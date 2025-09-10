English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Varun Tej lavanay Tripathi Blessed with Baby Boy: మెగా వారెంట్లో కొత్త వారసుడొచ్చాడు. మెగా బ్రదర్ నాగబాబు తనయుడు వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠిలకు తల్లిదండ్రులుగా ప్రమోషన్ పొందారు. ఈ సందర్బంగా మెగా ఫ్యామిలీ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 10, 2025, 02:04 PM IST

Varun Tej Son: మెగా వారింట్లో కొత్త వారసుడు.. ఆనందంలో కొణిదెల కుటుంబం..

Varun Tej lavanay Tripathi Blessed with Baby Boy: టాలీవుడ్ క్యూటెస్ట్ కపుల్ గా పేరొందిన మెగా ప్రిన్స్  వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠిల పేరేంట్స్ గా ప్రమోషన్ పొందారు. లావణ్య త్రిపాఠి ఓ పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. దీంతో వరుణ్, లావణ్య త్రిపాఠిలకు మెగాభినులు సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన షూటింగ్ సెట్ నుంచి ఆస్పత్రి వెళ్లి మనవడిని చూసి ఆనందంలో ఉబ్బితబ్బియ్యారు.  వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠిల పెళ్లి 2023 నవంబర్ 1 ఇటలీలో డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ జరిగిన సంగతి తెలిసిందే కదా. 

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Varun Tej Blessed With Baby BoyLavanya TripathiVarun TejTollywoodChiranjeevi

