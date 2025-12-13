Venu Swamy: ఆ క్రెడిట్ అంతా నాదే.. నటి ప్రగతి పతకాలపై వేణు స్వామి షాకింగ్ కామెంట్స్..

Venu Swamy reacts on Actress pragathi AsianOpenChampionship event: సెలబ్రిటీల జాతకాలపై ఏదో ఒకటి కాంట్రవర్సీ చేస్తు వేణు స్వామి తరచుగా వార్తలలో ఉంటునే ఉంటారు. ఇటీవల రెండో పెళ్లి చేసుకున్నసమంతపై కూడా ఆయన మరల నోరు పారేసుకున్నారు. అసలు భూత శుద్ధి వివాహం ఉండదన్నారు. సమంత కొలిచే లింగభైరవీ అమ్మవారు ఉండరన్నారు. అంతే కాకుండా తనను కొంత మంది సమంత విషయంలో ట్రోల్స్ చేస్తున్నారని, కానీ ఎప్పుడు ఏవిధంగా రియాక్ట్ కావాలో తనకు తెలుసన్నారు. మొత్తంగా మరోసారి వేణు స్వామి వార్తలలో నిలిచారు. అయితే ఇటీవల నటి ప్రగతి పవర్ లిప్టింగ్ లో పలు పతకాలు గెల్చుకున్న విషయం తెలిసిందే.
నటి ప్రగతి ఇటీవల టర్కీలో జరిగిన ఏషియన్ ఓపెన్ & మాస్టర్స్ పవర్లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో పాల్గొన్నారు. అక్కడ తన సత్తాచాటి ఏకంగా నాలుగు పతకాలు సాధించారు. అంతేకాకుండా.. దేశ అంతా తనవైపుకు చూసి ఇండస్ట్రీ గర్వపడేలా చేశారు. నటి ప్రగతిపై సినిమా ప్రముఖులు, అభిమానులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
అయితే..గతంలో నటి ప్రగటి తొలుత జిమ్ కు వెళ్లినప్పుడు తనను చాలా మంది ట్రోల్స్ చేశారని, అసలు తాను చేయగలనా అంటూ తనపై అపనమ్మకం ఏర్పడిందన్నారు. కానీ ఈరోజు తనను అందరు ప్రశంసిస్తుంటే ఆరోజున పడిన నా బాధ అంతా పోయిందన్నారు. ఇదిలా ఉండగా.. నటి ప్రగతి పతకాలు సాధించడం వెనుక క్రేడిట్ తనదే అంటూ వేణు స్వామి షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
నటి ప్రగతి వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో గెలవాలని తన వద్దకు వచ్చి ప్రత్యేకంగా పూజలు చేయించుకుందన్నారు. దీంతో పండితులతో కలిసి ప్రగతి కోసం ప్రత్యేకంగా ఉపాసనతో, పూజలు చేశామన్నారు.
ఈ పూజలు ఫలించి, వీటి ప్రభావంతోనే నటి ప్రగతి నాలుగు పతకాలు గెల్చుకుందన్నారు. దీనితో పాటు తాను గతంలో ప్రగతి కోసం చేసిన పూజలు, ఆశీర్వాదాలు ఇస్తున్న వీడియో కూడా పంచుకున్నారు. దీంతో ఈ విషయం ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో, సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
