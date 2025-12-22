Samantha Mobbed By Fans Video Viral: మొన్న లులూ మాల్లో హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్కు ఎదురైన చేదు అనుభవమే.. నేడు సమంతకు కూడా ఎదురైంది. అభిమానం హద్దుమీరుతోంది. రెండు ఘటనలు హైదరాబాద్ వేదికగానే జరిగాయి. ది రాజా సాబ్ ఈవెంట్ కి హాజరైన నిధి అగర్వాల్ తిరిగి వెళుతున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా ఫ్యాన్స్ రచ్చ రచ్చ చేస్తూ ఆమెను చుట్టుముట్టేశారు. ఊపిరి ఆడనివ్వని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈవెంట్ జరుగుతున్న సమయంలో కూడా నిర్వాహకులతో ఫ్యాన్స్ గొడవకు దిగినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో నిర్మాత ఎస్ కే ఎన్ సైతం కూడా వారిని సర్ది చెప్పడానికి ప్రయత్నించారు. తాజాగా హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ లోని షో రూమ్ ఓపెనింగ్ సందర్భంగా సమంతా కూడా నిన్న హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమం ముగిసిన తర్వాత ఆమె తిరిగి బయలుదేరి కారువైపు వెళుతున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా అంతా ఆమెపైకి దూసుకు వచ్చి అరాచకం సృష్టించారు. ఒక్కసారిగా ఆమె చీరను తొక్కుతూ చుట్టూ సెల్ఫీల కోసం దూసుకొరావడంతో కాస్త ఇబ్బందికరంగానే ఫీల్ అయింది సామ్. అయినా ఎంతో ఓపికతో బాలీవుడ్ నటీమణుల మాదిరి చిరాకు పడుతూ నొప్పించకుండా హుందాగా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది.
సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియా వేదికగా వైరల్ అవుతున్నాయి. సాధారణంగా మన సౌత్ ఇండస్ట్రీలో హీరో హీరోయిన్లు అంటే అభిమానులు ఎక్కువగానే ఉంటారు. అయితే ఆ అభిమానం హద్దు మీరితేనే ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతాయి. ఒక్కోసారి సోషల్ మీడియా వేదికగా ఇలా వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. నిధి అగర్వాల్ ఘటన జరిగి కేవలం రెండు రోజులు అయింది. ఇంతలోనే సమంతకు కూడా తప్పలేదు. బాడీ గార్డుల నడుమ సమంత కూడా ఇబ్బంది పడుతూనే కారులోకి ఎక్కింది. అత్యంత కష్టంగా ఆమెని అభిమానులు నెట్టకుండా జాగ్రత్తగా కారులోకి ఎక్కించారు.
ఈ వీడియోలో సమంత కాస్త అసౌకర్యానికి గురైనట్లు కనిపిస్తోంది. మొత్తానికి జన సమూహం నుండి ఆమె అత్యంత క్లిష్టతర పరిస్థితుల్లో కారులోకి ఎక్కి కూర్చుంది. అక్కడ పోలీసులు కూడా ఆమెకు సహాయం చేశారు. ఇక షో రూమ్ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన సమంత పట్టు శారీలో కనిపించారు. ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. పెళ్లి తర్వాత ఆమె హాజరైన మొదటి షోరూం ప్రారంభోత్సవం ఇది. ఇక ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది నెట్టింటా ఆగ్రహానికి గురవుతున్నారు. కేవలం సెల్ఫీ లేదా ఫోటో కోసం హీరోయిన్లపై ఇలా దూసుకెళ్లి అరాచకం సృష్టించడం ఎంత సమంజసం అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఒక షాప్ లేదా షోరూం ఓపెనింగ్ లకు హీరో హీరోయిన్లు వెళ్లడం సాధారణం. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఫ్యాన్స్ నుంచి ఇలాంటి చేదు అనుభవం ఎదుర్కొంటున్నారు. హైదరాబాద్ వేదికగా కూడా ఇలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకోవడం గమనార్హం.
Apudu Niddhi,ipudu Samantha!Entra idhi pic.twitter.com/XdKH3GB72F
— Aryan (@Pokeamole_) December 21, 2025
ఈ నేపథ్యంలో అభిమానం హద్దు మీరుతూ ఇలా వింతగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. వింత జంతువుల్లా ప్రవర్తిస్తే ఎలా అని సోషల్ మీడియా వేదికగా పలువురు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఇక నార్త్ ఇండియాకు సంబంధించిన నెటిజెన్లు సౌత్ హీరోయిన్లు బయటకు వెళితే ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటారా ?అనే ప్రశ్నలు కూడా సంధిస్తున్నారు. ఇక సమంత ప్రస్తుతం 'ది ఫ్యామిలీ మెన్' దర్శకుడు వివాహం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. మొదట నాగచైతన్యను వివాహం చేసుకున్నారు నాలుగేళ్ల తర్వాత వివాహ బంధానికి బ్రేక్ చెప్పి.. ఇటీవలే ఆమె రాజ్ నిడిమోరును వివాహం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే..
Read more: రైలు ప్రయాణీకులకు బ్యాడ్న్యూస్.. భారీగా టిక్కెట్ ఛార్జీల పెంపు..! ఏసీ, నాన్ఏసీ ధరలు ఇవే..!
Read more: బీఎస్ఎన్ఎల్ అల్ట్రా చీప్ ప్లాన్.. రూ.5 తో 56 రోజుల అదిరిపోయే వ్యాలిడిటీ ప్యాక్..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి