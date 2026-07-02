/వెండితెరపై వనజీవి రామయ్య బయోపిక్.. హీరో ఎవరంటే..!

Ramayya Biopic: తన జీవిత కాలంలో కోటిపైగా మొక్కలు నాటి ఎందరికో ఆదర్శంగా నిలిచిన వనజీవి రామయ్య జీవితం ఎందరికో స్పూర్తి. ఆయన జీవితాన్ని భావి తరాలు గుర్తుపెట్టుకునేలా ఇపుడు సినిమాగా రాబోతుంది. కోటి మొక్కల రామయ్యగా దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన పర్యావరణ ఉద్యమకారుడు, పద్మశ్రీ పురస్కార గ్రహీత వనజీవి దరిపల్లి రామయ్య సేవలను చిరస్థాయిగా నిలబెట్టేలనే ఆశయంతో తెరకెక్కిన లఘుచిత్రం 'వనజీవి రామయ్య'.
వాస్విక్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో వనజీవి అవార్డు పురస్కార మహోత్సవం గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేశారు. వనజీవి దరిపల్లి రామయ్య జయంతిని పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం విశేషంగా కృషి చేస్తున్న స్వచ్ఛంద సేవకులను సన్మానించారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పల్లెప్రకృతి వానలకు వనజీవి రామయ్య పేరును పెట్టాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ అలాగే పాన్ ఇండియా ఫీచర్ ఫిల్మ్గా తెరకెక్కిస్తున్నట్టు నిర్మాత నిడిగొండ నరేష్ ప్రజాపతి ప్రకటించారు.
పాన్ ఇండియా ఫీచర్ ఫిల్మ్గా రాబోతున్న 'వనజీవి రామయ్య'-
వనజీవి రామయ్య జీవితాన్ని ప్యాన్ ఇండియా ఫీచర్ ఫిల్మ్గా రూపొందించబోతున్నట్టు చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమానికి వాస్విక్ గ్రూప్ చైర్మన్, సినీ నిర్మాత నిడిగొండ నరేష్ ప్రజాపతి, వాస్విక్ ఫౌండేషన్ వైస్ చైర్మెన్ నూకల భాస్కర్ రెడ్డి, దర్శకుడు వేముగంటి తదితరులు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో మొక్కల వెంకటయ్య సహా పలువురు పర్యావరణ పరిరక్షకులను సత్కరించారు.
సమాజానికి పర్యావరణ పరిరక్షణ సందేశాన్ని అందించిన మహనీయుడు దరిపల్లి రామయ్య జీవితాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించిన 'వనజీవి రామయ్య' లఘుచిత్రం ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రదానం చేసే 'గద్దర్ అవార్డ్స్'లో ఉత్తమ లఘుచిత్రాల విభాగానికి ఎంపిక అవ్వడం విశేషమన్నారు. ఈ చిత్రంలో బ్రహ్మాజీ టైటిల్ పాత్రలో నటించారు. నంది అవార్డు గ్రహీత వేముగంటి డైరెక్షన్ చేశారు. నిడిగొండ నరేష్ కుమార్ ప్రజాపతి, నిర్మాతగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. డాక్టర్ కళారంగా కథను అందించగా, బల్లేపల్లి మోహన్ సంగీతాన్ని అందించారు.
ఈ సందర్భంగా చెట్లు మనిషి జీవితానికి ప్రాణాధారం అని, ప్రతి కుటుంబం కనీసం కొన్ని మొక్కలైనా నాటి వాటిని సంరక్షించాలని అక్కడికి వచ్చిన వక్తలు సూచించారు. వనజీవి రామయ్య చూపిన మార్గం నేటి తరానికి ఆదర్శమని వచ్చినవారు కొనియాడారు.
నిర్మాత నిడిగొండ నరేష్ ప్రజాపతి మాట్లాడుతూ.. "నీటి కరువు, పర్యావరణ సంక్షోభం వంటి సమస్యలను సుమారు 50 ఏళ్ల క్రితమే ముందుగానే గుర్తించి ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకువచ్చిన దూరదృష్టి కలిగిన మహనీయుడు వనజీవి రామయ్య. ఆయన ఆశయాలను మరింత విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టబోతున్నట్టు తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు నాటి స్వచ్ఛమైన గాలిని భావితరాలకు అందించాలన్నారు.
దర్శకుడు వేముగంటి మాట్లాడుతూ, "దాదాపు ఏడు దశాబ్దాల పాటు తన జీవితాన్నే మొక్కల కోసం అంకితం చేసిన వనజీవి రామయ్యను భావితరాలు గుర్తుపెట్టుకునేలా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో సినిమా నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు వనజీవి రామయ్య సేవలను గుర్తు చేసుకున్నారు.
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