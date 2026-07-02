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వెండితెరపై వనజీవి రామయ్య బయోపిక్.. హీరో ఎవరంటే..!

Vanajeevi Ramayya Biopic: వెండితెరపై ప్రస్తుతం బయోపిక్స్ ట్రెండ్ నడుస్తోంది. మాఫియా డాన్స్,  సినిమా హీరోలు, పొలిటిషియన్స్,   సామాజిక వేత్తలు, శాస్త్రవేత్తలు, క్రికెటర్స్, స్పోర్ట్స్  మ్యాన్, ప్రాస్టిట్యూడ్స్‌కు సంబంధించిన బయోపిక్స్ తెరకెక్కాయి. అందులో మెజారిటీ చిత్రాలు విజయం సాధించాయి. ఈ నేపథ్యంలో చెట్లు శ్వాస,ధ్యాసగా బతికిన పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత వనజీవి రామయ్య జీవితం వెండితెరపై రాబోతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 02, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:01 PM IST
వెండితెరపై వనజీవి రామయ్య బయోపిక్.. హీరో ఎవరంటే..!
Image Credit: Vanajeevi Ramaiah (X/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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