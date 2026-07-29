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Korean Kanakaraju First Review: కొరియన్ కనకరాజు ఫస్ట్ రివ్యూ.. వరుణ్ తేజ్‌కు కమ్‌బ్యాక్ ఖాయమేనా?

Korean Kanakaraju First Review:మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ ప్రస్తుతం మంచి హిట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. గత కొన్నేళ్లుగా ఆయన నటించిన సినిమాలు ఆశించిన స్థాయిలో విజయాన్ని అందుకోలేకపోయాయి. దీంతో ఇప్పుడు ఆయన ఆశలన్నీ 'కొరియన్ కనకరాజు' సినిమాపైనే ఉన్నాయి. ఈ చిత్రం ఆగస్టు 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 29, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:14 PM IST
Korean Kanakaraju First Review: కొరియన్ కనకరాజు ఫస్ట్ రివ్యూ.. వరుణ్ తేజ్‌కు కమ్‌బ్యాక్ ఖాయమేనా?
Image Credit: Varun Tej Korean Kanakaraju First ReviewSource: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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