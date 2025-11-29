Nuvvu Naaku Nachav Re Release: వెంకటేష్ కల్ట్ క్లాసిక్ ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’ రీ రిలీజ్.. విడుదల తేది ఎపుడంటే..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nuvvu Naaku Nachav Re Release: 2001లో పలు చిత్రాలు విడుదలైనా.. అందులో ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’ సినిమాకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. వెంకీతో పాటు తెలుగులో కల్ట్ ఫ్యామిలీ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ గా నిలిచిపోయింది. తాజాగా ఈ చిత్రాన్ని 24 యేళ్ల తర్వాత 4K వెర్షన్ లో రీ రిలీజ్ చేయబోతున్నట్టు మేకర్స్ ప్రకటించారు.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 29, 2025, 07:29 PM IST

వెంకటేష్ కథానాయకుడిగా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ సమర్పణలో స్రవంతి మూవీస్ పతాకంపై స్రవంతి రవికిషోర్, సురేష్ బాబు సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని విజయ భాస్కర్ డైరెక్ట్ చేశారు. కథ, మాటలు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ అందించారు. ఈ చిత్రాన్ని జనవరి 1న ఆంగ్ల నూతన సంవత్సర కానుకగా  విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.అప్పట్లో విడుదల కాలేకపోయినా.. ఆస్ట్రేలియా, యూరప్, యూకే వంటి దేశాల్లో కూడా 4K వెర్షన్ లో ఈ సినిమాను విడుదల చేస్తున్నారు.  త్రివిక్రమ్ ఈ సినిమాకు కథ, మాటలు అందించారు. విజయ్ భాస్కర్ దర్శకత్వం వహించారు. 2001లో నరసింహానాయుడు, ఖుషీ తర్వాత మూడో అదిపెద్ద గ్రాసర్ గా నిలిచింది. ఈ సినిమా తర్వాత మాటల రచయతగా త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ పేరు మారు మ్రోగిపోయింది. ఇప్పటికీ ఈ సినిమా టీవీల్లో వచ్చిందంటే ప్రేక్షకులు అతుక్కుపోతారు. అంతేకాదు వెంకీ మామ కెరీర్ లోనే తెలుగు సినిమాల్లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కామెడీ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టేనర్ గా నిలిచింది.

ఈ సినిమాలో వెంకీ నటనకు ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యరు. ఈ సినిమాలో వెంకటేష్ సరసన ఆర్తి అగర్వాల్ కథానాయికగా వెండితెరకు పరిచయమై అగ్ర కథానాయికగా ఎదిగింది. మరో కథానాయికగా ఆషా షైనీ నటించింది. నువ్వు నాకు నచ్చావ్’ సినిమా కోసం నానక్‌రామ్ గూడలోని రామానాయుడు స్టూడియోలో హౌస్  సెట్‌ను వేశారు. ఈ సెట్ నిర్మాణం కోసం అప్పట్లో రూ. 60 లక్షల వరకు ఖర్చు అయిందనేది టాక్. రూ. 3 కోట్ల బడ్జెట్‌తో 64 రోజుల పని దినాల్లో ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేశారు. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 12 కోట్ల షేర్ రాబట్టి బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. 

ఈ చిత్రానికి కోటీ అద్భుతమైన సంగీతం పెద్ద ఎస్సెట్ గా నిలిచింది. తెలుగు కుటుంబ కథా చిత్రాలకు ప్రామాణికంగా నిలిచింది. ఇపుడు అదే ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఈ చిత్రాన్ని 4Kలో ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతుంది. ఈ సినిమా రీ రిలీజ్ సందర్భంగా తెలుగు సినిమా ప్రేమికులు.. ఈ చిత్రంలో మీ ఫేవరేట్ సీన్స్.. డైలాగులు, జ్ఞాపకాలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో షేర్ చేయండి అని పిలుపునిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా హ్యాష్‌ట్యాగ్స్: #NNNReRelease #VenkyIsBack #TrivikramDialogues #SravanthiMovies #Welcome2026WithVenky అనే హ్యాష్ ట్యాగ్ తో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయమని చెప్పారు. ఈ మధ్యకాలంలో  రీ రిలీజ్ ల ట్రెండ్ పెరిగింది. కొన్ని సినిమాలు మాత్రమే సక్సెస్ సాధించాయి. కొన్ని సినిమాలకు పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రావడం లేదు. మరి ఇప్పటికే టీవీల్లో ఎన్నోసార్లు చూసిన ప్రేక్షకులు ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్స్ లో ఆదరిస్తారా అనేది చూడాలి. ఇలాంటి రీ రిలీజ్ లకు మల్టీప్లెక్స్, సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్స్ లో రూ. 50, రూ. 100 పెడితే వర్కౌట్ అవుతుందనేది కామన్ ఆడియన్స్ చెబుతున్న మాట.  

