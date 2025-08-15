Venky -Trivikram: వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ మూవీ పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం..

Venky -Trivikram: వెంకటేష్ ఈ యేడాది ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ సినిమాతో తన కెరీర్ లో బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్నాడు. సీనియర్ తెలుగు టాప్ హీరోల్లో తొలి రూ. 300 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించిన హీరోగా రికార్డులకు ఎక్కారు. ఇక త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కూడా ఇప్పటి వరకు యంగ్ హీరోలైన పవన్ కళ్యాణ్, మహేష్ బాబు, ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్, నితిన్, తరుణ్ వంటి హీరోలతోనే సినిమాలు చేశాడు. సీనియర్ టాప్ స్టార్స్ తో ఇప్పటి వరకు చేయలేదు. ఇపుడు తొలిసారి సీనియర్ టాప్ స్టార్ తో సినిమా చేస్తున్నాడు త్రివిక్రమ్. ప్రస్తుతం టాప్ లీగ్ లో ఉన్న దర్శకులందరూ కూడా సీనియర్ హీరోలతో సినిమాలు చేయడం లేదు. యంగ్ స్టార్స్ తోనే సినిమాలు చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపెడుతున్నారు.
ఈ కోవలో త్రివిక్రమ్ కూడా తొలిసారి రూట్ ఛేంజ్ చేసి సీనియర్ హీరోతో సినిమా చేస్తుండటం ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది. గతంలో వెంకటేష్ హీరోగా నటించిన నువ్వు నాకు నచ్చావ్, మల్లీశ్వరి సినిమాలకు కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందించారు త్రివిక్రమ్. ఈ రెండు సినిమాలు బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్స్ గా నిలిచాయి. ఈ రెండు సినిమాల మధ్యలో ‘వాసు’ అనే సినిమాకు మాటలు అందించారు. మొత్తంగా వీళ్ల కాంబినేషన్ లో వస్తోన్న నాల్గో చిత్రం అని చెప్పాలి.
ఇక త్రివిక్రమ్, వెంకటేష్ కాంబినేషన్ లో రాబోతున్న చిత్రం ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ మూవీ కావడం విశేషం. ఈ సినిమాకు ‘మిస్టర్ వెంకటేశం’ అనే టైటిల్ అనుకుంటున్నారు. అదే టైటిల్ పెడతారా లేకుండా వేరే ఏదైనా పెడతారా అనేది చూడాలి. ఏది ఏమైనా వెరైటీ సబ్జెక్ట్ తో వీళ్ల కాంబినేషన్ లో సినిమా రాబోతుందా అనేది చూడాలి. వీళ్ల కాంబినేషన్ లో సినిమా అనగానే ప్రేక్షకులు కూడా కొత్తగా ఎక్స్ పెక్ట్ చేస్తున్నారు. మరి కాంబోలో రాబోతున్న ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో చూడాలి.
