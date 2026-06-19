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Vanda Devullu Review: విజయ్ ఆంటోనీ మూవీ హృదయాలను గెలిచిందా?

Vanda Devullu Review: అమ్మ కూడా తనకంటూ ఒక జీవితం, భావాలు, ఆశలు కలిగిన మనిషేనని చెప్పే భావోద్వేగ కుటుంబ కథతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది ‘వంద దేవుళ్లు’. విజయ్ ఆంటోనీ, శ్వాసిక ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రానికి శశి దర్శకత్వం వహించారు. తల్లి రెండో పెళ్లి అనే సున్నితమైన అంశాన్ని హృదయానికి హత్తుకునేలా చూపించిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు ఆకట్టుకుందో చూద్దాం.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 19, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:51 PM IST
Vanda Devullu Review: విజయ్ ఆంటోనీ మూవీ హృదయాలను గెలిచిందా?
Image Credit: Vanda Devullu Review (Source: File)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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