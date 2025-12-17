English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Nuvvu Naaku Nachav Re Release: నూతన సంవత్సర కానుకగా ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’ 4Kలో రీ రిలీజ్..

Nuvvu Naaku Nachav Re Release: నూతన సంవత్సర కానుకగా ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’ 4Kలో రీ రిలీజ్..

Nuvvu Naaku Nachav Re Release: 24 యేళ్ల క్రితం 2001లో విడుదలైన పలు చిత్రాల్లో ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’ సినిమాకు ప్రత్యేక స్థానం దక్కుతుంది. ఆ యేడాది పలు చిత్రాలు విడుదలైనా.. అందులో ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’ సినిమా ప్రేక్షకుల మనుసులు సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకుంది. ఇపుడీ చిత్రాన్ని నూతన యేడాది కానుకగా 4K వెర్షన్ లో  మళ్లీ రీ రిలీజ్ చేయబోతున్నారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 17, 2025, 09:38 PM IST

Nuvvu Naaku Nachav Re Release: నూతన సంవత్సర కానుకగా ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’ 4Kలో రీ రిలీజ్..

Nuvvu Naaku Nachav Re Release: సరిగ్గా 24 యేళ్ల క్రితం ఓ అద్భుతం జరిగింది. తెలుగు తెరపై ప్రేక్షకులు మరిచిపోలేని కల్ట్ ఫ్యామిలీ కామెడీ ఎంటర్టైన్  సినిమా విడుదలైంది అదే ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’. ఈ సినిమా థియేట్రికల్ గా ఎంత పెద్ద హిట్టైయిందో టీవీల్లో యూట్యూబ్ లో ఈ సినిమా అంతకంటే పెద్ద సక్సెస్ అయింది. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు విందు భోజనం తిన్నంత సంతృప్తి చెందారు. ఇప్పటికి చాలా సార్లు ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించినా కూడా ఇంకా బోర్ కొట్టనంత రిపీట్ వేల్యూ ఉన్న కంటెంట్ ఉన్న మూవీస్ లో ఒకటిగా నిలిచింది. అందుకే 2026 కొత్త సంవత్సరాన్ని ఈ సినిమా తో చిల్ కావడానికి పూర్తి సాంకేతిక హంగులతో 4 కె లో ‘నువ్వే నాకు నచ్చావ్’  రీ రిలీజ్ కి సిద్ధం అయ్యింది. ఈ సినిమా అప్పట్లో విదేశాల్లో పూర్తి స్థాయిలో విడుదల కాలేదు. ఇపుడీ చిత్రాన్ని జనవరి 1న ఓవర్సీస్ మార్కెట్ లో విడుదల చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. 

ఈ సినిమాను స్రవంతి రవికిశోర్, సురేశ్ బాబు సంయుక్తంగా తెరకెక్కించారు. విక్టరీ వెంకటేష్ ని సరికొత్త పంథా లో ఫ్యామిలీస్ లో మంచి ఇమేజ్  సంపాదించిన పెట్టిన సినిమా ఇది.  ‘నువ్వే కావాలి’ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత విజయ భాస్కర్- త్రివిక్రమ్ ఫుల్ జోష్ తో చేసిన సినిమాగా ఈ చిత్రానికి ప్రత్యేక క్రేజ్ ఉంది. ఈ సినిమా కంటే ముందు  త్రివిక్రమ్ కి ‘మాటల మాంత్రికుడు’  అనే ఇమేజ్ వచ్చేసింది. ఇప్పటకీ ఈ సినిమాలోని డైలాగ్స్ ప్రేక్షకుల మదిలో మోగుతూనే ఉన్నాయి.ఈ చిత్రానికి కోటి అద్భుతమైన సంగీతం అందించారు. సిరివెన్నెల- భువన చంద్ర ల సాహిత్యం అదిరిపోయింది. ఆర్తి అగర్వాల్ ఇప్పుడు మన మధ్య లేకపోయినా, ఎప్పటికీ గుర్తుండి పోతారు. అటు మన మధ్య లేకపోయిన చంద్ర మోహన్, ఎంఎస్ నారాయణ కూడా తమ పాత్రల్లో జీవించారు. ఇక  ప్రకాష్ రాజ్, బ్రహ్మానందం, సునీల్ నటన ప్రేక్షకులను మెప్పించారు. 

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు.. 

 నిర్మాత ‘స్రవంతి’ రవికిశోర్ మాట్లాడుతూ- “ తెలుగు సినిమా హిస్టరీలో ఓ మైలురాయిగా నిలిచిపోయిన  “నువ్వు నాకు నచ్చావ్” ఇప్పుడు 4K లో తిరిగి థియేటర్లలోకి రాబోతుంది. ఇది కేవలం రీ-రిలీజ్ కాదు. జనవరి 1, 2026 – కొత్త సంవత్సరాన్ని ఫ్యామిలీలో  కలిసి నవ్వులు పూయిస్తూ ప్రారంభించడానికి ఇదే సరైన సమయమన్నారు. 25 ఏళ్లుగా రకరకాల మాధ్యమాల్లో ఆస్వాదిస్తున్న ఈ అనుభూతిని ఇప్పుడు థియేటర్ల లో సంపూర్ణంగా ఆస్వాదించమని చెబుతున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ 87 రోజులు జరిగిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఈ చిత్రం    కోసం నానక్‌రామ్ గూడలోని రామానాయుడు స్టూడియోలో హౌస్  సెట్‌ను వేశారు. ఈ సెట్ నిర్మాణం కోసం అప్పట్లో రూ. 60 లక్షల వరకు బడ్జెట్ అయిందనేది టాక్. రూ. 3 కోట్ల బడ్జెట్‌తో  తెరకెక్కింది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అప్పట్లోనే రూ. 12 కోట్ల షేర్ రాబట్టి బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. 

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

