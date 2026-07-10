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‘వసుదేవసుతం’ మూవీ రివ్యూ.. మెప్పించిందా..!

Vasudheva Sutham Review: తెలుగులో గత కొన్నేళ్లుగా డేవోషనల్ టచ్‌తో కూడిన చిత్రాలు మంచి విజయాలు సాధిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా హిందూ సనాతన ధర్మంలోకి గొప్పతనాన్ని చాటి చెప్పే చిత్రాలను ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు. ఈ కోవలో వచ్చిన మరో డేవోషనల్ మూవీ ‘వసుదేవసుతం’ మూవీ. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా..!

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 10, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:36 PM IST
‘వసుదేవసుతం’ మూవీ రివ్యూ.. మెప్పించిందా..!
Image Credit: Vasudevasutham (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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