Varun Tej Son: మెగా వారింట్లో కొత్త వారసుడు.. ఆనందంలో కొణిదెల కుటుంబం..

Varun Tej lavanay Tripathi Blessed with Baby Boy: టాలీవుడ్ క్యూటెస్ట్ కపుల్ గా పేరొందిన మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠిల పేరేంట్స్ గా ప్రమోషన్ పొందారు. లావణ్య త్రిపాఠి ఓ పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. దీంతో వరుణ్, లావణ్య త్రిపాఠిలకు మెగాభినులు సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన షూటింగ్ సెట్ నుంచి ఆస్పత్రి వెళ్లి మనవడిని చూసి ఆనందంలో ఉబ్బితబ్బియ్యారు. వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠిల పెళ్లి 2023 నవంబర్ 1 ఇటలీలో డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ జరిగిన సంగతి తెలిసిందే కదా.