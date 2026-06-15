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Vanda Devullu Pre Release Event: ఆ సినిమా చూసి వెక్కి వెక్కి ఏడ్చేశా.. 'వంద దేవుళ్లు' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో నిహారిక కొణిదెల

Vanda Devullu Pre Release Event:విజయ్ ఆంటోనీ, దర్శకుడు శశి కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన భావోద్వేగ చిత్రం ‘వంద దేవుళ్లు’ జూన్ 19న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, ట్రైలర్‌కు మంచి స్పందన రావడంతో సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. తాజాగా జరిగిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో పాల్గొన్న నిహారిక కొణిదెల సినిమా గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తల్లి జీవితంలోని భావోద్వేగాలను ఎంతో హృద్యంగా చూపించారని, ప్రతి పాత్రకు సినిమాలో ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉందని తెలిపారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 15, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:06 PM IST
Vanda Devullu Pre Release Event: ఆ సినిమా చూసి వెక్కి వెక్కి ఏడ్చేశా.. 'వంద దేవుళ్లు' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో నిహారిక కొణిదెల
Image Credit: Vanda Devullu Pre Release Event(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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