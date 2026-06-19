/Vanda Devullu Review: విజయ్ ఆంటోనీ మూవీ హృదయాలను గెలిచిందా?

Vanda Devullu Review and Rating: కథ: భర్త మరణంతో ఇద్దరు పిల్లలను ఒంటరిగా పెంచాల్సిన పరిస్థితి వాసవి (శ్వాసిక)కి వస్తుంది. సమాజం నుంచి విమర్శలు, బంధువుల నుంచి నిర్లక్ష్యం ఎదురైనా ఆమె పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం కష్టపడుతుంది. సంవత్సరాల పాటు తన జీవితాన్ని పిల్లల కోసమే అంకితం చేసిన వాసవి, ఒక దశలో తనకూ తోడు కావాలనే ఆలోచన చేస్తుంది. అయితే ఆమె రెండో పెళ్లి నిర్ణయాన్ని పిల్లలు ఎలా స్వీకరించారు? బంధువులు, గ్రామస్తులు ఎలా స్పందించారు? ఈ సమయంలో వాసవి జీవితంలోకి ఏడుకొండలు (విజయ్ ఆంటోనీ) ఎలా వచ్చారు? చివరకు వాసవి తన కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించగలిగిందా లేదా? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానమే ఈ సినిమా కథ.
నటీనటుల పర్ఫామెన్స్:
ఈ సినిమాలో శ్వాసిక నటన ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. ఒక తల్లిగా, జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొనే మహిళగా ఆమె చాలా సహజంగా నటించింది. భావోద్వేగ సన్నివేశాల్లో ఆమె నటన ప్రేక్షకులను కదిలిస్తుంది. విజయ్ ఆంటోనీ పాత్ర తక్కువ సమయం ఉన్నప్పటికీ కథలో కీలకంగా ఉంటుంది. ఆయన నటన కూడా ఆకట్టుకుంటుంది. అజయ్ దిషాన్ తన పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేశాడు. మిగతా నటీనటులు కూడా తమ పాత్ర పరిధిలో బాగా నటించారు.
టెక్నికల్ సిబ్బంది పనితీరు:
దర్శకుడు శశి చాలా సున్నితమైన అంశాన్ని హృదయానికి హత్తుకునేలా తెరకెక్కించారు. తల్లి జీవితాన్ని కొత్త కోణంలో చూపించాలనే ప్రయత్నం ప్రశంసనీయం. సంగీత దర్శకుడు బాలాజీ శ్రీరామ్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం భావోద్వేగ సన్నివేశాలకు బలం చేకూర్చింది. సినిమాటోగ్రఫీ సహజత్వాన్ని ప్రతిబింబించింది. ఎడిటింగ్ కూడా కథకు తగిన విధంగా ఉంది. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి.
విశ్లేషణ:
సినిమా ప్రధానంగా తల్లి జీవితానికి సంబంధించిన భావోద్వేగాలపై నడుస్తుంది. ఒక మహిళ భర్త మరణించిన తర్వాత ఆమె జీవితమే ముగిసిపోయినట్టుగా చూడకూడదనే సందేశాన్ని దర్శకుడు బలంగా చెప్పాడు. ముఖ్యంగా రెండో భాగంలో వచ్చే కొన్ని సన్నివేశాలు హృదయాన్ని తాకుతాయి. అయితే మొదటి భాగం కొంత నెమ్మదిగా సాగడం, కొన్ని సన్నివేశాలు పునరావృతమైన భావన కలిగించడం మైనస్ పాయింట్లుగా కనిపిస్తాయి. అయినప్పటికీ కథలోని భావోద్వేగ బలం ప్రేక్షకులను కథతో పాటు ప్రయాణించేలా చేస్తుంది.
తీర్పు:
‘వంద దేవుళ్లు’ ఒక కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ కంటే భావోద్వేగాలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చిన కుటుంబ కథా చిత్రం. అమ్మ జీవితాన్ని కొత్త కోణంలో చూపిస్తూ మంచి సందేశాన్ని అందిస్తుంది. నెమ్మదిగా సాగే కొన్ని భాగాలను పక్కన పెడితే, కుటుంబ ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా తప్పకుండా నచ్చుతుంది.
రేటింగ్: 2.5/5