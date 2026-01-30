English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Varanasi Release Date:వారణాసి సినిమా రిలీజ్ అపుడేనా.. ప్రమోషన్స్ లో కొత్త జోరు..!

Varanasi Release Date: బాహుబలి తర్వాత ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్రాలతో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అందరి ప్రశంసలు అందుకున్న జక్కన్న..మొదటిసారి మహేష్ బాబుతో ‘వారణాసి’ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా టైటిల్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను నభూతో అన్న రీతిలో నిర్వహించి ఈ సినిమా పై అంచనాలు పెంచారు. ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే యేడాది విడుదల చేస్తున్నట్టు జక్కన్న చెప్పినా.. తాజాగా ఈ సినిమా రిలీ్ డేట్ ఇదే నంటూ ఓ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 30, 2026, 07:31 AM IST

Mahesh Babu Rajamouli Varanasi Release Date News: యమదొంగ, మగధీర, ఈగ వంటి సోషియో ఫాంటసీ మూవీలతో పాటు.. బాహుబలి సిరీస్ వంటి జానపద సినిమా.. ఆర్ఆర్ఆర్ పీరియాడికల్ బ్యాక్ డ్రాప్ తో తెలుగులోనే కాదు మన దేశంలో మోస్ట్ పాపులర్ అయ్యారు రాజమౌళి. ఆయన నుంచి ఓ సినిమా వస్తుందంటే అంచనాలు ఆ స్థాయిలోనే ఉంటున్నాయి. తాజాగా ఈయన సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబుతో సూపర్ నాచురల్ సైన్స్ ఫిక్షన్ సోసియో ఫాంటసీ నేపథ్యంలో ‘వారణాసి’ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ముందుగా  గ్లోబ్ ట్రోటర్ వర్కింగ్ టైటిల్ తో ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుకునేలా చేశాడు. తాజాగా ఈ సినిమా టైటిల్ గ్లింప్స్ తో ఈ  సినిమాపై భారతీయ ప్రేక్షకులతో పాటు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నప్రేక్షక మహాశయులందరు తనవైపు చూసుకునేలా చేశాడు. 

బాహుబలి తర్వాత ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ వంటి ఇద్దరు స్టార్ హీరోలతో  ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ ఫిక్షనల్ పీరియాడిక్ బ్యాక్ డ్రాప్ మూవీతో మరోసారి దర్శకుడిగా తన సత్తా ఏంటో ప్రపంచానికి చూపించాడు. తాజాగా మహేష్ బాబుతో చేస్తోన్న సినిమాను ప్రస్తుత కాలానికి రామాయణానికి ముడిపెట్టి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నట్టు చెప్పాడు. ఈ సినిమాలో మహేష్ బాబు తొలిసారి రెండు పాత్రల్లో కనువిందు చేయనున్నాడు. అందులో మాములు యువకుడి పాత్ర అయితే.. రెండోది శ్రీరామచంద్రమూర్తిగా కనిపించబోతున్నాడు. మహేష్ బాబు ఇప్పటి వరకు తన కెరీర్ లో ఇలాంటి సినిమా చేయలేదు. తొలిసారి స్క్రీన్ పై పౌరాణికి పాత్రలో కనిపింబనుండటంతో ఆయన అభిమానులతో పాటు కామన్ ఆడియన్స్ కూడా ఈ సినిమా కోసం ఎంతో ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు.

ముఖ్యంగా త్రేతా యుగానికి కలియుగానికి ముడిపెట్టేలా సరికొత్తగా కథను అల్లాడు వి.విజయేంద్ర ప్రసాద్. ఇముఖ్యంగా శ్రీరాముడిని మోసిన వానర సైన్యంతో కూడిన విజువల్స్ చూస్తే గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తున్నాయి. మరోసారి ప్రేక్షకులు ఈ మూవీ ఎపుడు వస్తుందా ఎపుడెపుడు చూద్దామా అనేంతగా ఆసక్తి కలిగించాడు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా షూటింగ్ కు సంబంధించి టాకీ పార్ట్ కంప్లీట్ అయింది. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ నడుస్తున్నాయి. ఈ చిత్రంలో ప్రియాంక చోప్రా కథానాయికగా నటిస్తోంది. పృథ్వీరాజ్ సుకుమార్ రావణుడి తరహా విలన్ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. 

మరోవైపు పురాణాల ప్రకారం.. కార్బన్ డేటింగ్ ప్రకారం ప్రపంచంలో అతి పురాతన నగరం ‘వారణాసి’.కల్పాంతం తర్వాత మొదట శివుడు ఇక్కడ అడుగుపెట్టినట్టు పురాణాలు ఘోషిస్తున్నాయి. మన పురాణ ఇతిహాసాలకు రాముడికి, వారణాసికి ఉన్న సంబంధాన్ని తెలుపుతూ అటు శైవం, ఇటు వైష్ణవం రెండు మిక్స్ చేస్తూ రాజమౌళి ఎలా చూపిస్తాడనేది చూడాలి. తాజాగా ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే యేడాది ఏప్రిల్ 7న విడుదల చేయబోతున్నట్టు చెప్పాడు. అపుడు ఉగాది హాలిడే తో పాటు శ్రీరామనవమి వంటి వరుస సెలవులున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సమ్మర్ లో పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్ తో విద్యార్ధులు పరీక్షలు పూర్తి కాగానే ఈ సినిమా చసే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. మరి ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి సంచలనాలు నమోదు చేస్తుందో చూడాలి. 

