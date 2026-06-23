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Veerabhadruni Rahasyam:‘వరల్డ్ ఆఫ్ మర్మదేశం’ నుంచి ‘వీరభద్రుని రహస్యం’.. జీ5లో జూన్ 26 నుంచి స్ట్రీమింగ్..

Veerabhadruni Rahasyam: జీ5 పూర్తి స్వదేశీ తొలి ఓటీటీ ఫ్లా‌ట్‌ఫామ్. ఈ ఓటీటీలో డిఫరెంట్ మూవీస్‌తో పాటు కంటెంట్‌ను వివిధ భాషల్లో అందిస్తూ ప్రేక్షకులకు సరికొత్త వినోదాన్ని పంచుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో జీ5 ఓటీటీ వేదికగా ‘వీరభద్రుని రహస్యం’  సిరీస్  రాబోతుంది. సిరీస్ అనే కంటే 60 ఎపిసోడ్స్‌గా రాబోతుంది.  అంతేకాదు ఈ సిరీస్ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్‌ను జీ5 అనౌన్స్ చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 23, 2026, 12:09 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:15 PM IST
Veerabhadruni Rahasyam:‘వరల్డ్ ఆఫ్ మర్మదేశం’ నుంచి ‘వీరభద్రుని రహస్యం’.. జీ5లో జూన్ 26 నుంచి స్ట్రీమింగ్..
Image Credit: Veerabhadruni Rahasyam (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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