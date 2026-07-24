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విజయ్ ఆంటోని పుట్టినరోజు కానుక.. ZEE5 ఓటీటీలో ‘వంద దేవుళ్ళు’ స్ట్రీమింగ్..

Vanda Devullu Streaming on ZEE5: విజయ్ ఆంటోని హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘వంద దేవుళ్లు’. ఈ రోజు విజయ్ ఆంటోని పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమాను జీ5 ఓటీటీ వేదికగా త్వరలో స్ట్రీమింగ్‌ చేయనున్నట్టు  అనౌన్స్ చేసింది ZEE5.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 24, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:34 PM IST
విజయ్ ఆంటోని పుట్టినరోజు కానుక.. ZEE5 ఓటీటీలో ‘వంద దేవుళ్ళు’ స్ట్రీమింగ్..
Image Credit: Vanda Devullu Streaming Date(X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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