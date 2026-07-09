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Vasudheva Sutham: అజయ్ భూపతి లాంచ్ చేసిన వసుదేవసుతం ట్రైలర్‌లో అసలు హైలైట్ ఇదే!

Vasudheva Sutham: అజయ్ భూపతి చేతుల మీదుగా విడుదలైన వసుదేవసుతం రిలీజ్ ట్రైలర్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. పవర్‌ఫుల్ డైలాగ్స్, భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలు, అద్భుతమైన విజువల్స్, మణిశర్మ బీజీఎంతో సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. మాస్టర్ మహేంద్రన్, అంబికా వాణి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం జూలై 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 09, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:24 PM IST
Vasudheva Sutham: అజయ్ భూపతి లాంచ్ చేసిన వసుదేవసుతం ట్రైలర్‌లో అసలు హైలైట్ ఇదే!
Image Credit: Vasudheva Sutham release trailer(Source: FILE)Source: Bureau

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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