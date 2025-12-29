English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  వినోదం
  Venu Swamy: నటి ప్రగతి దెబ్బకు దిగొచ్చిన వేణుస్వామి.. ఆ వ్యాఖ్యలపై యూటర్న్.. ఏమన్నారంటే..?..

Venu Swamy on Actress Pragathi: నటి ప్రగతి ఇటీవల వేణుస్వామి తన పూజల ఫలితంవల్ల పతకాలు గెల్చుకున్నట్లు చేసిన వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా వేణుస్వామికి అంతసిన్మాలేదన్నారు. మొత్తంగా ఈ కామెంట్స్ పై మరొసారి వేణుస్వామి చేసిన కామెంట్స్ రచ్చగా మారాయి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 29, 2025, 12:38 PM IST
  • ప్రగతి పతకాల రచ్చపై వేణుస్వామి యూటర్న్..
  • నెట్టింట మరొసారి దుమారం..

Venu swamy again made shocking comments on Actress Pragathi: జ్యోతిష్యుడు వేణుస్వామి తరచుగా ఏదో అంశంపై కాంట్రవర్సీని రాజేస్తుంటారు.  ఎక్కడ చాన్స్ దొరికన కూడా తన నోటి దురుసుతో మాట్లాడి ట్రోల్స్ కు గురౌతుంటారు.ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం వేణుస్వామి మరోసారి ఇటీవల నటి ప్రగతిపై చేసిన కామెంట్స్ వివాదంగా మారాయి.  నటి ప్రగతి ఇటీవల వెయిల్ లిఫ్టింగ్  విభాగంలో నాలుగు పతకాలు గెల్చుకున్న విషయం తెలిసిందే. దీనికి వేణు స్వామి తాను గతంలో ప్రగతికి పూజలు చేసిన ఫోటోలు , వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్  చేసి తన పూజల ఫలితంగానే ఈ రోజు ప్రగతి పతకాలు గెల్చుకుందన్నారు.

అయితే.. ఈ వ్యాఖ్యలకు నటి ప్రగతి కౌంటర్ ఇచ్చారు. వేణుస్వామి తన పతకాల క్రెడిట్ తీసుకొవడంను ఖండించారు. ఇది పూర్తిగా తన ఓళ్లును హునం చేసుకుని ఎంతో కష్టపడి సాధించుకున్న పతకాలు అన్నారు. రెండెళ్ల క్రితం ఎవరో చెబితే వేణుస్వామి దగ్గరకు వెళ్లి పూజలు చేయించుకున్నానని, కానీ ఆయన పూజల ఫలితం మాత్రం కన్పించలేదన్నారు.

మొత్తంగా వేణుస్వామి వ్యాఖ్యలను ఆయన విఘ్నతకే వదిలేస్తున్నట్లు చెప్పారు. మరోవైపు  వేణుస్వామి తన వ్యాఖ్యలపై యూటర్న్ తీసుకున్నారు.  ఒక మహిళ కష్టపడి సాధించిన విజయానికి క్రెడిట్ తీసుకునేంత నీచుడిని తాను కాదని, ఆ విజయం వంద శాతం ఆమెకే చెందుతుందని ఆయన మాట్లాడారు. తన పూజల వల్లే ప్రగతి గెలిచారని తాను ఎప్పుడూ చెప్పలేదని, అలాంటి ప్రచారాన్ని ఆయన ఖండించారు.

ప్రగతి చాలా హర్డ్  వర్కర్ అని, ఆమె కష్టం, దేవుడు ఆశీస్సులతో పతకాలు గెల్చుకుందని యూటర్న్ తీసుకున్నారు.  ఈ క్రమంలో వేణుస్వామి చేసిన కామెంట్స్ మరోసారి రచ్చకు దారితీశాయి. మరోవైపు  50 ఏళ్ల వయసులో నటి ప్రగతి వెయిట్ లిఫ్టింగ్‌లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధించడంపై ఇండస్ట్రీతో పాటు, సోషల్ మీడియాలో కూడా ఆమెపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Venu swamyPragathiTollywoodActress Pragathiinternational weight lifting

