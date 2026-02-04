Ustaad Bhagath Singh Release Date: రెండు భారీ పాన్ ఇండియా సినిమాలను ఢీకొట్టబోతున్న పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా..

Ustaad Bhagath Singh Release Date: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా..హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ అయింది. ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్చి 26, 2026న గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించడంతో పవన్ అభిమానుల్లో పండగ వాతావరణం కనిపిస్తోంది. అయితే మార్చి 19న.. ఎన్నో అంచనాల మధ్య వస్తున్న రెండు పాన్ ఇండియా సినిమాలు దురంధర్, అలానే టాక్సిక్ ఇప్పటికే విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏకంగా ఈ రెండు సినిమాలకు కేవలం.. ఒక్క వారం గ్యాప్ తో పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రం.. రిలీజ్ డేట్ లాక్ చేయడం అందరిని ఆశ్చర్యపరిస్తోంది.
గబ్బర్ సింగ్ లాంటి సూపర్ హిట్ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ – హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్ మళ్లీ రావడంతో ఈ సినిమాపై మొదటి నుంచే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే సినిమా యూనిట్ ప్రమోషన్స్ను జోరుగా నిర్వహిస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్లు, పాటలు సోషల్ మీడియాలో మంచి స్పందన తెచ్చుకున్నాయి. తాజాగా రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ కూడా ఫ్యాన్స్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని పెంచింది.
పవన్ కళ్యాణ్ ప్రస్తుతం రాజకీయాలు, సినిమాలు రెండింటినీ సమతుల్యంగా కొనసాగిస్తున్నారు. డిప్యూటీ సీఎంగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూనే, సమయం దొరికినప్పుడల్లా సినిమాలపై దృష్టి పెడుతున్నారు. గతంలో హరిహరవీరమల్లు, ఓజీ సినిమాలతో ప్రేక్షకులను పలకరించారు. ఇప్పుడు ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ తో మళ్లీ మాస్ ప్రేక్షకులను టార్గెట్ చేస్తున్నారు.
ఈ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆయన స్టైల్, డైలాగ్స్, యాక్షన్ సన్నివేశాలు సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయని అభిమానులు భావిస్తున్నారు. పవన్ సరసన శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా నాయికలుగా నటిస్తున్నారు. వీరి పాత్రలకు కూడా కథలో మంచి ప్రాధాన్యం ఉంటుందని సమాచారం.
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై నవీన్ యెర్నేని, వై. రవిశంకర్ భారీ బడ్జెట్తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. మాస్ ఎలిమెంట్స్, కమర్షియల్ అంశాలు, పవన్ స్టైల్ అన్నీ కలిసిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్ద విజయం సాధిస్తుందని ఫ్యాన్స్ నమ్మకం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
