/విజయ్ ఆంటోని పుట్టినరోజు కానుక.. ZEE5 ఓటీటీలో ‘వంద దేవుళ్ళు’ స్ట్రీమింగ్..

ZEE5 Steaming: విజయ్ ఆంటోనీ బర్త్ డే సందర్భంగా ఆయన రీసెంట్గా నటించిన ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ 'వంద దేవుళ్ళు' చిత్రాన్ని స్ట్రీమింగ్కు రాబోతున్నట్టు ప్రకటించింది జీ5.అధికారిక స్ట్రీమింగ్ తేదీని త్వరలో ప్రకటించనున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన 'పరిమళ & కో' కుటుంబ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. తెలుగులో ఈ సినిమాను ‘వంద దేవుళ్లు’ పేరుతో రిలీజ్ చేశారు. జయరామ్, ఊర్వశి యాక్ట్ చేసిన ఈ చిత్రంలో కామెడీ, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ అన్ని రకాల అంశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఈ సినిమా విడుదల తర్వాత కొత్త చర్చకు తెర లేపింది.
తాజాగా ZEE5 తెలుగులో తన విజయ పరంపరను కొనసాగిస్తోంది. తాజాగా 'వంద దేవుళ్ళు'తో ప్రేక్షకులు ముందుకు రాబోతున్నట్టు ప్రకటించింది. పూర్తిగా కుటుంబ సభ్యులు కలిసి చూసే ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్. ఈ మూవీలోని భావోద్వేగాలు అందనికి కనెక్ట్ అవుతాయిని మేకర్స్ కాన్ఫిడెన్స్గా చెబుతున్నారు.
రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆధారంగా రూపొందిన 'వంద దేవుళ్ళు' చిత్రం విషయానికొస్తే.. వింతతువు, ఆమె ఇద్దరి కొడుకుల నేపథ్యంలో సాగుతుంది. నలభై యేళ్లు దాటిన ఓ పెద్దావిడ. మధ్య వయస్సుకి వచ్చిన అమ్మని మళ్లీ పెళ్లి చేయాలని కొడుకు అనుకోవడం, ఆ తల్లి సైతం తోడును వెతుక్కోవాలనే నిర్ణయానికి వస్తుంది. ఆమె నిర్ణయం బంధువులు, గ్రామస్తులు, మొత్తం సమాజం నుండి తీవ్ర ప్రతిఘటనను ఎదుర్కొంటుంది.
తల్లి, కొడుకుల మధ్య ఉండే అందమైన బంధమే ఈ కథకు మెయిన్ అట్రాక్షన్. ఒక తల్లి తన జీవితాంతం చేసే లెక్కలేనన్ని త్యాగాలను హైలైట్ చేస్తుంది ఈ చిత్రం. ఒక కొడుకు తన తల్లి కష్టాలను, త్యాగాలను చూసి, గుర్తించడమే కాకుండా, సామాజిక విమర్శలను సైతం ఎదుర్కొని కూడా ఆమె సంతోషం కోసం కొడుకు చేసే ప్రయత్నమే ఈ సినిమా స్టోరీ. తల్లీకొడుకుల అద్భుతమైన బంధాన్ని తెరపై అంతే అద్బుతంగా చూపించారు దర్శక నిర్మాతలు.
వంద దేవుళ్లు.. ఒంటరి తల్లి కథ..
'వంద దేవుళ్ళు' ఒక ఒంటరి తల్లి కథను చెబుతున్నప్పటికీ దానిలోని భావోద్వేగాలు కేవలం ఒక మహిళకు సంబంధించినదే కాదు. ఈ చిత్రం పెళ్లి, మాతృత్వం, త్యాగం, సహచర్యం, మహిళలపై అణచివేతను చూపించే ప్రయత్నం చేసింది. అన్ని తరాల తల్లులు, వివాహిత మహిళలు తమకు తాము అన్వయించుకోగలిగే స్టోరీగా ఈ సినిమా నిలిచిపోతుంది.
ఈ చిత్రం థియేటర్లలో అంతగా ఆడలేదు. ఇందులోని సహజమైన భావోద్వేగాలు, నటన ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసాలా తెరకెక్కించారు దర్శకుడు. నేటి ప్రేక్షకులు కేవలం వినోదాన్ని అందించడమే కాకుండా.. సమాజంలో ఆలోచనలను రేకెత్తించి, మారుతున్న సామాజిక వాస్తవాలను ప్రతిబింబించే కథల కోసం ఎదురుచూస్తున్నా వాళ్లకు నచ్చుతుంది. ‘వంద దేవుళ్ళు' సినిమా విడుదలైన తర్వాత కొత్త చర్చకు చోటు కల్పించింది. ఈ మూవీ మన మూలాల్లోని కథనాన్ని, ప్రగతిశీల, ఆలోచింపజేసే ఇతివృత్తంతో భావోద్వేగభరితంగా అందరికీ చేరువయ్యేలా తెరకెక్కించడం విశేషం.
దేశంలోని అన్ని భాషలలో కుటుంబ వినోదానికి అంతిమ గమ్యస్థానంగా ZEE5 తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో ఈ హృద్యమైన కథను తమిళ, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళీ ప్రేక్షకులకు అందించడానికి ఉత్సాహంగా ఉన్నట్టు పేర్కొన్నారు. తమిళంలో పరిమళ అండ్ కోగా విడుదలైన ఈ సినిమా తెలుగులో ‘వంద దేవుళ్లు'గా విడుదలైంది. మరి థియేట్రికల్ రన్ ముగిసిన ఈ సినిమా ఓటీటీ వేదికగా ఏ మేరకు ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తుందో చూడాలి.
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