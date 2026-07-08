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Varanasi Teaser: మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్‌కు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్..'వారణాసి' సినిమా టీజర్‌ వచ్చేది ఎప్పుడంటే?

Varanasi Teaser Date: సూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా టాలీవుడ్ టాప్ డైరెక్టర్ రాజమౌళి తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం 'వారణాసి'. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన షూటింగ్ దాదాపుగా పూర్తి కావస్తుంది. ఈ క్రమంలో సినిమా నుంచి ఓ కీలక అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. మహేష్ బాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా సినిమా నుంచి టీజర్‌ను విడుదల చేయనున్నారని సమాచారం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 08, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:19 PM IST
Varanasi Teaser: మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్‌కు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్..'వారణాసి' సినిమా టీజర్‌ వచ్చేది ఎప్పుడంటే?
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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