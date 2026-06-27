Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /K Bhagyaraj: తమిళ సినీ దిగ్గజం కె. భాగ్యరాజ్ కన్నుమూత..!

K Bhagyaraj: తమిళ సినీ దిగ్గజం కె. భాగ్యరాజ్ కన్నుమూత..!

K Bhagyaraj:తమిళ సినీ పరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖ దర్శకుడు, నటుడు, కథా రచయిత కె. భాగ్యరాజ్ గుండెపోటుతో 73 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూశారు. 25కు పైగా చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించి, 75కు పైగా సినిమాల్లో నటించిన ఆయన మరణంతో తమిళ సినీ పరిశ్రమ తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది. ఆయన సేవలను సినీ ప్రముఖులు గుర్తు చేసుకుంటూ నివాళులు అర్పిస్తున్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 27, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:37 AM IST
K Bhagyaraj: తమిళ సినీ దిగ్గజం కె. భాగ్యరాజ్ కన్నుమూత..!
Image Credit: K Bhagyaraj(Source: FILE)Source: Bureau

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
K Bhagyaraj: తమిళ సినీ దిగ్గజం కె. భాగ్యరాజ్ కన్నుమూత..!
K Bhagyaraj10 min ago
2
Saturn Mars44 min ago
3
Donald Trump Avenue Hyderabad1 hr ago
4
PFO1 hr ago
5
Skoda Kodiaq RS2 hrs ago