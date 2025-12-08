Actress Kanchana: 100 కోట్ల విలువైన ఆస్తి తిరుమలలోని శ్రీవారికి విరాళంగా ఇచ్చిన అర్జున్ రెడ్డి నటి

Kanchana Tirumala Donation: తెలుగు, తమిళ చిత్రసీమల్లో ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్గా వెలుగొందిన అలనాటి నటి కాంచన మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఈసారి సినిమా వల్ల కాదు… ఆమె చేసిన గొప్ప దానం వల్ల. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి ఆమె ఏకంగా రూ.100 కోట్ల విలువైన ఆస్తిని విరాళంగా ఇచ్చారు. 86 ఏళ్ల వయసులో ఆమె చూపించిన ఈ ఉదారత అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.
కాంచన అసలు పేరు వసుంధర దేవి. ఆమె 1939లో చెన్నైలో జన్మించారు. మొదట ఆమె ఒక ఎయిర్ హోస్టెస్గా పని చేశారు. ఆ తర్వాత సినిమాలపట్ల ఆసక్తి పెరిగి నటిగా మారారు. ప్రముఖ దర్శకుడు ఆమెకు తొలి అవకాశం ఇచ్చాడు. ఆ సినిమా వల్ల ఆమెకు మంచి పేరు వచ్చింది. అలా సినిమా రంగంలోకి అడుగుపెట్టిన కాంచన, తక్కువ కాలంలోనే స్టార్ హీరోయిన్గా మారిపోయారు.
తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ ఇలా ఐదు భాషల్లో కలిపి ఆమె 200కు పైగా సినిమాల్లో నటించారు. ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్, కృష్ణ, శోభన్ బాబు లాంటి అగ్ర హీరోలతో కలిసి ఆమె ఎన్నో సినిమాల్లో నటించారు. అప్పట్లో ఆమెకు విపరీతమైన క్రేజ్ ఉండేది.
కాంచన జీవితంలో ఒక ప్రత్యేక విషయం ఉంది. ఆమె పెళ్లి చేసుకోలేదు. చిన్ననాటి నుంచే ఆమెకు దేవుడిపై అపారమైన భక్తి. ముఖ్యంగా తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే ఆమెకు ఎంతో ఇష్టం. స్వామి సేవలోనే జీవితాన్ని గడపాలని ఆమె నిర్ణయించుకున్నారు. అందుకే ఆమె బ్రహ్మచారిణిగా జీవితం గడిపారు.
కాంచనకు చెన్నైలోని టీ నగర్, జీఎన్ చెట్టి రోడ్డులో ఖరీదైన స్థలం వారసత్వంగా వచ్చింది. ఈ స్థలాన్ని కొంతమంది బంధువులు లాక్కోవడానికి ప్రయత్నించారు. దీంతో కాంచన చాలా సంవత్సరాల పాటు కోర్టులో న్యాయపోరాటం చేశారు. అప్పట్లో ఆమె ఒక మొక్కు కూడా పెట్టుకున్నారు. “ఈ ఆస్తి నాకు దక్కితే, దాన్ని తిరుమల శ్రీవారికే ఇస్తాను” అని ఆమె మనసులో అనుకున్నారు.
చివరికి కోర్టు తీర్పు ఆమెకు అనుకూలంగా వచ్చింది. తీర్పు వచ్చిన వెంటనే ఆమె తన మాట నెరవేర్చారు. ఆ స్థలాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి విరాళంగా రాసిచ్చేశారు. ప్రస్తుతం ఆ ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.80 నుంచి రూ.100 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ స్థలంలో ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి, పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయాల నిర్మాణం జరగనుంది.
కాంచన ఇప్పుడు తన చెల్లెలితో కలిసి చాలా ప్రశాంతంగా, ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, ఆమె అప్పుడప్పుడు ప్రత్యేక పాత్రల్లో కనిపిస్తున్నారు. ఇటీవల కొన్ని కొత్త సినిమాల్లో కూడా నటించేందుకు ఆమె అంగీకరించారు.
ఆస్తిని దేవుడికి దానం చేయడం చిన్న విషయం కాదు. కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆస్తిని త్యాగం చేయడం అంటే అది చాలా గొప్ప మనసు ఉన్న వాళ్లకే సాధ్యం. కాంచన చేసిన ఈ పని ఇప్పుడు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. నిజమైన భక్తి అంటే మాటలలో కాదు… పనిలో చూపించడమే అని ఆమె మరోసారి నిరూపించారు.
