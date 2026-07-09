Vasudheva Sutham:జూలై 10న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న వసుదేవసుతం సినిమా విడుదలకు ముందు ప్రచారాన్ని మరింత వేగవంతం చేశారు. మాస్టర్ మహేంద్రన్, అంబికా వాణి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రాన్ని వైకుంఠ్ బోను దర్శకత్వంలో రెయిన్బో సినిమాస్ బ్యానర్పై ధనలక్ష్మి బాదర్ల నిర్మించారు. సినిమా విడుదలకు ఒక రోజు ముందు రిలీజ్ ట్రైలర్ను విడుదల చేయగా, ప్రముఖ దర్శకుడు అజయ్ భూపతి ఈ ట్రైలర్ను ఆవిష్కరించారు.
ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్, ట్రైలర్ ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఆసక్తిని కలిగించాయి. ఇప్పుడు వచ్చిన రిలీజ్ ట్రైలర్ ఆ అంచనాలను మరింత పెంచేలా ఉంది. ఇందులో యాక్షన్, భావోద్వేగాలు, ఆధ్యాత్మిక అంశాలను సమతుల్యంగా చూపించే ప్రయత్నం కనిపిస్తోంది.
ట్రైలర్లో వినిపించిన కొన్ని డైలాగులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. "చంపడం నాకు సరదా కాదు.. కానీ క్షమించడం కూడా చేతకాదు", "కొన్ని తప్పులు క్షమించవచ్చు.. కానీ ప్రతి తప్పును క్షమిస్తే అది కూడా ఒక తప్పే", "దేవుడి ఉనికిని ప్రశ్నించే వారికి ఈ భూమిపై జీవించే హక్కు లేదు" వంటి డైలాగులు కథలోని తీవ్రతను తెలియజేస్తున్నాయి.
సమాజంలో అన్యాయం పెరిగినప్పుడు దానికి ఎదురుగా నిలిచే ఒక శక్తి కథలో ప్రధానంగా కనిపించనుంది. హీరో పాత్ర ధైర్యంగా చెడును ఎదుర్కొంటూ న్యాయం కోసం పోరాడే విధానం ట్రైలర్లో చూపించారు. ముఖ్యంగా యాక్షన్ సన్నివేశాలు, దేవుడికి సంబంధించిన విజువల్స్, వీఎఫ్ఎక్స్ షాట్లు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా రూపొందించారు.
ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు మణిశర్మ సంగీతం అందించారు. ట్రైలర్లో ఆయన నేపథ్య సంగీతం ప్రతి సన్నివేశానికి మరింత బలం చేకూర్చింది. సినిమాటోగ్రాఫర్ జిజ్జు సన్నీ అందించిన విజువల్స్ కూడా ట్రైలర్కు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత దర్శకుడు అజయ్ భూపతి చిత్రబృందాన్ని అభినందించారు. విజువల్స్, యాక్షన్ సన్నివేశాలు, మేకింగ్ చాలా బాగున్నాయని ప్రశంసిస్తూ సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.
ఈ చిత్రానికి ఇప్పటికే సెన్సార్ బోర్డు నుంచి యూ/ఏ సర్టిఫికెట్ లభించింది. కొత్త కథతో రూపొందించిన ఈ సినిమా కుటుంబ సభ్యులు కలిసి చూసే విధంగా ఉందని సెన్సార్ సభ్యులు అభిప్రాయపడినట్లు చిత్రబృందం తెలిపింది. మాస్టర్ మహేంద్రన్, అంబికా వాణితో పాటు జాన్ విజయ్, మైమ్ గోపి, సురేష్ చంద్ర మీనన్, తులసి, రాజీవ్ కనకాల, జబర్దస్త్ రాంప్రసాద్, శివన్నారాయణ, దువ్వాసి మోహన్ తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో నటించిన వసుదేవసుతం చిత్రం జూలై 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో విడుదల కానుంది.
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