Vaddi Kaasula Vaada: రాకింగ్ మంచు మనోజ్ దూకుడు.. పుట్టినరోజు సందర్భంగా 'వడ్డీ కాసుల వాడ' సినిమా ప్రకటన..

Manchu Manoj New project Vaddi Kaasula Vaada: మంచు మనోజ్ వరుస చిత్రాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు. తాజాగా బాలకృష్ణ, గోపీచంద్ మలినేని సినిమాలో విలన్ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఓ వైపు హీరోగా నటిస్తూనే తన తండ్రి మోహన్ బాబు బాటలో హీరోగా మళ్లీ లక్ ను పరీక్షించుకుంటున్నాడు. ఈయన కథానాయకుడిగా ‘వడ్డీ కాసుల వాడా’ సినిమాతో పలకరించబోతున్నాడు. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అనౌన్స్మెంట్ను మంచు మనోజ్ బర్త్ డే సందర్భంగా ఈ రోజు టైటిల్ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏటీవీ సమర్పణలో ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పై తెరకెక్కుతోంది. రు ఈ వీడియోకు అద్భతమైన స్పందన వస్తుంది. టైటిల్ క్యాచీగా ఉండడం, మనోజ్ మ్యానరిజానికి తగ్గట్టుగా ఉండడంతో అందరిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంది. వీరి కాంబినేషన్ లో 2010లో బిందాస్ సినిమా వచ్చింది. ‘బిందాస్’ లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ తర్వాత ఇన్నాళ్లకు హీరో మనోజ్ మళ్లీ ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్తో బ్యానర్ తో జత కట్టడంలో ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి.
బిందాస్ సినిమాకు ఒక స్పెషల్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. ఇప్పుడు మళ్లీ అదే వైబ్ను చూడబోతున్నామని తాజా వీడియో చూస్తే అర్థం అవుతుంది. టైటిల్ కాన్సెప్ట్ వీడియోలో మనోజ్ సంతకం చేస్తూ తన కామెడీ టైమింగ్ ని చూపించారు. మనోజ్ అంటే ఎనర్జీ, హ్యూమర్ అని తెలిసిందే. మరోసారి అదే స్థాయి నటనతో ‘వడ్డీ కాసుల వాడ’లో చూడబోతున్నామని తాజా వీడియో చూస్తే అర్థం అవుతుంది. ఇక మనోజ్ నుంచి ఓ సాలిడ్ కమర్షియల్ సినిమా కోరుకుంటున్న ఫ్యాన్స్ కు వడ్డీ కాసుల వాడ ఫుల్ మీల్స్ అని చెప్పొచ్చు.మంచు మనోజ్ మంచి నటుడున్న సంగతి తెలిసిందే.
మనచుట్టు, మన జీవితంలో ఈఎంఐలు భాగమైపోయాయి. అదే కాన్సెప్ట్ తో వడ్డీ కాసుల వాడ రూపొందుతుంది. ఈఎంఐ, వాయిదాల నేపథ్యంలో కథ సాగుతుందని దానికి కావాల్సినంత హాస్యాన్నిజోడించి ఈ సినిమా తెరకెక్కించినట్టు తెలుస్తుంది. ఈ వీడియోలో మనోజ్ దేవుడిని కోరుకోవడం చూస్తుంటే నవ్వు ఆగడం లేదు. ఆయనకు ఉన్న ఇబ్బందులు, ఆర్థిక పరిస్థితులు తనదైన స్టైల్ లో దేవుడి మొక్కడం చూస్తుంటే ఈ టైటిల్ సరిగ్గా సరిపోతుంది అనిపిస్తుంది. సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలకుఈ సినిమా కనెక్ట్ అయ్యేలా ఉంది. పైగా కలియుగ దైవం సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో రాబోతున్న ఈ సినిమా అందరిని అలరించడం పక్కా అని తెలుస్తుంది. ఈ చిత్రంలో కేవలం కామెడీ మాత్రమే కాదు గుండెను పిండేసే భావోద్వేగాలు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. మొత్తం మీద కామెడీ, భావోద్యేగాలతో మనోజ్ మన ముందుకు రాబోతున్నాడు.
తేజ్ ఉప్పలపాటి రచన, దర్శకత్వంలో పూర్తి కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్గా ‘వడ్డీ కాసుల వాడ’ సినిమా రాబోతుంది. ఈ సినిమాతో వింటేజ్ మనోజ్ ఎనర్జీ, ఆయన కామెడీ టైమింగ్ చూడబోతున్నట్లు మేకర్స్ చెబుతున్నారు. అలాగే అందరికి కనెక్ట్ అయ్యే కథతో రాబోతుంది. ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ తో ఫుల్ మీల్స్ అందిస్తున్నట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. మనోజ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా విడుదల చేసిన వీడియోకు వస్తున్న స్పందనకు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ.. త్వరలోనే సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని అప్డేట్స్ అందిస్తామని తెలిపారు.. ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ నేతృత్వంలో రామబ్రహ్మం సుంకర నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి కిశోర్ గరికపాటి, అజయ్ సుంకర, దయా పన్నెం సహా నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R7
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.