/Director vs Varalaxmi Sarathkumar: నేను మొరగను.. కరుస్తా.. దర్శకుడు వివాదంతో తనను తానే కుక్క అనుకున్న హీరోయిన్

Director vs Varalaxmi Sarathkumar:సినీ నటి వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ తాజాగా సోషల్ మీడియాలో చేసిన ఒక పోస్ట్ ఇప్పుడు టాలీవుడ్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు నేరుగా ఎవరిని ఉద్దేశించి కాకపోయినా, ఇటీవల జరిగిన ఒక సినిమా ఈవెంట్లో వచ్చిన వ్యాఖ్యలకు సమాధానంగా ఈ పోస్ట్ పెట్టారనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
Varalaxmi Post
వరలక్ష్మి తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో “మొరిగే కుక్కలు కరవవు.. కరిచే కుక్కలు మొరగవు.. నేను మొరగను, కరుస్తాను” అనే అర్థం వచ్చే ఒక సందేశాన్ని పంచుకుంది. ఈ పోస్ట్ కొద్ది గంటల్లోనే వైరల్ అయింది. అభిమానులు, సినీ వర్గాలు దీని వెనుక కారణాల గురించి చర్చించసాగాయి.
దర్శకుడి వ్యాఖ్యలతో మొదలైన వివాదం..!
వరలక్ష్మి, నవీన్ చంద్ర ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన పోలీస్ కంప్లైంట్ సినిమా జూన్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. సినిమా విడుదలకు ముందు నిర్వహించిన ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లో దర్శకుడు సంజీవ్ మేగోటి కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు.
సినిమా పనులకు సంబంధించిన విషయాల్లో ఆలస్యం జరిగిందని, అలాగే ప్రమోషన్ కార్యక్రమాలకు హాజరు కావాల్సిన కొందరు నటీనటులు రావడం లేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా వరలక్ష్మి మరియు నవీన్ చంద్ర ప్రమోషన్లలో కనిపించడం లేదని చెప్పడంతో ఆ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి.
Promotions Issue
సినిమా విడుదల సమయంలో హీరో, హీరోయిన్లు మరియు ముఖ్య నటీనటులు ప్రమోషన్లలో పాల్గొనడం సాధారణ విషయం. దీంతో ప్రేక్షకుల్లో సినిమాపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. అయితే ఈసారి ప్రమోషన్ల అంశం చుట్టూ వివాదం నెలకొనడంతో పోలీస్ కంప్లైంట్ చిత్రం వార్తల్లో నిలిచింది.
ఈ సినిమా హారర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కింది. మనిషి చేసే పనుల ఫలితం ఎప్పటికైనా తిరిగి వస్తుందనే భావనను కథలో ప్రధాన అంశంగా చూపించినట్లు చిత్రబృందం తెలిపింది. తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు.
ప్రస్తుతం వరలక్ష్మి చేసిన పోస్ట్, దర్శకుడి వ్యాఖ్యలు మరియు సినిమా ప్రమోషన్లపై జరుగుతున్న చర్చలు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. అయితే ఈ వివాదంపై వరలక్ష్మి లేదా చిత్రబృందం నుంచి మరింత స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. సినిమా విడుదల తర్వాత ఈ అంశం మరింత చర్చకు దారితీస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి.
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