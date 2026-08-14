Venkatesh Anil Ravipudi New Look: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో విక్టరీ వెంకటేష్ సినిమా పరిశ్రమలో అరుదైన మైలురాయిని అందుకున్నారు. ఇండస్ట్రీలో విజయవంతంగా 40 ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని పూర్తి చేసుకున్న ఆయనకు, ప్రముఖ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి ఒక అదిరిపోయే సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. వెంకీ-అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్లో వస్తున్న క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ #VenkyAnil5 నుండి వెంకటేష్ పవర్ ఫుల్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు.
లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ వెంకట్ రెడ్డి..
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్ కలిసి నటిస్తున్న ఈ మల్టీస్టారర్ సినిమాను దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. తాజాగా విడుదలైన పోస్టర్లో వెంకటేష్ ఇండియన్ ఆర్మీ క్యామోఫ్లేజ్ యూనిఫామ్లో, సన్గ్లాసెస్, స్కార్ఫ్ ధరించి ఎంతో ఇంటెన్స్గా కనిపించారు. ఒక రగ్గడ్ SUV పక్కన నిల్చున్న ఆయన లుక్ సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచేసింది.
ఈ చిత్రంలో వెంకటేష్ లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ వెంకట్ రెడ్డి అనే పవర్ ఫుల్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇండియన్ ఆర్మీలో పనిచేసే ఈ పాత్ర, కౌంటర్ టెర్రరిజం, హోస్టేజ్ నెగోషియేషన్లో నిపుణమైనదిగా తెలుస్తోంది. బ్యాక్డ్రాప్లో ఆర్మీ ఇన్సిగ్నియా, రాకీ టెర్రైన్, దేశభక్తిని చాటే విజువల్స్ సినిమాపై క్యూరియాసిటీని మరింత పెంచుతున్నాయి.
Introducing Victory @VenkyMama garu as Lt. Colonel Venkat Reddy 💥
Presenting him in his most powerful and commanding avatar yet, as we celebrate 40 glorious years of his remarkable journey in TFI ❤️🔥🇮🇳
— Team #VenkyAnil5 #NKRAR2#40YearsOfVictoryVenkatesh
SANKRANTHI 2027… pic.twitter.com/j7cpdfcm3h
— Shine Screens (@Shine_Screens) August 14, 2026
సినిమా విశేషాలు..
బ్లాక్బస్టర్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి తన మార్క్ ఎంటర్టైన్మెంట్, హ్యూమర్, ఎమోషన్స్తో తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రంలో.. విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా.. వెంకటేష్ సరసన కీర్తి సురేష్, కల్యాణ్ రామ్కు జోడీగా కృతి శెట్టి నటిస్తున్నారు. షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్పై సాహు గారపాటి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి.
వీరితో పాటు సినిమాకు జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతాన్ని అందిస్తుండగా.. సమీర్ రెడ్డి సినిమాటోగ్రఫీ.. ఎడిటర్గా తమ్మిరాజు, ఏఎస్ ప్రకాష్ ప్రొడక్షన్ డిజైనింగ్తో ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా ఎస్ కృష్ణ పనిచేస్తున్నారు.
వెంకటేష్, కల్యాణ్ రామ్ కాంబినేషన్తో పాటు అనిల్ రావిపూడి మార్క్ కామెడీ, ఫ్యామిలీ డ్రామా ఈ చిత్రానికి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. అన్ని హంగులతో కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్గా రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ భారీ చిత్రం సంక్రాంతి 2027 కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
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