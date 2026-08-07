/‘కొరియన్ కనకరాజు’ మూవీ రివ్యూ.. వరుణ్ తేజ్ హిట్ కొట్టినట్టేనా..!

Korean Kanakaraju Review Rating Pulic Talk: వరుణ్ తేజ్ హీరోగా మేర్లపాక గాంధీ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కొరియన్ కనకరాజు’. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ సినిమాను సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. ఈ శుక్రవారం విడుదల అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఒక రోజు ముందుగా పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ ప్రదర్శించారు. మరి ఈ సినిమాతో వరుణ్ తేజ్కు మేర్లపాక గాంధీ హిట్ అందించాడా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
కనకరాజు (వరుణ్ తేజ్) రాయలసీమ అనంతపురం పెనుగొండకు చెందిన కుర్రాడు. పెద్ది కోపిష్ఠి. తన ఊర్లో చెక్క భజన బృందంతో తన కుటుంబాన్ని పోషిస్తుంటాడు. మరోవైపు కొరియాకు చెందిన ఓ గ్యాంగ్ స్టర్ చెందిన అస్థికలు.. అనంతపురంలో ఉండే కియా ఫ్యాక్టరీకి ఓ వంటవాడి ద్వారా చేరుతాయి. ఇక అదే కియా కంపెనీలో చైత్ర (రితికా నాయక్) పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఆమె ఎలాగైనా కొరియాకు వెళ్లి అక్కడి వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటుంది. అయితే చైత్రతో కనకరాజుకు ఓ సందర్భంలో పరిచయమై ప్రేమగా మారుతుంది. అయితే ఊర్లో ఉండే ఓ పొలిటీషియన్ (సునీల్)తో కనకరాజుకు ఓ చిన్న గొడవ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో కనకరాజును చంపాలనుకున్న సమయంలో అనుకోకుండా కొరియా నుంచి మన దేశానికి వచ్చిన కొరియన్ గ్యాంగ్ స్టర్ ఆత్మకు కనకరాజులో అనుకోకుండా ప్రవేశిస్తుంది. ఆత్మ ప్రవేశించడం వలన కనకరాజు జీవితం ఎలాంటి మలుపులు తిరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో కనకరాజు ఎందుకు కొరియాకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. మొత్తంగా ఏం జరిగిందనేదే ‘కొరియన్ కనకరాజు’ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు మేర్లపాక గాంధీ మాములు హార్రర్ స్టోరీకి కొరియాకు ఆంధ్ర ప్రదేశ్లోని అనంతపురానికి కనెక్ట్ చేస్తూ ‘కొరియన్ కనకరాజు’ కథను రాసుకున్నాడు. అంతేకాదు కథ, కథనం రాసుకున్న విధానం కన్విన్సింగ్గా ఉంది. ముఖ్యంగా ఎక్కడో కొరియాలో ఉండే ఓ గ్యాంగ్ స్టర్ అస్థికలు ఏపీలోని అనంతపురానికి ఎందుకు వచ్చాయనే విషయంలో క్లారిటీ ఇచ్చాడు. అనంతపురంలో ఉండే కియా కంపెనీలో చాలా మంది కొరియన్స్ పనిచేస్తుంటారు. వాళ్ల కోసమంటూ కియా కంపెనీ.. కొరియా నుండి ఓ కుక్ను మన దేశానికి పంపిస్తుంది. అలా కొరియాకు చెందిన కిమ్ అనే గ్యాంగ్ స్టర్ అనే అస్థికలు అనంతపురానికి వస్తాయి. అయితే చాలా సినిమాల్లో ఓ వ్యక్తి చనిపోతే.. అతను తీరిన కోరికలతో పాటు ప్రతీకారం వాంఛ లాంటిది ఉండే.. ఆ ఆత్మ మరొ వ్యక్తి శరీరంలోకి ప్రవేశించి తన కోరికలను తీర్చుకోవడం ఎన్నో సినిమాల్లో చూసిందే. కొరియన్ కనకరాజు సినిమా కూడా అలాందిదే. సినిమా ప్రారంభం నుంచే తర్వాత ఏం జరగుతుందా అని ప్రేక్షకులు కథలో లీనమయ్యేలా చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు.
ఇక దర్శకుడు మేర్లపాక గాంధీ కూడా అదే హార్రర్ కామెడీ ఫార్ములాను నమ్ముకున్నాడు. దాన్ని ఎంతబాగా ప్రేక్షకులకు కనెక్ట్ అయ్యేలా చెప్పాడనే దానిపైనే సినిమా సక్సెస్ ఆధారపడి ఉంుటంది. దీనికి దర్వకుడు కొరియాను యాడ్ చేశాడు. దానికి తగినంత వినోదంతో పాటు యాక్షన్ను జత చేయడం ఈ సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్. ఈ సినిమాలో వెతికితే లాజిక్లేని బోలెడు బొక్కలు కనపడతాయి. పెద్దగా చదుకొని హీరో ఎలా కొరియాకు వెళ్లగలిగాడు. క్షుద్ర పూజలు వంటి సీన్స్ అతిగా అనిపించినా.. దర్శకుడు తన టేకింగ్తో పాటు కామెడీ టైమింగ్తో ప్రేక్షకులు వాటిపై పెద్దగా ఫోకస్ చేయకుండా కథలో లీనమయ్యేలా చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు.
ముఖ్యంగా సత్యతో పాటు మురళీధర్ గౌడ్తో చేయించిన క్షుద్రపూజాకు సంబంధించిన కామెడీ ప్రేక్షకులను నవ్వులు పూయించింది. ఈ సీన్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కామెడీ సీన్స్లో ఒకటిగా నిలిచిపోవడం ఖాయం. ఇక వరుణ్ తేజ్ కూడా కనకరాజుగా.. ఆత్మ ఆవహించిన తర్వాత కొరియన్ కనకరాజుగా రెండు వైవిధ్యమైన పాత్రల్లో ఒదిగిపోయిన తీరు బాగుంది. ముఖ్యంగా కొరియన్ గ్యాంగ్ స్టర్ కిమ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్లో హీరో కుటుంబానికి అన్యాయం జరగడం.. హీరో శరీరంలోంచి ఆత్మ పోకుండా కిమ్ చేసే ప్రయత్నాలు.. దాన్ని అడ్డుకోవడానికి కనకరాజు చేసే ఎత్తులు00 వంటి సీన్స్ ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసేలా ఉన్నాయి. క్లైమాక్స్లో రెండు ఆత్మల మధ్య ఫైట్ సీన్ ఏదో కార్టూన్ చూసినట్టు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత దేవుడు మహిమతో గ్యాంగ్ స్టర్ ఆత్మ అంతం కావడం.. చనిపోయిన హీరో మళ్లీ బతకడం వంటీ సీన్స్తో దైవ బలం గొప్పదనే సందేశం ఇచ్చాడు దర్శకుడు.
బుల్లిరాజుతో పాటు వీటీవీ గణేష్లతో చేయించిన కామెడీ ప్రేక్షకులను నవ్విస్తాయి. మొత్తంగా లాజిక్ను పక్కనపెడితే ఈ సినిమాను ఫ్యామిలీ ప్రేక్షకులతో ఈ సినిమాను ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. ఈ సినిమాకు తమన్ ఇచ్చిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది. సినిమాటోగ్రఫీ, నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
వరుణ్ తేజ్ మరోసారి తన బాడీ లాంగ్వేజ్తో యాక్షన్ కామెడీతో అదరగొట్టాడు. డాన్సుల విషయంలో కాస్త తడబడ్డాడు. మిగతా సినిమా మొత్తాన్ని తన భుజాలపై మోసాడు. ఆత్మ ఆవహించిన తర్వాత అతనిలో వచ్చే మార్పులు.. ఆ తర్వాత ఏమి తెలియని అమాయకుడిగా వరుణ్ తేజ్ నటన బాగుంది. వరుణ్ తేజ్ కెరీర్లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ యాక్టింగ్ అని చెప్పాలి. హీరోయిన్ రితికా నాయక్.. క్యూట్ లుక్స్తో ఆకట్టుకుంది. పెద్దగా నటించే స్కోప్ దక్కలేదు. ఈ సినిమాలో హీరో వరుణ్ తేజ్ తర్వాత సత్య తన కామెడీ టైమింగ్తో కితకితలు పెట్టాడు. హీరోతో సమానమైన పాత్ర. సత్య తండ్రి పాత్రలో క్షుద్ర మాంత్రికుడిగా మురళీధర్ గౌడ్ నటన బాగుంది. అతని కామెడీ టైమింగ్ అదిరిపోయింది. వీటీవీ గణేష్, బుల్లిరాజుల కామెడీ పర్వాలేదు. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు రాణించాడు.
ప్లస్ పాయింట్స్
కథనం, కొరియన్ నేపథ్యం
వరుణ్ తేజ్ నటన
సత్య, మురళీ ధర్ల కామెడీ
నేపథ్య సంగీతం
మైనస్ పాయింట్స్
లాజిక్ లేని సీన్స్
హీరో, హీరోయిన్స్ మధ్య లవ్ ట్రాక్
పంచ్ లైన్.. ‘కొరియన్ కనకరాజు’.. మెప్పించే హార్రర్ యాక్షన్ కామెడీ డ్రామా..
రేటింగ్: 3.25/5
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