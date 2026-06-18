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Veny-NKR-AV: వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్, అనిల్ రావిపూడి సినిమా పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభం..

Veny-NKR-Anil Ravipudi Pooja Ceremony: హిట్ మిషన్ అనిల్ రావిపూడి .. ఈ యేడాది మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా ఆయన రియల్ నేమ్ పేరు ‘మన శంకర వర్ ప్రసాద్ గారు’ టైటిల్‌తో సినిమా తెరకెక్కించి చిరుకు మంచి హిట్ అందించాడు. ఈ చిత్రంలో వెంకటేష్ కీలక పాత్రలో నటించారు. తాజాగా ఆ సినిమా ఇచ్చిన విజయంతో దూకుడు మీదున్న అనిల్ రావిపూడి.. వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్‌లతో మల్టీస్టారర్ మూవీకి ఈ రోజు కొబ్బరి కాయ కొట్టాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 18, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:04 AM IST
Veny-NKR-AV: వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్, అనిల్ రావిపూడి సినిమా పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభం..
Image Credit: NKR Anil Ravipudi Venky (ZEE News Telugu /Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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