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Venu Swamy Divya Bharathi: "ఆ స్టార్ హీరోయిన్‌తో కలిసి నా బైక్‌పై ఊరంతా తిరిగేవాళ్లం" వేణుస్వామి సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Venu Swamy On Divya Bharathi: ప్రముఖ జ్యోతిష్కుడు వేణుస్వామి మరోసారి సంచలన విషయాలను వార్తల్లో నిలిచారు. తన యుక్త వయసులో ఓ స్టార్ హీరోయిన్‌తో బైక్‌పై సరదాగా డ్రైవ్‌కి వెళ్లినట్లు ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. ఇప్పుడందుకు సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 10, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:21 PM IST
Venu Swamy Divya Bharathi: "ఆ స్టార్ హీరోయిన్‌తో కలిసి నా బైక్‌పై ఊరంతా తిరిగేవాళ్లం" వేణుస్వామి సంచలన వ్యాఖ్యలు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Venu Swamy Divya Bharathi: "ఆ స్టార్ హీరోయిన్‌తో కలిసి నా బైక్‌పై ఊరంతా తిరిగేవాళ్లం" వేణుస్వామి సంచలన వ్యాఖ్యలు!
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