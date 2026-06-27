/K Bhagyaraj: తమిళ సినీ దిగ్గజం కె. భాగ్యరాజ్ కన్నుమూత..!

K Bhagyaraj:వెటరన్ తమిళ దర్శకుడు, నటుడు, కథా రచయిత కె. భాగ్యరాజ్ కన్నుమూశారు. శనివారం చెన్నైలో ఆయనకు గుండెపోటు రావడంతో తుదిశ్వాస విడిచారు. మరణించే సమయానికి ఆయన వయసు 73 సంవత్సరాలు. ఆయన మరణంతో తమిళ సినీ పరిశ్రమలో ఒక స్వర్ణయుగానికి ముగింపు పలికిందని సినీ ప్రముఖులు భావోద్వేగం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కె. భాగ్యరాజ్ పూర్తి పేరు కృష్ణస్వామి భాగ్యరాజ్. తమిళనాడులోని ఈరోడ్ జిల్లాలో జన్మించిన ఆయన సినీ ప్రయాణాన్ని ప్రముఖ దర్శకుడు భారతీరాజా వద్ద సహాయ దర్శకుడిగా ప్రారంభించారు. అనంతరం తన ప్రతిభతో దర్శకుడిగా, నటుడిగా, రచయితగా ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించారు. మధ్యతరగతి కుటుంబాల కథలను సహజంగా చూపించడం, బలమైన కథనం, భావోద్వేగాలతో కూడిన సినిమాలు రూపొందించడం ఆయన ప్రత్యేకత.
1980, 1990 దశకాల్లో ఆయన తెరకెక్కించిన అనేక చిత్రాలు ఘన విజయాలు సాధించాయి. కెరీర్లో 25కు పైగా సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించారు. అలాగే 75కు పైగా చిత్రాల్లో నటించి ప్రేక్షకులను అలరించారు. కథ, స్క్రీన్ప్లే విషయంలో ఆయనకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఆయన సినిమాల్లోని పాత్రలు, కుటుంబ విలువలు, జీవితానికి దగ్గరగా ఉండే కథలు ప్రేక్షకులను ఎంతో ఆకట్టుకున్నాయి.
ఆయన దర్శకత్వం వహించిన ముందానై ముడిచ్చు, అంధా 7 నాట్కల్,డార్లింగ్ డార్లింగ్ డార్లింగ్ వంటి చిత్రాలు ఇప్పటికీ తమిళ సినీ చరిత్రలో క్లాసిక్ సినిమాలుగా నిలిచాయి. ఈ సినిమాలు కొత్త తరానికి కూడా ఎంతో ఆదరణ పొందుతున్నాయి.
కె. భాగ్యరాజ్ కుటుంబంలో భార్య, మాజీ నటి పూర్ణిమ భాగ్యరాజ్, కుమారుడు నటుడు శాంతను భాగ్యరాజ్, కుమార్తె శరణ్య భాగ్యరాజ్ ఉన్నారు. ఇటీవల వరకు ఆయన ప్రజా కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొన్నారు. కొద్ది రోజుల క్రితమే నటి ఖుష్బూ కుమార్తె వివాహ వేడుకకు గోవాలో హాజరై అందరినీ కలుసుకున్నారు. అలాంటి సమయంలో ఆయన ఆకస్మిక మరణం సినీ అభిమానులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది.
భాగ్యరాజ్ మరణ వార్త తెలిసిన వెంటనే తమిళ సినీ పరిశ్రమలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. పలువురు నటులు, దర్శకులు, సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు ఆయనకు నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. తన సినిమాలతో కోట్లాది మంది ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన కె. భాగ్యరాజ్ పేరు తమిళ సినీ చరిత్రలో ఎప్పటికీ ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోతుంది. ఆయన చేసిన సేవలు, అందించిన అద్భుతమైన చిత్రాలు భవిష్యత్ తరాలకు కూడా స్ఫూర్తిగా నిలుస్తాయని సినీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
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