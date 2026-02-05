English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Vahini Death News: ప్రముఖ నటి మృతి..శోకసంద్రంలో టాలీవుడ్..వైద్యానికి డబ్బు లేక చివరికి ఇలా!

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 5, 2026, 12:13 PM IST

Vahini Death News: ప్రముఖ నటి మృతి..శోకసంద్రంలో టాలీవుడ్..వైద్యానికి డబ్బు లేక చివరికి ఇలా!

Actress Vahini Passed Away: తెలుగు బుల్లితెర, సినీ పరిశ్రమలో మరో విషాదం చోటుచేసుకుంది. సుదీర్ఘ కాలంగా క్యాన్సర్‌తో పోరాడుతున్న నటి వాహిని (వాసవి అలియాస్ పద్మ) బుధవారం కన్నుమూశారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అనారోగ్యం ఆమెను చుట్టుముట్టడంతో చివరకు విజయనగరంలోని తన స్వగృహంలో ఆమె తుదిశ్వాస విడిచారు. నటి వాహిని మరణవార్త పరిశ్రమలో కలకలం రేపింది. ముఖ్యంగా ఆమె ఎదుర్కొన్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఆసుపత్రి ఖర్చులకు కూడా ఇబ్బంది పడిన తీరు అందరినీ కలిచివేస్తోంది.

సినీ ప్రస్థానం
1978లో విజయనగరంలో జన్మించిన వాహిని, 'జయ వాహిని' పేరుతో గుర్తింపు పొందారు. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో అనేక సీరియల్స్ ద్వారా గృహిణిలకు దగ్గరయ్యారు. 2019లో వచ్చిన 'రఘుపతి వెంకయ్య నాయుడు' చిత్రంలో నరేష్ సరసన నటించారు. ఆమె చివరిగా 'బహిర్భూమి' అనే చిత్రంలో కనిపించారు.

ఆర్థిక కష్టాలు, అనారోగ్యం
వాహిని గత కొంతకాలంగా రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో బాధపడుతున్నారు. చికిత్స కోసం తన వద్ద ఉన్నదంతా ఖర్చైపోవడంతో ఆర్థికంగా తీవ్రంగా చితికిపోయారు. వాహిని దీనస్థితిని చూసి నటి కరాటే కళ్యాణి సోషల్ మీడియా ద్వారా విరాళాలు సేకరించారు. ఇండస్ట్రీలోని పలువురు నటులు ఆర్థిక సహాయం అందించినప్పటికీ, క్యాన్సర్ ముదిరిపోవడంతో పరిస్థితి విషమించింది.

వాహిని మరణవార్తను కరాటే కళ్యాణి ఎమోషనల్ పోస్ట్ ద్వారా పంచుకున్నారు. "మా ఇళ్లు విజయనగరంలో పక్కపక్కనే ఉండేవి. చిన్నప్పటి నుంచి ఆమె నాకు తెలుసు. నా సోదరిని కాపాడటానికి శాయశక్తులా ప్రయత్నించాను, కానీ ఫలితం లేకపోయింది" అంటూ ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి పూర్తిగా క్షీణించడంతో, వైద్యులు ఆమెను ఇంటికి తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. దీంతో ఆమెను విజయనగరం తరలించగా, బుధవారం సాయంత్రం ఆమె ప్రాణాలు విడిచారు.

ఒకప్పుడు కెమెరా ముందు నవ్వుతూ కనిపించిన నటి, చివరకు వైద్యానికి కూడా డబ్బు లేని స్థితిలో ప్రాణాలు కోల్పోవడం సినీ రంగంలోని చీకటి కోణాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది. వాహిని మృతికి పలువురు టీవీ నటులు, సినీ ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

