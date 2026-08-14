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Venkatesh 40 Years: అనిల్ రావిపూడి సినిమాలో ఆర్మీ జవాన్‌గా విక్టరీ వెంకటేష్..లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ పాత్రలో వెంకీ మామ అదుర్స్!

Venkatesh Anil Ravipudi New Look: విక్టరీ వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్ హీరోలుగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో ఓ మల్టీస్టారర్ మూవీ తెరకెక్కుతోంది. అయితే ఈ సినిమాలో హీరోగా నటిస్తున్న వెంకటేష్‌ సినీ ఇండస్ట్రీలో 40 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఆ చిత్రబృందం శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది. అలాగే సినిమాలోని వెంకటేష్ ఫస్ట్‌లుక్‌ను విడుదల చేసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 14, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:42 PM IST
Venkatesh 40 Years: అనిల్ రావిపూడి సినిమాలో ఆర్మీ జవాన్‌గా విక్టరీ వెంకటేష్..లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ పాత్రలో వెంకీ మామ అదుర్స్!
Image Credit: Source: Shine Screens

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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