Vijay Antony: నచ్చావ్ విజయ్ భాయ్.. ఖాతాలో మరో హిట్టు పడ్డట్లే.. విడుదలకు ముందే 4 నిమిషాల సినిమా చూపించిన బిచ్చగాడు..!!

Vijay Antony BhadraKali: వైవిధ్యమైన కథలను ఎంచుకోవడంలో ఎప్పుడూ ముందుండే హీరో విజయ్ ఆంటోనీ మళ్లీ మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. నటుడిగా మాత్రమే కాదు, సంగీత దర్శకుడిగా, గాయకుడిగా, ఎడిటర్గా, నిర్మాతగా కూడా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న విజయ్ ఆంటోనీ, ప్రతి సినిమాలో కొత్తదనం చూపిస్తూ అభిమానులను అలరిస్తున్నారు. బిచ్చగాడు, నకిలీ, మార్గన్ వంటి చిత్రాలు ఆయన కెరీర్లో ప్రత్యేకమైన మైలురాళ్లుగా నిలిచాయి. తాజాగా ఆయన నటించి, స్వయంగా నిర్మించిన చిత్రం భద్రకాళి సెప్టెంబర్ 19న తెలుగు, తమిళ భాషల్లో విడుదల కానుంది.
సినిమా రిలీజ్ కి ముందు భాగంగా, 4 నిమిషాల స్నీక్ పీక్ వీడియోను రిలీజ్ చేసి విజయ్ ఆంటోనీ ప్రమోషన్లలో మరో క్రియేటివ్ మెలకువ చూపించారు. ఈ వీడియోలోనే కథ సీరియస్ టోన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. 1989 నేపథ్యంతో మొదలైన కథలో, ఒక గిరిజన మహిళను హత్య చేస్తారు. ఈ కేసు దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు, ఓ బడా పారిశ్రామికవేత్త ఒత్తిడి, ప్రలోభాల కారణంగా నిజాలను వక్రీకరించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇంకా దారుణంగా, ఆ మహిళ పసిబిడ్డను చెత్త కుప్పలో పడేస్తారు. ఇక్కడి నుంచి కథలో ట్విస్ట్ మొదలవుతుంది. ఆ పసిబిడ్డే పెద్దయ్యాక హీరో అవుతాడా? నిజానికి న్యాయం దక్కుతుందా? అన్నది చిత్రంలో ఆసక్తికరంగా ఉండబోతోందని స్నీక్ పీక్ చూపిస్తోంది.
అరుణ్ ప్రభు దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా, సామాజిక, రాజకీయ, కార్పొరేట్ అవినీతిపై కఠినమైన ప్రశ్నలు లేవనెత్తేలా కనిపిస్తోంది. కథలోని రియలిస్టిక్ టచ్, సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ ఇప్పటికే అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెంచాయి. సోషల్ మీడియాలో రిలీజ్ చేసిన స్నీక్ పీక్ పై ఫ్యాన్స్ ఇచ్చిన రియాక్షన్స్ చూస్తే, "ఇదీ మరో బ్లాక్ బస్టర్" అనే నమ్మకమే వ్యక్తమవుతోంది.
విజయ్ ఆంటోనీ ఎప్పుడూ ప్రేక్షకుల కోసం కొత్త ప్రయోగాలు చేస్తారు. ఈసారి భద్రకాళిలో ఆయన ఏ విధమైన మ్యాజిక్ చేసి చూపించారో మరికొన్ని గంటల్లో థియేటర్లలో తెలిసిపోతుంది. కానీ స్నీక్ పీక్ చూసిన అభిమానులు మాత్రం "విజయ్ ఆంటోనీ మరో హిట్ ఖాయం" అని చెప్పేస్తున్నారు.
