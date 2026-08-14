Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Varun Tej: తొలిసారి వాయువ్ తేజ్ ఫోటో.. మెగా బ్రదర్స్ పిక్‌తో క్యూట్ పోజ్ వైరల్!

Varun Tej: తొలిసారి వాయువ్ తేజ్ ఫోటో.. మెగా బ్రదర్స్ పిక్‌తో క్యూట్ పోజ్ వైరల్!

Varun Tej:వరుణ్ తేజ్ కుమారుడు వాయువ్ తేజ్‌కు సంబంధించిన ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. మెగా ఫ్యామిలీకి చెందిన హీరోలతో కలిసి కనిపించిన ఈ క్యూట్ మూమెంట్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. మెగా ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 14, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:15 PM IST
Varun Tej: తొలిసారి వాయువ్ తేజ్ ఫోటో.. మెగా బ్రదర్స్ పిక్‌తో క్యూట్ పోజ్ వైరల్!
Image Credit: Varun Tej(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Varun Tej: తొలిసారి వాయువ్ తేజ్ ఫోటో.. మెగా బ్రదర్స్ పిక్‌తో క్యూట్ పోజ్ వైరల్!
2
3
4
5