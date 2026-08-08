/Nandamuri vs Mega: నందమూరి ఫ్యామిలీ వర్సెస్ మెగా ఫ్యామిలీ.. ఆయన్ని ట్రోల్ చేసే రేంజ్ వరుణ్ తేజ్ సినిమాకి ఉందా?

Nandamuri vs Mega:కొరియన్ కనకరాజు సినిమాపై మొదట్లో పెద్దగా అంచనాలు లేకపోయినా, సినిమా రిలీజ్ అయిన తరువాత సత్య కామెడీ కారణంగా ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది. ముఖ్యంగా సత్య తన కామెడీతో సినిమాకు మంచి బలం ఇచ్చాడనే అభిప్రాయం వినిపిస్తోంది. అయితే సినిమా చుట్టూ కొన్ని వివాదాలు కూడా మొదలయ్యాయి.
ఇందులో మురళీ గౌడ్ పాత్రను బాలకృష్ణ నటించిన అఖండ సినిమాలోని పాత్రను గుర్తు చేసే విధంగా చూపించారని కొందరు సోషల్ మీడియాలో చర్చించారు. దీనిపై వరుణ్ తేజ్ కూడా స్పందించి, ట్రోలింగ్కు, ఇమిటేషన్కు తేడా ఉంటుందని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎవరినీ ట్రోల్ చేయలేదని చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు.
అయితే ఇప్పుడు మరో సీన్ కారణంగా ఈ వివాదం మళ్లీ మొదలైంది. సినిమాలో సత్య.. సీనియర్ ఎన్టీఆర్కు సంబంధించిన ఒక డైలాగ్ను తనదైన కామెడీ స్టైల్లో చెప్పే సన్నివేశం ఉంది. ఈ డైలాగ్కు సంబంధించిన క్లిప్ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
దీంతో కొందరు నందమూరి అభిమానులు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. సీనియర్ ఎన్టీఆర్ను ఇతర భాషల సినీ పరిశ్రమలు కూడా ఎంతో గౌరవంగా చూస్తాయని, అలాంటి వ్యక్తికి సంబంధించిన డైలాగ్ను సినిమాలో కామెడీ కోసం ఉపయోగించడం సరికాదని కొందరు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
మరికొందరు అభిమానులు మాత్రం ఇది కేవలం సినిమాలోని కామెడీ సన్నివేశం మాత్రమే అని అంటున్నారు. ఒక నటుడిని లేదా కుటుంబాన్ని అవమానించే ఉద్దేశం లేకపోతే దీనిని పెద్ద వివాదంగా చూడాల్సిన అవసరం లేదని చెబుతున్నారు.
అయితే నందమూరి అభిమానుల్లో కొందరు మరో ప్రశ్నను లేవనెత్తుతున్నారు. ఇలాంటి ఇమిటేషన్ లేదా కామెడీ చేయాలనుకుంటే మెగా ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన పాత్రలు, డైలాగ్లను కూడా ఉపయోగించవచ్చుగా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. మెగా హీరో నటించిన సినిమాలో నందమూరి కుటుంబానికి సంబంధించిన అంశాలను ఎందుకు తీసుకురావాలని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. అంతేకాదు సీనియర్ ఎన్టీఆర్ ని ట్రోల్ చేసే అంత రేంజ్ వరుణ్ తేజ్ సినిమాలకు ఉందా అని కూడా కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
దీంతో ఈ చిన్న సీన్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మెగా ఫ్యామిలీ వర్సెస్ నందమూరి ఫ్యామిలీ అనే చర్చకు దారితీసింది. అయితే నిజంగా ఇది రెండు కుటుంబాల మధ్య వివాదంగా మారుతుందా, లేక సోషల్ మీడియా చర్చకే పరిమితం అవుతుందా అనేది చూడాలి.
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