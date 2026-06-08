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Veerabhadrudu OTT Streaming:‘వీరభద్రుడు’ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్.. ఆ రోజు నుంచి స్ట్రీమింగ్ ..

Veerabhadrudu OTT Streaming News:తమిళ స్టార్ హీరో సూర్య థియేట్రికల్‌గా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సక్సెస్ అందుకొని చాలా యేళ్లే అవుతుంది. అపుడెపుడో ‘సింగం 2’ మూవీతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి హిట్ అందుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఈయన నటించిన చిత్రాలు ‘ఆకాశం నీ హద్దురా’, ‘జై భీమ్’ చిత్రాలు ఓటీటీ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ అయి హిట్ టాక్ తెచ్చుకున్నాయి. కానీ అసలు సిసలు బాక్సాఫీస్ సక్సెస్ మాత్రం ‘వీరభద్రుడు’ సినిమాతో అందుకున్నాడు. థియేట్రికల్‌గా సక్సెస్ అందుకున్న ఈ సినిమా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ లాక్ అయింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 08, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:57 PM IST
Veerabhadrudu OTT Streaming:‘వీరభద్రుడు’ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్.. ఆ రోజు నుంచి స్ట్రీమింగ్ ..
Image Credit: Veerabhadrudu OTT Streaming (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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