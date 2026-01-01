Vana Veera Review: ‘వన వీర’ మూవీ రివ్యూ.. పురాణాలను టచ్ చేస్తూ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ఎలా ఉందంటే..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vana Veera Review: గత కొన్నేళ్లుగా తెలుగులో పురాణాలను టచ్ ఇస్తూ మన దేశం, ధర్మం, మన సంస్కృతికి సంబంధించిన అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ తీసిన చిత్రాలు మంచి విజయాలు సాధిస్తున్నాయి. ఈ కోవలో అవినాశ్ తిరువీధుల హీరోగా నటిస్తూ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం ‘వన వీర’. ఆంగ్ల నూతన సంవత్సర కానుకగా విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా అనేది మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 1, 2026, 07:38 PM IST

కథ విషయానికొస్తే.. 
వనపురానికి చెందిన ఓ మిడిల్  క్లాస్ అబ్బాయి రఘు (అవినాశ్ తిరువీధుల)  ఐఐటీ చదివి ఎలాంటి ఉద్యోగం చేయకుండా తండ్రి (శివాజీ రాజా)కు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటాడు. అతనికి తండ్రి కొనిచ్చిన బైక్ అంటే ప్రాణం. అయితే ఓ సందర్భంలో దేవా (నందూ) రాజకీయ ర్యాలీ కోసం తన బైక్ ను ఇవ్వాల్సి వస్తోంది. ఆ తర్వాత ఆ బైక్ ను  దేవాకు చెందిన పార్టీ వాళ్లు  తిరిగి ఇవ్వరు. దీంతో తన బైక్ కోసం రఘు ఏం చేశాడు.. ? ఆ తర్వాత అతను  దేవాకు చెందిన నవ నిర్మాణ పార్టీలో ఎందుకు చేరాల్సి వచ్చింది. మొత్తంగా రఘుకు చెందిన బైక్ తిరిగి అతని చేతికి దక్కిందా .. ? ఈ క్రమంలో ఏం జరిగింది. ఇక రాజకీయాల్లో ఎమ్మెల్యేగా పోటీకి దిగిన దేవాను అదే పార్టీలో చేరిన రఘు ఎలా ఎదురించి నిలబడ్డాడు. ఇంతకీ వవ వీరకు ఈ కథకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటో తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..

ఈ మధ్యకాలంలో హీరోలు ఎవరో వచ్చిన తమకు బ్రేక్ ఇస్తారని ఎదురు చూడటం లేదు. దర్శకులుగా మారి తమను తాము ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ కోవలో దర్శకుడు అవినాశ్ తిరువీధుల పురాణాల ఇతిహాసాలను టచ్ చేస్తూ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాడు. ముఖ్యంగా టీజర్, ట్రైలర్ లో చూపించినంత సినిమాలో చూపిస్తే బాగుండేది. ముఖ్యంగా రామాయణంలో శ్రీరామచంద్రుడికి సాయం చేసిన వానర జాతిని బడుగు బలహీన వర్గాలకు చెందిన జాతిగా చూపెట్టాడు కథానాయకుడు కమ్ దర్శకుడు . అలా పురాణాలను మన సోషల్ ఎలిమెంట్స్ తో ముడివేసి ఓ గ్రామ నేపథ్యంలో బడుగు బలహీన వర్గాలను ఆదిపత్య కులాలు ఎలా అణిచివేస్తున్నాయనే కథతో విలేజ్  పొలిటికల్ డ్రామాగా ఈ సినిమాను హిల్లేరియస్ గా చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు.  ముఖ్యంగా ఊర్లో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసే దేవా (నందు)కు కులపిచ్చి. వాళ్ల ఇంట్లో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరు వారి కులానికే చెందినవారై ఉండాలనే రావణుడు లాంటి స్వభావం ఉన్న విలన్ క్యారెక్టర్.  హీరో పాత్రను రాముడు తో పాటు హనుమంతుడు రెండు పాత్రలను మిక్స్ చేసి బడుగు బలహీన వర్గాలకు చెందిన వాడిగా చూపెట్టాడు.  

ముఖ్యంగా హీరో విలన్ కు సంబంధించిన పార్టీలో ఎందుకు చేరాడు. ఆ తర్వాత అతికే వ్యతిరేకంగా అతిని దగ్గర పనిచేసే ఓ బడుగు బలహీన వర్గానికి చెందిన వ్యక్తినే పోటీకి పెట్టడం.. ఆ తర్వాత హీరో అతన్ని గెలుపించుకోవడం. ఈ సందర్భంగా హీరో, విలన్ మధ్య సాగే ఎత్తులు  పై ఎత్తులు ఎంటర్టైనింగ్ మలుస్తూనే కాస్త సందేశం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశాడు. ఇక హీరో, విలన్ మధ్య ఓ ఫ్లాష్ బ్యాక్.. సీన్..అసలు హీరో ఎందుకు విలన్ పై పగపట్టి అతన్ని ఓడించాల్సి వచ్చిందనే దాన్ని ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిపోడ్ పెట్టాడు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జరిగే పొలిటికల్ డ్రామాను కాస్త హిల్లేరియస్ గా చెబుతూనే చివర్లో సందేశం ఇచ్చాడు. ముఖ్యంగా ధర్మం కోసం నిలబడే వన వీర జాతికి చెందిన వాళ్లుగా హీరో వాళ్లకు చెందిన ప్రజలను  చూపెట్డాడు. ఇక చివర్లో సత్యతో చేయించిన పోలీస్ కామెడీ ట్రాక్ సినిమాకే హైలెట్. అతను చేసిన ఆ పది నిమిషాల క్యారెక్టర్ ప్రేక్షకులను తెగ నవ్విస్తోంది. సినిమాలో ఇదే బిగ్ రిలీఫ్ అని చెప్పాలి.   ఈ కథను పురాణాలకు ముడిపెట్టకపోయినా.. పెద్దగా వచ్చిన నష్టమేమి లేదు. హీరో మాత్రం ఈ మధ్యకాలంలో సోసల్ కథలకు డేవోషనల్ టచ్ తో మంచి హిట్స్ అందుకుంటున్నారు. దీంతో ఈ కథను అలాగే చెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు.  ముఖ్యంగా  ఆర్. నారాయణ మూర్తి సినిమాలోని దొర, పాలేరు తరహా కథనే ఈ సినిమాకు మూలం అని చెప్పాలి. దొర ముందు పాలేరు చెప్పులు లేకుండా ఉండాలి. అలా తన విలన్ తన కులం కానీ కింది స్థాయి వాళ్లు చెప్పులు వేసుకున్నా.. సహించని మనస్తత్వవాన్ని సినిమాలో  చూపెట్టాడు. మూవీకి  బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది. గ్రాఫిక్స్ వర్క్ బాగున్నాయి. వానరాలు చూపించే సన్నివేశాలు అక్కడక్కడ మెప్పిస్తాయి. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. నిర్మాణ విలువులు బాగున్నాయి. 

నటీనటులు విషయానికొస్తే..

అవినావ్ తిరువీధుల కొత్త వాడైన మంచి ఈజ్ తో నటించాడు. రఘు పాత్రలో ఇమిడిపోయాడు.  డైలాగ్స్ విషయంలో కాస్త శ్రద్ధ పెట్టాలి. ఇతను చెప్పే డైలాగులు ఈ మధ్య వచ్చిన ఓ కుర్ర హీరోను గుర్తుకు చేస్తాయి. ఎమోషనల్ అండ్ సెంటిమెంట్ సీన్స్ లో రాణించాడు. ఇక నందూ దేవా అనే కుల పిచ్చి ఉన్న పొలిటికల్ లీడర్ గా ఇరగదీసాడు. తన విలనిజంతో సినిమాను నిలబెట్టాడు. మన హీరోలు కూడా బయట విలన్స్ ను ఎక్కడా వెతుక్కోండా నందూను తీసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. తెలుగు తెరకు మంచి ప్రతి నాయకుడిగా పనికివస్తాడు. హీరో తండ్రి పాత్రలో నటించిన శివాజీ రాజా తన క్యారెక్టర్ లో ఇమిడిపోయాడు. సత్య క్లైమాక్స్ లో మెరుపులా వచ్చిన చేసిన కామెడీ గుర్తుండి పోతుంది. ఇక యూట్యూబ్ లో కామెడీ సీన్స్ లో ఈ సన్నివేశానికి తప్పక చోటు దక్కుతుంది. హీరో సహాయకులుగా నటించిన ఇద్దరు కూడా తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. హీరోయిన్ గా నటించిన సిమ్రాన్ చౌదరి పెద్దగా నటించాల్సిన పనిరాలేదు. ఆమని తన మార్క్ నటనతో ఆకట్టుకుంది. మిగిలిన వాళ్లు తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. 

పంచ్ లైన్.. ‘వన వీర’.. మెప్పించే హిల్లేరియస్  విలేజ్ పొలిటికల్ డ్రామా

రేటింగ్:3/5

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

