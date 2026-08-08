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Nandamuri vs Mega: నందమూరి ఫ్యామిలీ వర్సెస్ మెగా ఫ్యామిలీ.. ఆయన్ని ట్రోల్ చేసే రేంజ్ వరుణ్ తేజ్ సినిమాకి ఉందా?

Nandamuri vs Mega:మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్‌కు గత కొంతకాలంగా సరైన విజయం దక్కడం లేదు. ఆయన నటించిన కొన్ని సినిమాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్దగా ప్రభావం చూపించలేదు. కొన్ని సినిమాలు ఎప్పుడు వచ్చాయో కూడా ప్రేక్షకులకు పెద్దగా గుర్తుండని పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో ఇప్పుడు వరుణ్ తేజ్‌కు ‘కొరియన్ కనకరాజు’ సినిమా చాలా కీలకంగా మారింది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 08, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:00 PM IST
Nandamuri vs Mega: నందమూరి ఫ్యామిలీ వర్సెస్ మెగా ఫ్యామిలీ.. ఆయన్ని ట్రోల్ చేసే రేంజ్ వరుణ్ తేజ్ సినిమాకి ఉందా?
Image Credit: Nandamuri vs Mega(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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