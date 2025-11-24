Dharmendra Passes Away: హిందీ దిగ్గజ నటుడు ధర్మేంద్ర కన్నుమూత.. శోక సంద్రంలో బాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమ..

Dharmendra Died: ధర్మేంద్ర హిందీ చిత్రసీమలో తొలి తరం యాక్షన్ హీరోగా తన కంటూ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. బాలీవుడ్ లో సస్పెన్స్, క్రైం, జేమ్స్ బాండ్.. తరహా చిత్రాలకు ధర్మేంద్ర కేరాఫ్ అడ్రస్. తొలితరం బాలీవుడ్ కండలవీరుడు. అభిమానుల చేత బాలీవుడ్ హీమ్యాన్ గా పిలుచుకునేవారు. గత కొన్ని రోజులుగా ముంబైలోని ప్రముఖ హాస్పిటల్ లో చికిత్స పొందుతున్న ఆయన కాసేపటి క్రితమే తుది శ్వాస విడిచారు. గతంలో ఈయన మరణించినట్టు పలు బాలీవుడ్ మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి. తాజాగా ఈయన మృతి చెందినట్టు అధికారికంగ ప్రకటించారు. ఆయన మృతితో బాలీవుడ్ లో ఓ శకం ముగిసినట్లు అయింది. అంతేకాదు ఆయన మరణంతో బాలీవుడ్ శోక సంద్రంలో మునిగిపోయింది. ఈయన బాలీవుడ్ లో షోలే వంటి ఎవర్ గ్రీన్ బ్లాక్ బస్టర్ లో లీడ్ హీరో నటించారు. అంతేకాదు బీజేపీ తరుపున రాజస్థాన్ లోని బికనీర్ నుంచి 15వ లోక్ సభకు ఎన్నికయ్యారు. అంతేకాదు ఈయన ఇద్దరు భార్యలు ప్రకాష్ కౌర్, హేమా మాలిని. ప్రస్తుతం హేమా మాలిని బీజేపీ తరుపున రాజ్యసభ సభ్యురాలిగా.. ప్రస్తుతం మధురా లోక్ సభ మెంబర్ గా ఉన్నారు. ఈమె బాలీవుడ్ డ్రీమ్ గర్ల్ గా ప్రసిద్ధి. ఈయన ఇద్దరు కుమారులు సన్ని డియోల్, బాబీ డియోల్ బాలీవుడ్ అగ్ర కథానాయకులుగా సత్తా చాటుతున్నారు. వీళ్లతో పాటు మొదటి భార్యకు నలుగురు పిల్లలు.
రెండో భార్య హేమామాలినికి ఈయనకు ఈషా, అహనా ఇద్దరు కుమార్తెలున్నారు. ధర్మేంద్ర 1935 డిసెంబర్ 8, పంజాబ్ రాష్టం లుధియానా జిల్లాలో నస్రలీ అనే గ్రామంలో జన్మించారు తండ్రి కేవల్ కిషన్ సింగ్ డియోల్,తల్లి సత్వంత్ కౌర్ . పూర్తి పేరు ధరమ్ సింగ్ డియోల్. అప్పట్లో ఓ ఫిలింఫేర్ పత్రిక నిర్వహించిన న్యూ టాలెంట్ షో లో సెలెక్ట్ అయ్యారు ధర్మేంద్ర. దీంతో సినిమాల్లో ట్రై చేయాలని పంజాబ్ నుండి ముంబాయ్ కి వచ్చి ఛాన్సుల కోసం ప్రయత్నించాడు. ధర్మేంద్ర మొదటి సినిమా ‘దిల్ భీ తేరా హమ్ భీ తేరా’.
ధర్మేంద్రను బాలీవుడ్ యాక్షన్ కింగ్ గా ముద్దుగా పిలుచుకునేవారు. అంతేకాదు ఇండియన్ హీ మ్యాన్. అమ్మాయిల కలల రాకుమారుడు. డాన్స్ చేసినా, పైట్ చేసినా, డైలాగ్ చెప్పినా ప్రేక్షకుల చేత ఈలలు వేయించిన ఫస్ట్ జనరేషన్ హీరో. అసలు సిసలు ఊర మాస్ హీరో. పంజాబ్ లో పుట్టి బాలీవుడ్ సినిమాల్లో తనదైన ముద్ర వేసారు. బాలీవుడ్ అవకాశం రావడం అంటే మామూలు విషయం కాదు..అదీ కథానాయకుడిగా ప్రూవ్ చేసుకోవడం అంటే చిన్న విషయం కాదు...అలాంటిది అవకాశం అందిపుచ్చుకోవడమే కాదు..తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు ధర్మేంద్ర. తన నటనతో అశేష ప్రేక్షకులను అలరించి, ఎంతో మంది ఫ్యాన్స్ ను అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు.
1960-67 మధ్య ఆయన నటించిన సినిమాలు ఓ జనరేషన్ ను ఊర్రూత లూగించాయి. సూరత్ ఔర్ సీరత్, బాందినీ, దిల్ నే ఫిర్ యాద్ కియా, దుల్హన్ ఏక్ రాత్ కీ, పూజా కే ఫూల్ లాంటి సినిమాలలో రెండో కథానాయకుడిగా.. సహాయ నటుడిగా చేసాడు. 1966లో వచ్చిన ‘ఫూల్ ఔర్ పత్తర్’ సినిమాతో పూర్తి స్తాయి హీరోగా మారాడు ధర్మేంద్ర . ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ అయ్యి కమర్షియల్ విజయం సాధించింది. తుమ్ హసీన్ మే జవాన్, దో చోర్, చుప్కే చుప్కే, దిల్లగీ, నౌకర్ బీవీ కా లాంటి కామెడి చిత్రాలలో నటించి విమర్శకుల ప్రశంసలు కూడ అందుకున్నారు.. కామెడీతో పాటు యాక్షన్, రొమాంటిక్ పాత్రల్లో మెప్పించాడు. డిఫరేంట్ పాత్రలు చేస్తూ వైవిధ్యమైన హీరో గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. దాదాపు 200 చిత్రాల్లో హీరోగా నటించారు.
1976 -84 మద్య కాలంలో ధర్మేంద్ర యక్షన్ హీరోగా చేసిన సినిమాలన్నీ సూపర్ హిట్లే. ధరమ్ వీర్, చరస్, ఆజాద్, గజబ్, రాజ్ పుత్, భగావత్, జానీ దోస్త్, ధరమ్ ఔర్ కానూన్, మై ఇంతెకం లూంగా, జానే నహీ దూంగా, హుకుమత్, రాజ్ తిలక్ లాంటి సినిమాలు సూపర్ హిట్ అయ్యి ధర్మంద్రకు యాక్షన్ హీరోగా గుర్తింపు తీసుకొచ్చాయి.ఎన్నో చెప్పుకోదగ్గ సినిమాలు ఉన్నా షోలే సినిమాకున్నా ప్రత్యేకతే వేరు .1975లో వచ్చిన ఈ మూవీ భారతీయ యవనికపై ఓ సంచలనం. హిందీ చిత్రసీమలో అత్యధిక హిట్ రేట్ ఉన్న హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. ఈ సినిమాకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 30 కోట్ల టికెట్లు అమ్ముడుపోయాయి. ఇది అప్పటికీ ఎప్పటికీ ఓ రికార్డు. ఎన్నో రికార్డులను,రివార్డులను సొంతం చేసుకుంది ఈ చిత్రం.. ఇండియా టైమ్స్ నిర్వహించిన సర్వే లో 25 తప్పక చూడాల్సిన బాలీవుడ్ చిత్రాలలో ఒకటిగా ఎంపికయ్యింది. అమితాబ్ బచ్చన్ ,దర్మంద్ర ప్రాణ మిత్రులగా నటించిన ఈ మూవీలో వీరూ గా ఎక్షట్రడనరి నటనతో అకట్టుకున్నారు ధర్మంద్ర.ఈయన మృతితో బాలీవుడ్ లో ఓ తరం ముగిసినట్టే.
దర్మంద్రతో నటించిన కథానాయకల్లో హేమా మాలిని హిట్ ఫేర్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు. వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాల్లో నటించారు. రాజా జానీ, సీతా ఔర్ గీతా, షరాఫత్, నయా జమానా, పత్తర్ ఔర్ పాయల్ లాంటి చిత్రాలు వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన సూపర్ హిట్స్. రీల్ లైఫ్ లోనే కాకుండా రియల్ లైఫ్ లో కూడా వీళ్లిద్దరూ పెయిర్ అయ్యారు. త్వరలో 90వ యేట ప్రవేశిస్తాడనుకున్న ఈయన అకాల మరణం పొందారు. ఈయన నటించిన చివరి చిత్రం ‘ఇక్కీస్’ త్వరలో రిలీజ్ కానుంది. ఈయన్ని భారత ప్రభుత్వం పద్మభూషణ్ తో సత్కరించింది.
