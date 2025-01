Game Changer: రామ్ చరణ్ పెద్ద మనసు.. చిన్నారులకు ఢిల్లీలో ‘గేమ్ చేంజర్’ ప్రత్యేక ప్రదర్శన..

Game Changer: రామ్ చ‌ర‌ణ్ 2025 కొత్త ఏడాదిని ‘గేమ్ చేంజర్’ మూవీ సక్సెస్ తో షురూ ట్ చేశారు. శంక‌ర్ డైరెక్షన్ లో ఈ పొలిటిక‌ల్ యాక్ష‌న్ థ్రిల్ల‌ర్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి వసూళ్లనే రాబడుతోంది. ఈ చిత్రం ఫస్ట్ షో నుంచి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ టాక్‌తో ఇటు మాస్‌, అటు ఫ్యామిలీ ప్రేక్షకులను అల‌రిస్తూ దూసుకుపోతుంది. ఈ మూవీ మూడు రోజుల్లో దాదాపు రూ.300 కోట్ల గ్రాస్ వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టినట్టు చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించింది.

వరల్డ్ వైడ్ గా ఆడియన్స్ మెప్పు పొందుతోన్న గేమ్ చేంజ‌ర్ చిత్రాన్ని తాజాగా ఢిల్లీ బీజేపీ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ వీరేంద్ర స‌చ్‌దేవ్ ‘గాడ్స్ స్పెష‌ల్ ఏంజెల్స్‌’లోని చిన్నారుల‌తో క‌లిసి ప్ర‌త్యేకంగా ఈ సినిమాను చూడటం విశేషం. వీరేంద్ర స‌చ్‌దేవ్ త‌న ఎక్స్ అకౌంట్ ద్వారా ఈ విష‌యాన్ని పంచుకున్నారు. పిల్ల‌ల‌తో క‌లిసి ఆయ‌న షోను వీక్షిస్తున్న స‌మ‌యంలోని ఫొటోల‌ను షేర్ చేశారు.

Celebrated my birthday by taking god’s special angels to watch @ramcharan and @advani_kiara ’s movie Game Changer. The joy in their smiles and their excitement of watching a film on the big screen is a moment I will always cherish. pic.twitter.com/oeOTfmjJC4

— Virendraa Sachdeva (@Virend_Sachdeva) January 12, 2025