  • Telugu News
  • వినోదం
  • Venu Swamy Video: సమంత , రాజ్ నిడిమోరుల పెళ్లి.. మరోసారి వేణు స్వామి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Venu Swamy Video: సమంత , రాజ్ నిడిమోరుల పెళ్లి.. మరోసారి వేణు స్వామి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Venu Swamy first reaction on Samantha marriage: సమంతా, రాజ్ నిడిమోరుల పెళ్లిపై తనకు చాలా మందితనకు ఫోన్ లు చేసి మరీ అడుగుతున్నారని వేణుస్వామి పలు విషయాల్ని వెల్లడించారు. కొన్ని రోజులుగా తాను ఒక పెద్ద  సినిమా సూపర్ హీట్ అవ్వాలని భగళాముఖి అమ్మవారికి పూజలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 2, 2025, 06:02 PM IST
  • సమంత పెళ్లిపై వేణు స్వామి రచ్చ..
  • బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చిన కాంట్రవర్సీ జ్యోతిష్యుడు..

Venu Swamy Video: సమంత , రాజ్ నిడిమోరుల పెళ్లి.. మరోసారి వేణు స్వామి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Venu Swamy First reaction on Samantha and raj nidimoru wedding video: సమంతా , రాజ్ నిడిమోరులు ఇటీవల వివాహ బంధంతో ఒక్కటైయ్యారు. ఈ క్రమంలో కోయంబత్తురులో వీరి పెళ్లి వేడుక ఎంతో గ్రాండ్ జరిగింది. అయితే.. మొత్తంగా వీరి పెళ్లి ఈషా ఫౌండేషన్ లో భూతశుద్ది క్రతువు పద్దతిలో జరిగింది. ఈ క్రతువులో పంచ భూతాలను శుద్ది చేసుకుంటారు. ఈషా ఫౌండేషన్ దగ్గర ఒక కొలను ఉంటుంది. దానిలో స్నానం చేసి శుద్ది పొందుతారంటారు. ఈ క్రతువుతో పూర్వజన్మ కర్మలు అంటుకొవంటారు. తెలిసి, తెలియక చేసిన కర్మలు అంటుకోవాని దీని ప్రభావం వల్ల కొత్తగా పెళ్లి తర్వాత సంసార జీవితంలో ఎలాంటి ఆటంకాలు కూడా ఉండవని భావిస్తారు.

అందుకే ఈ క్రతువును నిర్వహిస్తారు. కర్మల వల్లనే జీవితంలో సమస్యలు వస్తాయని అలాంటిది కర్మలప్రభావం దీనిలో ఉండదని కూడా ఈషా ఫౌండేషన్ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.  ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం  సమంతా, రాజ్ నిడిమోరుల పెళ్లిపై కాంట్రవర్సీ జ్యోతిష్యుడు వేణు స్వామి మొదటిసారి రియాక్ట్ అయ్యారు. నిన్నటి నుంచి తనకు చాలా మంది ఫోన్ లు , మెస్సెజ్ లు చేస్తున్నారని, మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా కూడా సమంత, రాజ్ నిడిమోరుల పెళ్లిపై ఫోకస్ పెట్టిందన్నారు.

అయితే.. వారి పెళ్లి  భూతశుద్ది క్రతువు పద్దతిలో జరిగినట్లు తెలిసిందన్నారు. అంతేకాకుండా.. గత మూడు రోజుల నుంచి తాను.. కొత్తగా రిలీజ్ కాబోయే మూవీ కోసం భగళా ముఖి అమ్మవారికి పూజలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఎవరి పట్టింపులు తనకు ప్రస్తుతం లేవన్నారు. వ్యక్తిగతంగా టార్గెట్ చేయాలంటే ఒకలాగా, ఫెమస్ కావాలంటే మరోలాగా కొంత మంది ప్రొజెక్ట్ చేస్తారన్నారు.

Read more: Ranveer singh: కాంతారా మూవీపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. ఫైనల్‌గా కీలక ప్రకటన చేసిన రణ్ వీర్ సింగ్..

తనను ఎలా సేవ్ చేసుకొవాలో  భగళముఖి, కామఖ్యఅమ్మవారు, వెంకటేశ్వర స్వామిపై తన భారం ఉంచానని వ్యాఖ్యలు చేశారు.  మొత్తంగా చాలా మంది నెటిజన్లకు వేణు స్వామి సమంతా పెళ్లిపై చేసిన కామెంట్స్ బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చాయని చెప్పుకొవచ్చు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Venu swamySamantha weddingSamantha Raj Nidimoru Marriagevenu swamy on Samantha weddingSamantha and raj nidimoru marriage

