలాకీ అమ్మాయి పాత్రలో కనిపిస్తుంది. ఆమె తన పాత్రకు న్యాయం చేసింది కానీ ఆమె డాన్స్ టాలెంట్ను ఎక్కువగా ఉపయోగించలేదు. రాశి ఖన్నా మొదటి భాగంలో కనిపించి తరువాత పెద్దగా ప్రాధాన్యం లేకుండా పోతుంది.
విలన్గా నటించిన పార్థిబన్ పాత్ర బలంగా కనిపించదు. రావు రమేష్, సత్యం రాజేష్, ప్రవీణ్ వంటి సపోర్టింగ్ నటులు తమ పాత్రలను సాధారణంగా చేశారు. కె.ఎస్. రవికుమార్ పాత్ర ముఖ్యమైనదైనా గౌతమి పాత్రకు ప్రాధాన్యం తక్కువ.
సంగీతం విషయంలో దేవి శ్రీ ప్రసాద్ ఈసారి పెద్దగా ఇంప్రెస్ చేయలేకపోయాడు. కొన్ని పాటలు మాత్రమే బాగున్నాయి. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ మాత్రం సగటుగా ఉంది. సినిమాటోగ్రఫీ ఓకే. ఎడిటింగ్ కూడా సరిపడా ఉంది.
విశ్లేషణ:
దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ ఈ సినిమాను తన పాత స్టైల్లో తెరకెక్కించాడు. గబ్బర్ సింగ్ సినిమాతో పోలిస్తే ఈ సినిమాలో కొత్తదనం చాలా తక్కువగా కనిపిస్తుంది. హీరో ఇంట్రడక్షన్ నుంచి కామెడీ వరకు చాలా చోట్ల పాత సినిమాల మాదిరిగానే అనిపిస్తుంది.
భగత్ సింగ్ పాత్రలో డిప్రెషన్, ప్రేమ, జీవితం, దేశభక్తి వంటి అంశాలపై డైలాగ్స్ ఉంటాయి. కానీ అవి కొత్తగా అనిపించవు. మొదటి భాగం కొంచెం త్వరగా ముగిసినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇంటర్వెల్ సీన్ కూడా పెద్దగా ఇంపాక్ట్ ఇవ్వదు.
రెండో భాగంలో కొన్ని సీన్స్ బాగున్నా మొత్తం కథనం చాలా రొటీన్గా సాగుతుంది. హీరోయిన్తో వచ్చే ఒక భాగం కాస్త బాగుంటుంది కానీ మిగతా డ్రామా పాతగా అనిపిస్తుంది. కథలో ముస్లిం యాంగిల్ కూడా సహజంగా అనిపించదు.
మొత్తానికి దర్శకుడు పాత ఫార్మాట్ను వదిలిపెట్టకుండా అదే స్టైల్లో సినిమా తీసినట్టు అనిపిస్తుంది. అందుకే సినిమా నేటి ప్రేక్షకులకు పూర్తిగా కనెక్ట్ కాలేకపోయింది.
తీర్పు:
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఒక సాధారణ కమర్షియల్ సినిమా. ఇందులో పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్కు నచ్చే కొన్ని మోమెంట్స్ ఉన్నాయి. కానీ కథలో కొత్తదనం లేకపోవడం, పాత స్టైల్ ప్రెజెంటేషన్ వల్ల సినిమా పూర్తి స్థాయిలో ఆకట్టుకోదు. పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులకు మాత్రమే ఈ సినిమా ఎక్కువగా నచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇతర ప్రేక్షకులకు ఇది ఒక సగటు అనుభవంగా మిగిలిపోతుంది.
రేటింగ్: ⅖
