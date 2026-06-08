/Veerabhadrudu OTT Streaming:‘వీరభద్రుడు’ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్.. ఆ రోజు నుంచి స్ట్రీమింగ్ ..

Suriya Veerabhadrudu OTT Streming: తమిళ స్టార్ హీరో సూర్య తన రేంజ్కు తగ్గ హిట్ కొట్టి దశాబ్దం దాటిపోయింది. మధ్యలో థియేట్రికల్గా కాకుండా ఓటీటీ వేదికగా సూర్య ‘ఆకాశం నీ హద్దురా’, జై భీమ్ సినిమాలతో మంచి సక్సెస్లు అందుకున్నాడు. రీసెంట్గా సూర్య ‘వీరభద్రుడు’ చిత్రంతో పలకరించాడు. ఈ చిత్రం తమిళనాట రికార్డుల మీద రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తుంది. సరైన స్టోరీతో హిట్ పడితే ఎలా ఉంటుందో ‘వీరభద్రుడు’ సినిమాతో మరోసారి ప్రూవ్ అయింది. తమిళంలో ఈ సినిమా ‘కరుప్పు’ పేరుతో రిలీజైంది. తెలుగులో ‘వీరభద్రుడు’ పేరుతో ఇక్కడ మంచి విజయం సాధించింది. ఈ సినిమా ఓవరాల్గా రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించిన సూర్య ఫస్ట్ మూవీగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. అంతేకాదు తొలి రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ చిత్రంగా కూడా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది.
అమెజాన్ ప్రైమ్లో స్ట్రీమింగ్..
ఆర్జే బాలాజీ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ చిత్రాన్ని ఎస్ఆర్ ప్రభు నిర్మించారు. అయితే ఈ సినిమా విడుదలకు ముందు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లెమ్స్ కారణంగా ఈ సినిమా ఒక రోజు ఆలస్యంగా విడులైంది. లేట్గా వచ్చినా.. లేటెస్ట్గా అన్నట్టుగా ఈ సినిమా తమిళనాట పాటు తెలుగులో మంచి వసూళ్లను రాబడుతోంది. తాజాగా ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో దక్కించుకుంది. ఈ నెల 12 అర్ధరాత్రి నుంచి ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్కు రాబోతున్నట్టు ప్రకటించారు.
god mode ON 🔥 #KaruppuOnPrime, June 12@Suriya_offl @RJ_Balaji @SaiAbhyankkar @dop_gkvishnu @trishtrashers @prabhu_sr #Indrans @natty_nataraj #Swasika @SshivadaOffcl #SupreethReddy #AnaghaMayaRavi #VikramMor @kalaivananoffl #ArunVenjaramoodu @PraveenRaja_Off @ZeeTamil… pic.twitter.com/VeKFZ4qViA
— prime video IN (@PrimeVideoIN) June 8, 2026
ఇక సూర్య ‘వీరభద్రుడు’ సినిమాను తక్కువ రేటుకే అమ్మారు. దీంతో తెలుగులో కూడా ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది. ఓవరాల్గా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 70 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 301 కోట్ల గ్రాస్ (రూ. 150 కోట్ల షేర్) వసూళ్లను రాబట్టినట్టు సమాచారం. ఓవరాల్గా ఈ సినిమా రూ. 80 కోట్లకు పైగా లాభాలతో బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది.
దేవుడు పాత్రలో సూర్య..
ఈ చిత్రంలో సూర్య ‘వీరభద్రుడు’గా దేవుడు పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు. దేవుడిగా ఉన్న వీరభద్రుడు ఓ సామాన్య లాయర్గా మారి న్యాయ వ్యవస్థను ఎలా పక్షాళన చేశాడు. ఈ క్రమంలో ఏం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో తన భక్తులకు ఎలా న్యాయం చేసాడనేది కాస్త వినోదాత్మకంగానే కాదు వ్యంగ్యంగా చెప్పిన ప్రయత్నం ప్రేక్షకులను నచ్చడంతో ఈ సినిమా వసూళ్ల వర్షం కురిపించింది. ఈ చిత్రంలో త్రిష, ఆర్జే బాలా ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. థియేట్రికల్గా మంచి వసూళ్లను రాబట్టిన ఈ సినిమా ఓటీటీ వేదికగా ఏ మేరకు మెప్పిస్తుందో చూడాలి.
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