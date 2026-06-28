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Varanasi Storyline: 'వారణాసి' సినిమా స్టోరీ లీక్ చేసిన రాజమౌళి..రూ.3,000 కోట్లు పక్కా..మహేష్ ఫ్యాన్స్ సంబరాలు!

Varanasi Story Leaked: మహేష్ బాబు, ఎస్ఎస్ రాజమౌళి కాంబోలో రూపొందుతోన్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం 'వారణాసి'. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన స్టోరీ లైన్ ఇప్పుడు లీక్ అయ్యింది. సాక్ష్యాత్తూ ఆ చిత్ర డైరెక్టర్ రాజమౌళి ఓ అంతర్జాతీయ మీడియాకు వెల్లడించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 28, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:27 AM IST
Varanasi Storyline: 'వారణాసి' సినిమా స్టోరీ లీక్ చేసిన రాజమౌళి..రూ.3,000 కోట్లు పక్కా..మహేష్ ఫ్యాన్స్ సంబరాలు!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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