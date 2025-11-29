Nuvvu Naaku Nachav Re Release: వెంకటేష్ కల్ట్ క్లాసిక్ ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’ రీ రిలీజ్.. విడుదల తేది ఎపుడంటే..

వెంకటేష్ కథానాయకుడిగా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ సమర్పణలో స్రవంతి మూవీస్ పతాకంపై స్రవంతి రవికిషోర్, సురేష్ బాబు సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని విజయ భాస్కర్ డైరెక్ట్ చేశారు. కథ, మాటలు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ అందించారు. ఈ చిత్రాన్ని జనవరి 1న ఆంగ్ల నూతన సంవత్సర కానుకగా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.అప్పట్లో విడుదల కాలేకపోయినా.. ఆస్ట్రేలియా, యూరప్, యూకే వంటి దేశాల్లో కూడా 4K వెర్షన్ లో ఈ సినిమాను విడుదల చేస్తున్నారు. త్రివిక్రమ్ ఈ సినిమాకు కథ, మాటలు అందించారు. విజయ్ భాస్కర్ దర్శకత్వం వహించారు. 2001లో నరసింహానాయుడు, ఖుషీ తర్వాత మూడో అదిపెద్ద గ్రాసర్ గా నిలిచింది. ఈ సినిమా తర్వాత మాటల రచయతగా త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ పేరు మారు మ్రోగిపోయింది. ఇప్పటికీ ఈ సినిమా టీవీల్లో వచ్చిందంటే ప్రేక్షకులు అతుక్కుపోతారు. అంతేకాదు వెంకీ మామ కెరీర్ లోనే తెలుగు సినిమాల్లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కామెడీ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టేనర్ గా నిలిచింది.
ఈ సినిమాలో వెంకీ నటనకు ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యరు. ఈ సినిమాలో వెంకటేష్ సరసన ఆర్తి అగర్వాల్ కథానాయికగా వెండితెరకు పరిచయమై అగ్ర కథానాయికగా ఎదిగింది. మరో కథానాయికగా ఆషా షైనీ నటించింది. నువ్వు నాకు నచ్చావ్’ సినిమా కోసం నానక్రామ్ గూడలోని రామానాయుడు స్టూడియోలో హౌస్ సెట్ను వేశారు. ఈ సెట్ నిర్మాణం కోసం అప్పట్లో రూ. 60 లక్షల వరకు ఖర్చు అయిందనేది టాక్. రూ. 3 కోట్ల బడ్జెట్తో 64 రోజుల పని దినాల్లో ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేశారు. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 12 కోట్ల షేర్ రాబట్టి బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
ఈ చిత్రానికి కోటీ అద్భుతమైన సంగీతం పెద్ద ఎస్సెట్ గా నిలిచింది. తెలుగు కుటుంబ కథా చిత్రాలకు ప్రామాణికంగా నిలిచింది. ఇపుడు అదే ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఈ చిత్రాన్ని 4Kలో ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతుంది. ఈ సినిమా రీ రిలీజ్ సందర్భంగా తెలుగు సినిమా ప్రేమికులు.. ఈ చిత్రంలో మీ ఫేవరేట్ సీన్స్.. డైలాగులు, జ్ఞాపకాలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో షేర్ చేయండి అని పిలుపునిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా హ్యాష్ట్యాగ్స్: #NNNReRelease #VenkyIsBack #TrivikramDialogues #SravanthiMovies #Welcome2026WithVenky అనే హ్యాష్ ట్యాగ్ తో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయమని చెప్పారు. ఈ మధ్యకాలంలో రీ రిలీజ్ ల ట్రెండ్ పెరిగింది. కొన్ని సినిమాలు మాత్రమే సక్సెస్ సాధించాయి. కొన్ని సినిమాలకు పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రావడం లేదు. మరి ఇప్పటికే టీవీల్లో ఎన్నోసార్లు చూసిన ప్రేక్షకులు ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్స్ లో ఆదరిస్తారా అనేది చూడాలి. ఇలాంటి రీ రిలీజ్ లకు మల్టీప్లెక్స్, సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్స్ లో రూ. 50, రూ. 100 పెడితే వర్కౌట్ అవుతుందనేది కామన్ ఆడియన్స్ చెబుతున్న మాట.
