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Director vs Varalaxmi Sarathkumar: నేను మొరగను.. కరుస్తా.. దర్శకుడు వివాదంతో తనను తానే కుక్క అనుకున్న హీరోయిన్

Director vs Varalaxmi Sarathkumar:పోలీస్ కంప్లైంట్ సినిమా విడుదలకు ముందు దర్శకుడి వ్యాఖ్యలు, వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ వైరల్ పోస్ట్ ఇప్పుడు టాలీవుడ్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. “నేను మొరగను.. కరుస్తా” అంటూ ఆమె చేసిన పోస్ట్ చర్చకు దారితీసింది. మూవీ ప్రమోషన్స్ వివాదం మధ్య వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ చేసిన ఈ క్రిప్టిక్ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దర్శకుడి వ్యాఖ్యలకు ఇదే కౌంటరా అనే చర్చ జరుగుతోంది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 11, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:57 AM IST
Director vs Varalaxmi Sarathkumar: నేను మొరగను.. కరుస్తా.. దర్శకుడు వివాదంతో తనను తానే కుక్క అనుకున్న హీరోయిన్
Image Credit: varalakshmi(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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