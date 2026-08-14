Varun Tej: మెగా కుటుంబానికి చెందిన చిన్నారి వాయువ్ తేజ్ ఫోటో కోసం అభిమానులు ఎప్పటి నుంచో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. తాజాగా మెగా బ్రదర్ నాగబాబు తన మనవడు వాయువ్ తేజ్కు సంబంధించిన ఓ ఫోటోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో అది వైరల్గా మారింది. ఈ ఫోటోలో మెగా కుటుంబానికి సంబంధించిన పాత జ్ఞాపకాలు, కొత్త తరం వారసుడి క్యూట్నెస్ కలిసి కనిపించడంతో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.
నాగబాబు షేర్ చేసిన ఫోటోలో చిరంజీవి, పవన్ కల్యాణ్, నాగబాబు తమ తల్లితో కలిసి ఉన్న పాత ఫోటోను చిన్నారి వాయువ్ ఆసక్తిగా చూస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తున్నాడు. మెగా కుటుంబ చరిత్రను కొత్త తరం వారసుడు పరిశీలిస్తున్నట్లుగా ఈ పిక్ను రూపొందించారు. దీంతో మెగా ఫ్యాన్స్ ఈ ఫోటోను సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా షేర్ చేస్తున్నారు.
ఈ ఫోటోకు నాగబాబు పెట్టిన క్యాప్షన్ కూడా ఆసక్తికరంగా ఉంది. తమ కుటుంబ చరిత్రను వాయువ్ ఎంతో ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నాడనే భావన వచ్చేలా ఆయన తన మనవడిని ముద్దుగా అభివర్ణించారు. అతడి చూపుల్లో ఎన్నో కథలు కనిపిస్తున్నాయని, తన పరిశీలనతో మెగా వారసత్వం ముందుకు సాగుతుందనే భావాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్, నటి లావణ్య త్రిపాఠి ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ దంపతులకు 2025 సెప్టెంబర్ 10న కుమారుడు జన్మించాడు. అతడికి వాయువ్ తేజ్ అనే పేరు పెట్టారు. అప్పటి నుంచి చిన్నారి ఫోటోల కోసం మెగా అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఇటీవల వరుణ్ తేజ్ సినిమా సక్సెస్ మీట్లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా వాయువ్ గురించి సరదాగా ప్రస్తావించారు. సినిమా విజయాన్ని వరుణ్ ఖాతాలో కాకుండా తమ బుడ్డోడు వాయువ్ ఖాతాలో వేయాలని, అతడు తమ కుటుంబానికి లక్కీ ఛార్మ్గా మారాడంటూ చమత్కరించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
ఇప్పుడు నాగబాబు వాయువ్ తేజ్ ఫోటోను పంచుకోవడంతో మరోసారి మెగా కుటుంబంలో సందడి నెలకొంది. ముఖ్యంగా మెగా బ్రదర్స్ పాత ఫోటోను చూస్తున్న వాయువ్ తేజ్ను చూపించే ఈ పిక్ అభిమానులకు ప్రత్యేకంగా నచ్చుతోంది. మెగా కుటుంబ వారసత్వం కొనసాగుతున్నట్లుగా కనిపిస్తున్న ఈ క్యూట్ ఫోటో ప్రస్తుతం నెట్టింట ట్రెండ్ అవుతోంది.
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