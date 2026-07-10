/‘వసుదేవసుతం’ మూవీ రివ్యూ.. మెప్పించిందా..!

Vasudheva Sutham Review Rating Public Talk: మాస్టర్ మహేంద్రన్, అంబికా వాణి హీరో, హీుయిన్లుగా వైకుంఠ బోను డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘వసుదేవసుతం’. రెయిన్బో సినిమాస్ బ్యానర్ పై ధనలక్ష్మి బాదర్ల నిర్మించారు. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించిందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
పురుషోత్తమపురిలో శ్రీకృష్ణుడికి సంబంధించిన వాసుదేవ ఆలయం ఉంటుంది. ఆ ఆలయ చైర్మన్ శర్మ (దువ్వాసి మోహన్)ను హీరా బంధు (మైమ్ గోపి) తన తండ్రి గెలుపు కోసం చైర్మన్ శర్మ అడ్డు తెలిగిస్తాడు. ప్రతి యేడాది ఆ ఊరిలో జరిగే వాసుదేవుడి ఉత్సవాల కోసం కృశవ్ (మహేంద్రన్)హైదరాబాద్ నుంచి సొంతూరు వస్తాడు. ఇక సొంత అక్కయ్యకు ఇంట్లో తెలియకుండ పెళ్లి చేయడంతో అతని అన్నయ్యతో అతనికి పెద్దగా మాటలు ఉండవు. ఈ క్రమంలో ఈ ఉత్సవాలను చూడటానికి హీరా బంధు మేనకోడలు భువి (అంబికా వాణి) వస్తుంది. ఈ క్రమంలో కృశ్చవ్, భువి ఇద్దరు పీకలోతు ప్రేమలో పడిపోతారు.
కానీ కృశవ్ .. శర్మ ఏమయ్యాడనే కోణంలో ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలు పెడతాడు. మరో సమయంలో ఆ ఊర్లో అందరు భయపడే కోయిరాతల అనే ప్రదేశంలో ఏముందో అని వెతికే పనిలో పడతారు. మరోవైపు తన మేనకోడలుని ప్రేమిస్తున్నాడనే కసితో హీరా బంధు మనుషులు కృశవ్తో అతని అన్నపై దాడికి తెగపడతారు. ఈ క్రమంలో కృశ్చవ్కు ఓ భయంకరమైన ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంటుంది. అతను హైదరాబాద్ నుంచి కాదు.. జైలు నుంచి పారిపోయి వచ్చాడని తెలుస్తుంది. అసలు కృశవ్ ఎవరు..? ఎందుకు జైలుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. మళ్లీ తన ఊరులో జరిగే ఉత్సవాలకు రావడానికి గల కారణాలు ఏమిటనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు వైకుంఠ్ బోను ఈ సినిమా ఫస్టాఫ్.. ఆలయ చైర్మన్ కోసం శర్మను చంపేయడం. ఆ తర్వాత ఉత్సవాల కోసం హీరో ఊరికి రావడం.. అతను విలన్ మేనకోడలితో ప్రేమలో పడటం వంటి సీన్స్ రొటీన్గా ఉన్నాయి. కథ ముందుకు కదలడం లేదనే టైమ్లో ఈ ఊరిలో శ్రీకృష్ణుడికి సంబంధించిన ఓ అంతు చిక్కని ప్రదేశం.. ఆపై హీరో జైలు నుంచి పారిపోయి వచ్చిన ఖైదీ అని తెలుసుకొని ఊరి వాళ్లతో పాటు విలన్ గ్యాంగ్ ఆశ్యర్యానికి లోను కావడంతో సినిమాపై ఆసక్తి గలిగించాడు. అసలు అతను ఎందుకు జైలుకు వెళ్లాల్సి వచ్చిందనే సీన్లో ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ ఇచ్చి సెకండాఫ్లో ఏం జరుగుతుందనే ఇంట్రెస్ట్ కలిగించాడు.
ఇలాంటి ఫ్లాష్బ్యాక్ ఎన్నో సినిమాల్లో చూసిందే. రొటీన్గా అనిపిస్తుంది. ఈ ఊరిలో శ్రీకృష్ణుడికి సంబంధించిన రహాస్యాన్ని చేధించే క్రమంలో దర్శకుడు రాసుకున్న పాయింట్స్ బాగున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ సీన్స్లో సనాతన ధర్మం గొప్పతనాన్ని చాటి చెప్పే సీన్స్ బాగున్నాయి. మధ్యలో దేవుడి మహిమతో గరుత్ముండు, ఆదిశేషుడు వచ్చి కాపాడటం వంటి సీన్స్ తో దేవుడు మహిమతో విలన్స్ను హీరో అంతం చేయడం అనే సీన్స్తో దేవుడు గొప్పతనాన్ని చూపించాడు. ముఖ్యంగా దుష్ట శిక్షణ.. శిష్ట రక్షన అనే కోణంలో తన భక్తులను కాపాడుకోవడానికి స్వయంగా భగవంతుడు దిగి వస్తాడనే సందేశం ఇచ్చే ప్రయత్నం ఆస్తికులకు నచ్చుతుంది. మరి మిగతా మాస్ ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా ఏ మేరకు మెప్పిస్తుందో చూడాలి.
ముఖ్యంగా సినిమా అంతా పూరీ జగన్నాథ్ ఆలయం.. ఆ విగ్రహంలో ఉండే బ్రహ్మ పదార్ధం.. ఆలయం కింద ఉండే నిధి గురించి చూపెట్టిన విధానం బాగుంది. మొత్తంగా దేవుడు పేరు ప్రాంతం పేరు మార్చుకొని ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాడు. విజువల్స్ బాగున్నాయి. నిర్మాణ విలువలు పర్వాలేదు.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
బాల నటుడిగా మెప్పించి మహేంద్రన్.. బాలనటుడిగా తన కున్న ఇమేజ్తో వరుస సినిమాలు చేస్తున్నాడు. హీరోగా నటనలో ఇంకాస్త పరిణితి చూపాల్సిన అవసరం ఉంది. జాన్ విజయ్, మైమ్ గోపీ, టార్జాన్ రాజీవ్ కనకాల, దువ్వాసి మోహన్ పర్వాలేదనిపించారు. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
పంచ్ లైన్.. ఓ మోస్తరుగా మెప్పించే డేవోషనల్ డ్రామా.. ‘వసుదేవసుతం’..
రేటింగ్: 2.75/5
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