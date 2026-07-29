Korean Kanakaraju First Review:కొరియన్ కనకరాజు సినిమాకు మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వం వహించారు. హారర్, కామెడీ కలయికలో రూపొందిన ఈ మూవీపై ఇప్పటికే మంచి ఆసక్తి ఏర్పడింది. విడుదలైన టీజర్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడంతో సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. వినోదంతో పాటు కొత్త కథాంశం కూడా ఇందులో ఉండబోతుందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రాన్ని యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంస్థలు కలిసి నిర్మించాయి. ఇటీవల సినిమా ఫైనల్ కాపీకి ప్రత్యేక ప్రివ్యూ షో నిర్వహించినట్లు సమాచారం. ఆ ప్రదర్శన చూసిన కొందరి నుంచి వచ్చిన అభిప్రాయాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
సినిమా మొదటి భాగం పూర్తిగా సరదా వాతావరణంలో సాగుతుందని టాక్ వినిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా వరుణ్ తేజ్, కమెడియన్ సత్య మధ్య వచ్చే కామెడీ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను బాగా నవ్విస్తాయంటున్నారు. వారి టైమింగ్, డైలాగులు సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
అలాగే కథలో వచ్చే కొరియన్ యువతితో లవ్ ట్రాక్ కూడా ఆసక్తికరంగా ఉంటుందని సమాచారం. ఇంటర్వెల్కు ముందు వచ్చే ట్విస్ట్ ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుందని ప్రచారం జరుగుతోంది. అదే సినిమా కథను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్తుందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
రెండో భాగంలో వచ్చే ఫ్లాష్బ్యాక్ ఎపిసోడ్ సినిమాకు బలం అవుతుందని చెబుతున్నారు. ఆ సన్నివేశాల్లో వరుణ్ తేజ్ నటన ఆకట్టుకుంటుందని ప్రివ్యూ చూసిన వారు అభిప్రాయపడుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. భావోద్వేగాలతో పాటు వినోదాన్ని కూడా దర్శకుడు సమతుల్యంగా చూపించినట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది.
మొత్తంగా చూస్తే, ప్రేక్షకులకు కొత్త తరహా అనుభూతిని అందించే ప్రయత్నంగా ఈ సినిమా ఉండబోతుందని సినీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. అయితే ఇవన్నీ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తున్న ప్రచారాలు మాత్రమే. సినిమా అసలు ఫలితం, ప్రేక్షకుల స్పందన ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలంటే ఆగస్టు 7న థియేటర్లలో విడుదలయ్యే వరకు వేచి చూడాల్సిందే.
వరుణ్ తేజ్ కెరీర్కు ఈ సినిమా కీలకంగా మారనుందని అభిమానులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ మూవీతో ఆయన మళ్లీ విజయాల బాట పట్టాలని మెగా అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు.
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