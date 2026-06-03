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Vijay Antony:జూన్ 19న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న విజయ్ ఆంటోని ‘వంద దేవుళ్లు’

Vijay Antony:విజయ్ ఆంటోని నటించిన సినిమాలకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేకమైన అభిమాన వర్గం ఉంది. విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న ఆయన ఇప్పుడు ‘వంద దేవుళ్లు’ అనే కొత్త చిత్రంతో రాబోతున్నారు. ఈ సినిమాకు శశి దర్శకత్వం వహించారు. గతంలో ‘బిచ్చగాడు’ సినిమాతో విజయ్ ఆంటోని, శశి కాంబినేషన్ మంచి గుర్తింపు పొందింది. చాలా కాలం తర్వాత ఈ ఇద్దరూ కలిసి పనిచేయడంతో ఈ చిత్రంపై ఆసక్తి పెరిగింది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 03, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 06:34 PM IST
Vijay Antony:జూన్ 19న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న విజయ్ ఆంటోని ‘వంద దేవుళ్లు’
Image Credit: vandha(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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