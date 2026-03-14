Ustaad Bhagat Singh Trailer: పవన్ కల్యాణ్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' ట్రైలర్ వచ్చేసింది! ఈసారి కొంచెం కొత్తగా..పెర్ఫార్మెన్స్ బద్దలైపోద్ది!

Ustaad Bhagat Singh Trailer Event: పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడా ఎప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న కాంబో రానే వచ్చేస్తోంది. పవన్ కల్యాణ్, హరీశ్ శంకర్ కాంబినేషన్‌లో రూపొందిన 'ఉస్తాద్ భగత్‌సింగ్' సినిమా ఇప్పుడు విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఇప్పుడా సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ అయ్యింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 14, 2026, 07:51 PM IST

Ustaad Bhagat Singh Trailer: పవన్ కల్యాణ్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' ట్రైలర్ వచ్చేసింది! ఈసారి కొంచెం కొత్తగా..పెర్ఫార్మెన్స్ బద్దలైపోద్ది!

Ustaad Bhagat Singh Trailer Event: పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడా ఎప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న కాంబో రానే వచ్చేస్తోంది. పవన్ కల్యాణ్, హరీశ్ శంకర్ కాంబినేషన్‌లో రూపొందిన 'ఉస్తాద్ భగత్‌సింగ్' సినిమా ఇప్పుడు విడుదలకు సిద్ధమైంది. వీరిద్దరూ కలిసి గతంలో 'గబ్బర్ సింగ్' సినిమాతో బ్లాక్‌బాస్టర్ దక్కించుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

ఇప్పుడు మరోసారి వీరి సినిమా రానుండడం వల్ల ప్రేక్షకులలో భారీగా అంచనాలు పెరిగాయి. 'ఉస్తాద్ భగత్‌సింగ్' చిత్రం మార్చి 19న విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ను చిత్రబృందం విడుదల చేసింది. 

'ఓజీ' సినిమా తర్వాత పవన్ ఫ్యాన్స్ ఈ సినిమా కోసం ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ చిత్రం కూడా 'గబ్బర్ సింగ్' లాగా సూపర్ హిట్ కావాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. అయితే తాజాగా విడుదలైన ట్రైలర్‌లో పవన్ కల్యాణ్ డైలాగులతో ఆకట్టుకున్నారు. ఈసారి కూడా పవన్ వన్ మ్యాన్ షో చూపిస్తారని ట్రైలర్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది.

అయితే ఎప్పటిలాగే యాక్షన్ తో పాటు ఇప్పుడు మరోసారి వింటేజ్ పవన్ కల్యాణ్ బయటకు వచ్చేలా కామెడీ పంచ్‌లు కూడా జోడించినట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తానికి ఈ సినిమా కుటుంబ సమేతంగా చూసేందుకు వీలుగా సెన్సార్ బోర్డు కూడా U/A (యూ/ఏ) సర్టిఫికేట్ జారీ చేసింది.

ట్రైలర్ విషయానికొస్తే.. ఫుల్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా సాగుతోంది. మాస్ ఎలిమెంట్స్‌, బ్యాక్ ‌గ్రౌండ్ మ్యూజిక్‌తో ట్రైలర్ కట్ ఫ్యాన్స్‌కు ఫుల్ ట్రీట్ ఇచ్చింది. డైలాగులతో ఈసారి కూడా సూపర్ హిట్ కొట్టడం ఖాయమని ఫ్యాన్స్ చెబుతున్నారు. 'గబ్బర్ సింగ్‌' సినిమాలో జరిగిన మ్యాజిక్‌ను అంత్యాక్షరి గ్యాంగ్‌తో కొనసాగిస్తారని అనిపిస్తుంది. అంత్యాక్షరి గ్యాంగ్‌లోని అందరూ నటులు మరోసారి 'ఉస్తాద్ భగత్‌సింగ్‌'లోనూ ఉన్నట్లు ట్రైలర్ చూస్తే తెలుస్తోంది. అయితే వీరిందరితో మరోసారి కామెడీ బిట్ పెట్టే అవకాశం ఉందని ఫ్యాన్స్ చెబుతున్నారు. 

హరీశ్ శంకర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో పవర్‌స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ సరసన శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. వీరితో పాటు తమిళ నటుడు పార్థీబన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీస్ పతాకంపై నవీన్, రవిశంకర్ నిర్మించగా.. దేవీశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం, ఎస్ఎస్ తమన్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అందించారు. ఇప్పటికే ప్రచార కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకుంటున్న ఈ చిత్రం ఉగాది కానుకగా మార్చి 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. 

రేపే ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్..
'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమా ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా ఈ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించేందుకు నిర్మాతలు ముహూర్తం ఖరారు చేశారు. మార్చి 15న సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి హైదరబాద్‌లోని యూసఫ్ గూడ పోలీస్ గ్రౌండ్స్‌లో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు. అందుకు సంబంధించిన ప్రకటనను చిత్రబృందం విడుదల చేసింది. 

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

