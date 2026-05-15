/Harudu Movie Review: ‘హరుడు’ మూవీ రివ్యూ.. వెంకట్ పోలీస్ యాక్షన్ డ్రామా ఎలా ఉందంటే..!

నటీనటులు: వెంకట్, హెబ్బా పటేల్, నటాషా సింగ్, సలోని, వేద్విక సోనీ, సుమన్,అలీ తదితరులు
మ్యూజిక్ : మణిజెన్నా
సినిమాటోగ్రఫీ: ఆనంద్ మరుకుర్తి
ఎడిటర్: ఉప్పు మారుతీ
ప్రొడ్యూసర్ : డిక్కల లక్ష్మణరావ్, ప్రవీణ్ రెడ్డి.వి
బ్యానర్ : వీ ఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్
దర్శకత్వం: రాజ్ తల్లూరి
విడుదల తేది: 15-5-2026
వెంకట్.. తెలుగులో పలు చిత్రాల్లో అలరించాడు. లాస్ట్ ఇయర్ పవన్ కళ్యాణ్ ‘ఓజి’ వంటి భారీ ప్రాజెక్టులో కనిపించి మెప్పించారు. తాజాగా ‘హరుడు’ అంటూ హీరోగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. మరి ఈ సినిమా ఆడియన్స్ మెప్పు పొందిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
డిసిపి శంకర్ అలియాస్ ఎన్కౌంటర్ శంకర్ (వెంకట్) ముంబై మాఫియాని ముచ్చమటలు పట్టిస్తాడు. అలాంటి శంకర్ హైదరాబాద్ కు ట్రాన్స్ ఫర్ అవుతాడు. నగరంలో అడుగుపెట్టడంతోనే తన స్టైల్లో క్రిమినల్స్ ను టార్గెట్ చేస్తాడు. ఈ క్రమంలో తన ప్రాణ ప్రదమైన భార్యను కోల్పోవాల్సి వస్తుంది. మరోవైపు హైదరాబాద్ లోని ఓ లోకల్ ఎమ్మెల్యే వరదరాజులు (శ్రీహరి పైలా) గోముఖ వ్యాఘ్రం టైపు మనిషి. పైకి మంచోడిలా కనిపిస్తూ లోపల మాత్రం చట్ట విరుద్ధ అక్రమ పనులు చేస్తుంటాడు. ఒకనొక సందర్భంలో శంకర్, వరదరాజులు ఫస్ట్ టైమ్ ఒకరికొకరు ఎదురుపడతారు. ఎమ్మెల్యే వరదరాజులు.. నగరంలో కొంతమంది నిరోద్యోగ యువతతో కొన్ని దొంగతనాలు చేయిస్తుంటాడు. వీటి వెనక కొన్ని మాఫియా శక్తులుంటాయి. వాటికి వరద రాజులకు ఉన్న లింక్ ఏమిటి..? తన భార్య చావుకు వీళ్లే కారణమా అనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో పోలీస్ నేపథ్యంలో పలు బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలొచ్చాయి. వాటిని ప్రేరణగా తీసుకొని దర్శకుడు రాజ్ తల్లూరి ఈ కథను అల్లుకున్నాడు. ముఖ్యంగా ముంబై మాఫియాను హీరో గడగడ లాడించడం. ఈ క్రమంలో హీరో భార్య చనిపోవడం సీన్స్ అన్ని సినిమాల్లో చూసిందే. కొన్ని ఫ్రేమ్స్ సీన్స్ పాత సినిమాలను గుర్తుకు తెచ్చినా.. దర్శకుడు తనదైన శైలిలో మెప్పించే ప్రయత్నం చేశాడు. మొత్తంగా దర్శకుడు రెగ్యులర్ కమర్షియల్ పోలీస్ మేకింగ్ స్టైల్ ను ఫాలో అయ్యాడు. మాస్ ఆడియన్స్ కు కూడా తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే అంశాలను ఇట్టే పసిగట్టేయగలడు. రెగ్యులర్ పోలీస్ స్టోరీ అయినా.. కొన్ని సీన్స్ లో మాత్రం దర్శకుడి పనితీరు కనబడింది. ఓ పెద్ద కమర్షియల్ దర్శకుడికున్న క్వాలీటీస్ ఉన్నాయి.
అయితే తాను రాసుకున్న సీన్స్ అన్ని సీక్వెన్స్ లో చకచకా లాగించేసాడు. ఫస్ట్ హాఫ్ రౌడీలను గడగడ లాడించడం. విలన్ తో ఫేస్ టూ ఫేస్. కార్ల దొంగతనాలు.. వీటికి విలన్ కు ఉన్న లింక్.. తన భార్య చావుకు ఎలాంటి సంబంధం ఉందనే అంశాలను చక్కగా స్క్రీన్ ప్లే రాసుకున్నాడు. రొటీన్ మాస్ మసాలా సినిమా అయినా.. ఎక్కడా బోర్ కొట్టించలేదు. క్లైమాక్స్ రొటీన్ గా ఉన్న.. ఇంత కన్న గొప్పగా ఊహించుకోలేము. ముఖ్యంగా ఎడిటర్ ప్రేక్షకుల సహనానికి పరీక్ష పెట్టకుండా చకచకా ఈ సినిమా రన్ ఉండేలా చూసుకున్నాడు. నిర్మాణ విలువులు బాగున్నాయి. సంగీతం పర్వాలేదనపిస్తుంది. టెక్నికల్ అంశాలు బాగున్నాయి. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. మాస్ సినిమాలను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్ లా నిలుస్తుంది.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
శంకర్ పాత్రలో వెంకట్ బాగా సూట్ అయ్యాడు. ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత అతడికి పోలీస్ వేషాలు వస్తాయి. ఇప్పటికీ ఫిట్గా ఉండటం వల్ల పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో మరింత పవర్ ఫుల్గా కనిపించాడు. డైలాగు డెలవరి బాగుంది. అతని లుక్స్ బాగున్నాయి. వెంకట్ సరసన నటాషా సింగ్ పర్వాలేదు. ఉన్నంతలో మెప్పించింది. హెబ్బా పటేల్ పాత్ర గుర్తుండి పోతుంది. శ్రీహరి పైలా విలనిజం మెప్పిస్తుంది. సలోని ఐటెం సాంగ్ లో మెప్పించింది. మిగిలిన నటీనటులు పెద్దగా నటించే స్కోప్ దక్కలేదు.
పంచ్ లైన్.. ‘హరుడు’.. మెప్పించి పోలీస్ యాక్షన్ డ్రామా
రేటింగ్ 2.75/5
