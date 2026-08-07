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‘కొరియన్ కనకరాజు’ మూవీ రివ్యూ.. వరుణ్ తేజ్ హిట్ కొట్టినట్టేనా..!

Korean Kanakaraju Review: మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్‌కు గత కొన్నేళ్లుగా సరైన సక్సెస్ లేదు. అటు దర్శకుడు మేర్లపాక గాంధీకి టాలెంట్ డైరెక్టర్‌గా పేరున్నా అందుకు తగ్గ సక్సెస్ మాత్రం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో వీళ్లిద్దరి కలయికలో తెరకెక్కిన ‘కొరియన్ కనకరాజు’ మూవీ టైటిల్, టీజర్, ట్రైలర్‌తో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. మరి ఆ అంచనాలను ఈ సినిమా రీచ్ అయిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 07, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:42 AM IST
‘కొరియన్ కనకరాజు’ మూవీ రివ్యూ.. వరుణ్ తేజ్ హిట్ కొట్టినట్టేనా..!
Image Credit: Korean Kanakaraju Movie Review (Movie Photo/Souce)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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