/Veny-NKR-AV: వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్, అనిల్ రావిపూడి సినిమా పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభం..

Anil Ravipudi Venky - NKR: తెలుగు చిత్ర సీమలో మొదటి సినిమా నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక్క ఫ్లాప్ లేని దర్శకుడిగా అనిల్ రావిపూడి సత్తా చాటాడు. దాదాపు ఇపుడున్న అందరు అగ్ర దర్శకులు పెద్ద హీరోలతో సినిమాలు చేయడం లేదు. కానీ అనిల్ రావిపూడి వెంకటేష్, బాలకృష్ణ, చిరంజీవి వంటి సీనియర్ హీరోలతో సక్సెస్లు అందుకున్న ట్రాక్ రికార్డు వుంది.
అంతేకాదు సీనియర్ హీరో వెంకటేష్తో అనిల్ రావిపూడికి మంచి అనుబంధం ఉంది. వీరి కాంబినేషన్లో ఎఫ్ 2, ఎఫ్ 3, సంక్రాంతికి వస్తున్నాం.. ఈ యేడాది చిరంజీవితో మల్టీస్టారర్ ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమాలొచ్చాయి. తాజాగా వీళ్లిద్దరి కలయికలో ఐదో చిత్రం తెరకెక్కుతుంది. ఇక అనిల్ రావిపూడి దర్శకుడి గా పరిచయం అయింది కళ్యాణ్ రామ్ ‘పటాస్’ మూవీతో. ఆ తర్వాత వీళ్లిద్దరి కలయికలో రాబోతున్న సినిమా కావడంతో ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఈ సినిమాలో వెంకటేష్ సరసన కీర్తి సురేష్, కళ్యాణ్ రామ్ సరసన కృతి శెట్టి కథానాయికగా నటిస్తోంది.
ఈ సినిమాలో నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ మరో హీరోగా నటిస్తున్నాడు. ఇక నందమూరి హీరోతో వెంకీమామాకు ఇదే ఫస్ట్ మూవీ అని చెప్పాలి. గతంలో ఎన్టీఆర్.. వెంకీ నటించిన ‘చింతకాయల రవి’లో ఓ పాటలో అతిథి పాత్రలో మెరిసాడు. ఇపుడు పూర్తి స్థాయిలో నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్తో నటిస్తున్నాడు. మరోవైపు వెంకటేష్, బాలయ్య , గోపీచంద్ మలినేని సినిమాలో నటిస్తున్నట్టు సమాచారం.
తొలిసారి వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్ కాంబినేషన్లో రాబోతున్న సినిమా కావడంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఈ సినిమాను వచ్చే సంక్రాంతికి కానుకగా విడుదల చేయాలనే ప్లాన్లో ఉన్నారు. మరి వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్లతో అనిల్ రావిపూడి తన సక్సెస్ ట్రాక్ను కంటిన్యూ చేస్తాడా లేదా అనేది చూడాలి.
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