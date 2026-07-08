Varanasi Mahesh Babu Birthday Teaser: దర్శకధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి, సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు కాంబినేషన్లో వస్తున్న అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'వారణాసి'. 'బాహుబలి', 'ఆర్ఆర్ఆర్' వంటి గ్లోబల్ హిట్స్ తర్వాత రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న సినిమా కావడంతో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీనిపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో విజువల్ వండర్గా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం నుండి ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్, 'సంచారి' సాంగ్, ‘రణకుంభ’ థీమ్ సాంగ్స్ సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన క్రేజ్ తెచ్చుకున్నాయి.
తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఒక క్రేజీ అప్డేట్ ఫిలింనగర్ వర్గాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఆగస్టు 9న సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని ఈ మూవీ నుండి ఒక పవర్ఫుల్ టీజర్ లేదా అఫీషియల్ పోస్టర్ను విడుదల చేయడానికి చిత్ర యూనిట్ ప్లాన్ చేస్తోంది.
శ్రీరాముడి లుక్లో మహేశ్ బాబు?
గతంలో 'ఆర్ఆర్ఆర్' సినిమా సమయంలో చరణ్, ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజులకు ప్రత్యేక పోస్టర్లను విడుదల చేసిన సెంటిమెంట్ను రాజమౌళి ఇక్కడ కూడా ఫాలో అవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో మహేశ్ బాబు 'శ్రీరాముడి' లుక్లో ఉన్న ఫొటోలు విపరీతంగా వైరల్ అయ్యాయి. గతంలో ఒక ఈవెంట్లో రాజమౌళి సైతం తాను శ్రీరాముడి గెటప్ పోస్టర్ను పరిశీలనలో ఉంచానని హింట్ ఇచ్చారు. దీంతో మహేశ్ బర్త్డే నాడు ఈ లుక్ను అధికారికంగా లాంచ్ చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు గట్టిగా వినిపిస్తోంది.
భారీ తారాగణం.. విడుదల ఎప్పుడంటే?
ఈ విజువల్ అడ్వెంచర్లో మహేశ్ బాబు సరసన గ్లోబల్ బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. అలాగే మలయాళ స్టార్ హీరో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఇందులో 'కుంభ' అనే పవర్ఫుల్ నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆస్కార్ విజేత ఎం.ఎం.కీరవాణి ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని అందిస్తుండగా, ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై కె.ఎల్.నారాయణ అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం, వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 7న థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. మహేశ్ బర్త్డే నాడు రాబోయే అప్డేట్తో ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ మరింత ఊపందుకోనున్నాయి.
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