Venu Swamy Video: సమంత , రాజ్ నిడిమోరుల పెళ్లి.. మరోసారి వేణు స్వామి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Venu Swamy First reaction on Samantha and raj nidimoru wedding video: సమంతా , రాజ్ నిడిమోరులు ఇటీవల వివాహ బంధంతో ఒక్కటైయ్యారు. ఈ క్రమంలో కోయంబత్తురులో వీరి పెళ్లి వేడుక ఎంతో గ్రాండ్ జరిగింది. అయితే.. మొత్తంగా వీరి పెళ్లి ఈషా ఫౌండేషన్ లో భూతశుద్ది క్రతువు పద్దతిలో జరిగింది. ఈ క్రతువులో పంచ భూతాలను శుద్ది చేసుకుంటారు. ఈషా ఫౌండేషన్ దగ్గర ఒక కొలను ఉంటుంది. దానిలో స్నానం చేసి శుద్ది పొందుతారంటారు. ఈ క్రతువుతో పూర్వజన్మ కర్మలు అంటుకొవంటారు. తెలిసి, తెలియక చేసిన కర్మలు అంటుకోవాని దీని ప్రభావం వల్ల కొత్తగా పెళ్లి తర్వాత సంసార జీవితంలో ఎలాంటి ఆటంకాలు కూడా ఉండవని భావిస్తారు.
ఉదయం నుంచి సమంత వివాహం గురించి అడుగుతున్నారు.
మూడు రోజుల నుంచి త్వరలో రీలీజ్ అవుతున్న ఓ పెద్ద సినిమా పెద్ద హిట్ కావాలని పూజ చేస్తున్నా- వేణు స్వామి
Video- parankushamvenu(Use for news purpose only, not commercial) pic.twitter.com/Y3X1ZZfdMA
— greatandhra (@greatandhranews) December 2, 2025
అందుకే ఈ క్రతువును నిర్వహిస్తారు. కర్మల వల్లనే జీవితంలో సమస్యలు వస్తాయని అలాంటిది కర్మలప్రభావం దీనిలో ఉండదని కూడా ఈషా ఫౌండేషన్ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం సమంతా, రాజ్ నిడిమోరుల పెళ్లిపై కాంట్రవర్సీ జ్యోతిష్యుడు వేణు స్వామి మొదటిసారి రియాక్ట్ అయ్యారు. నిన్నటి నుంచి తనకు చాలా మంది ఫోన్ లు , మెస్సెజ్ లు చేస్తున్నారని, మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా కూడా సమంత, రాజ్ నిడిమోరుల పెళ్లిపై ఫోకస్ పెట్టిందన్నారు.
అయితే.. వారి పెళ్లి భూతశుద్ది క్రతువు పద్దతిలో జరిగినట్లు తెలిసిందన్నారు. అంతేకాకుండా.. గత మూడు రోజుల నుంచి తాను.. కొత్తగా రిలీజ్ కాబోయే మూవీ కోసం భగళా ముఖి అమ్మవారికి పూజలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఎవరి పట్టింపులు తనకు ప్రస్తుతం లేవన్నారు. వ్యక్తిగతంగా టార్గెట్ చేయాలంటే ఒకలాగా, ఫెమస్ కావాలంటే మరోలాగా కొంత మంది ప్రొజెక్ట్ చేస్తారన్నారు.
తనను ఎలా సేవ్ చేసుకొవాలో భగళముఖి, కామఖ్యఅమ్మవారు, వెంకటేశ్వర స్వామిపై తన భారం ఉంచానని వ్యాఖ్యలు చేశారు. మొత్తంగా చాలా మంది నెటిజన్లకు వేణు స్వామి సమంతా పెళ్లిపై చేసిన కామెంట్స్ బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చాయని చెప్పుకొవచ్చు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
