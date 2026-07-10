Venu Swamy On Divya Bharathi: ప్రముఖ జ్యోతిష్కుడు వేణుస్వామి గురించి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పరిచయమైన వ్యక్తే. అందులోనూ సినీ రంగానికి సంబంధించిన కొన్ని జాతకాలు.. వారివారి భవిష్యత్తు గురించి తరచూ ప్రస్తావిస్తూ వస్తారు. సమంత - నాగచైతన్య విడాకులను కూడా ఈయన ముందే గ్రహించి జాతకాలను బయటపెట్టడం గమనార్హం. అయితే ఆ తర్వాత రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ గురించి కూడా వేణు స్వామి చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ అయ్యాయి. అయితే ఆ తర్వాత ఏపీ రాజకీయాల గురించి కూడా కొన్ని ప్రిడిక్షన్స్ చెప్పిన మాట వాస్తవమే.
అయితే 2024 ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ నుంచి పోటీ చేసిన నటుడు పవన్ కళ్యాణ్కు ఘోర పరాజయం తప్పదని జ్యోతిష్కుడు వేణు స్వామి వెల్లడించాడు. అలాగే అప్పటి ముఖ్యమంత్రి జగన్ మరోసారి అధికారం చేపట్టే అవకాశం ఉందని చెప్పాడు. అయితే ఆయన చెప్పిన దానికి పూర్తి వ్యతిరేకంగా జరగడం వల్ల ఆయన జ్యోతిషం ఇకపై చెప్పనని శపథం చేశాడు.
అప్పట్లో ఇతనిపై ఏపీలోని కూటమిలో జతకట్టిన తెలుగుదేశం, జనసేన, భారతీయ జనతా పార్టీలకు చెందిన కార్యకర్తలు గట్టిగానే ట్రోల్స్ చేశారు. ఆ దెబ్బతో సైలెంట్గా మారిన జోతిష్కుడు వేణుస్వామి.. తాజాగా మరో సంచలన విశేషాలతో ఆయన బయటకు వచ్చాడు. తన వ్యక్తిగత విశేషాలను పంచుకుంటూనే.. తనతో ఓ హీరోయిన్ చనువుగా ఉందని చెప్పుకొచ్చాడు. ఇప్పుడా విషయం సినీవర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. అయితే ఇతనితో చనువుగా ఉన్న హీరోయిన్ ఎవరు? వీరిద్దరి మధ్య కథేంటి అనే విశేషాలను ఇప్పడు తెలుసుకుందాం.
వేణుస్వామి చెప్పిన కథేంటి?
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మెదక్ జిల్లా గోమారంలో జన్మించిన జోతిష్కుడు వేణుస్వామి.. కేవలం తొమ్మిదో తరగతి వరకే చదువుకున్నాడట. ఆయన చిన్నతనం నుంచే పూజలు చేసేవాడినని ఆయన చెప్పుకొచ్చాడు. 11 ఏళ్ల వయసులో తండ్రిని కోల్పోయిన ఆవేదనలో.. తన అన్న రఘునాథ చారి వద్ద ఉంటూనే పౌరోహిత్యాన్ని ఆచరించినట్లు ఆయన వెల్లడించాడు. హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత 10, ఇంటర్, డిగ్రీ పూర్తి చేసినట్లు వేణుస్వామి అన్నారు. డిగ్రీలో అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్లో సైతం పనిచేసినట్లు తెలిపారు. తన తండ్రికి గుడిలో దక్కని గౌరవం చూసి.. జనాల నుంచి అదే గౌరవాన్ని పొందనాలనే కోరిక చిన్నతనం నుంచి కలిగిందని వేణుస్వామి అన్నారు.
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి బావమరిది చంద్ర ప్రతాప్ రెడ్డి పరిచయడతో జ్యోతిష్య రంగంలోకి ప్రవేశించినట్లు వేణుస్వామి చెప్పారు. ఆ తర్వాత అందులో లోతుగా అధ్యయనం చేసి పూర్తిగా దాన్ని వృత్తిగా స్వీకరించినట్లు స్పష్టం చేశారు. సాధారణ పూజలకు భిన్నంగా.. త్వరితగతిన ఫలితాలు అందించేలా వామాచారా మార్గాన్ని అనుసరించినట్లు బహిరంగంగా వెల్లడించారు. వామాచారం, దశమహావిద్యలు వంటి కఠినమైన పరిష్కారలను చూపుతాయని.. సాధారణ జీవితం కోటిశ్వరుడిగా మారేందుకు సహాయపడతాయని వేణు స్వామి చెప్పారు.
అయితే తన యుక్త వయసులో ఉన్నప్పుడు బాలీవుడ్ హీరోయిన్ దివ్య భారతితో తన బైక్పై తిరిగినట్లు వేణు స్వామి గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆనాటి నటీనటులు టీ తాగేందుకు కూడా బయటకు వచ్చే వాతావరణం ఉండేదని ఆయన వెల్లడించారు. అలాగే పరిటాల రవి ఇంట్లో కూడా పూజలు చేసినట్లు వేణుస్వామి తెలియజేశారు. తాను కింగ్ అవ్వడం తన లక్ష్యం కాదని.. కింగ్ మేకర్ గా మారేందుకు తాను ఇష్టపడతానని ఈ సందర్భంగా తన మనసులోని మాట బయటపెట్టారు. అందుకు సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
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