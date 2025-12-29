Venu Swamy: నటి ప్రగతి దెబ్బకు దిగొచ్చిన వేణుస్వామి.. ఆ వ్యాఖ్యలపై యూటర్న్.. ఏమన్నారంటే..?..

Venu swamy again made shocking comments on Actress Pragathi: జ్యోతిష్యుడు వేణుస్వామి తరచుగా ఏదో అంశంపై కాంట్రవర్సీని రాజేస్తుంటారు. ఎక్కడ చాన్స్ దొరికన కూడా తన నోటి దురుసుతో మాట్లాడి ట్రోల్స్ కు గురౌతుంటారు.ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం వేణుస్వామి మరోసారి ఇటీవల నటి ప్రగతిపై చేసిన కామెంట్స్ వివాదంగా మారాయి. నటి ప్రగతి ఇటీవల వెయిల్ లిఫ్టింగ్ విభాగంలో నాలుగు పతకాలు గెల్చుకున్న విషయం తెలిసిందే. దీనికి వేణు స్వామి తాను గతంలో ప్రగతికి పూజలు చేసిన ఫోటోలు , వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి తన పూజల ఫలితంగానే ఈ రోజు ప్రగతి పతకాలు గెల్చుకుందన్నారు.
అయితే.. ఈ వ్యాఖ్యలకు నటి ప్రగతి కౌంటర్ ఇచ్చారు. వేణుస్వామి తన పతకాల క్రెడిట్ తీసుకొవడంను ఖండించారు. ఇది పూర్తిగా తన ఓళ్లును హునం చేసుకుని ఎంతో కష్టపడి సాధించుకున్న పతకాలు అన్నారు. రెండెళ్ల క్రితం ఎవరో చెబితే వేణుస్వామి దగ్గరకు వెళ్లి పూజలు చేయించుకున్నానని, కానీ ఆయన పూజల ఫలితం మాత్రం కన్పించలేదన్నారు.
మొత్తంగా వేణుస్వామి వ్యాఖ్యలను ఆయన విఘ్నతకే వదిలేస్తున్నట్లు చెప్పారు. మరోవైపు వేణుస్వామి తన వ్యాఖ్యలపై యూటర్న్ తీసుకున్నారు. ఒక మహిళ కష్టపడి సాధించిన విజయానికి క్రెడిట్ తీసుకునేంత నీచుడిని తాను కాదని, ఆ విజయం వంద శాతం ఆమెకే చెందుతుందని ఆయన మాట్లాడారు. తన పూజల వల్లే ప్రగతి గెలిచారని తాను ఎప్పుడూ చెప్పలేదని, అలాంటి ప్రచారాన్ని ఆయన ఖండించారు.
ప్రగతి చాలా హర్డ్ వర్కర్ అని, ఆమె కష్టం, దేవుడు ఆశీస్సులతో పతకాలు గెల్చుకుందని యూటర్న్ తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో వేణుస్వామి చేసిన కామెంట్స్ మరోసారి రచ్చకు దారితీశాయి. మరోవైపు 50 ఏళ్ల వయసులో నటి ప్రగతి వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధించడంపై ఇండస్ట్రీతో పాటు, సోషల్ మీడియాలో కూడా ఆమెపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
