  వినోదం
Vanda Devullu: ఆ ఊర్లో ఏం జరిగింది..? ఆసక్తి పెంచుతున్న విజయ్ ఆంటోని వంద దేవుళ్ళు టీజర్

Vanda Devullu: విజయ్ ఆంటోని నటిస్తున్న వంద దేవుళ్ళు టీజర్ విడుదలై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచింది. ఒక గ్రామంలో జరిగే రహస్య సంఘటనలతో కూడిన కథను చూపిస్తూ, మాస్, ఎమోషన్, సస్పెన్స్ అంశాలను కలిపి ఈ సినిమా రూపొందినట్లు టీజర్ సూచిస్తోంది.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Apr 5, 2026, 10:55 AM IST

Vijay Antony Vanda Devullu Teaser: విజయ్ ఆంటోని హీరోగా తెరకెక్కుతున్న తాజా చిత్రం ‘వంద దేవుళ్ళు’ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. గతంలో వచ్చిన ‘బిచ్చగాడు’ సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న విజయ్ ఆంటోని, దర్శకుడు శశి కలయికలో మరోసారి ఈ సినిమా రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ చిత్రాన్ని విజయ్ ఆంటోని ఫిల్మ్ కార్పోరేషన్ మరియు సర్వంత్ రామ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై రామంజనేయులు జవ్వాజి నిర్మిస్తున్నారు. ఫాతిమా విజయ్ ఆంటోని సమర్పకురాలిగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

ఈ సినిమాలో విజయ్ ఆంటోని సరసన స్వాసిక నటిస్తోంది. అలాగే అజయ్, కావ్య, శక్తి, పదిని, కర్నాస్, బాలాజీ శక్తివేల్, దివాకర్, అరుళ్ దాస్, వినోదిని, మునిష్ కాంత్, కొడంగి వడివేలు వంటి పలువురు ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్లు, పాటలు సినిమాపై మంచి అంచనాలను ఏర్పరిచాయి.

ఇటీవల విడుదలైన టీజర్ సినిమాపై మరింత ఆసక్తిని పెంచింది. టీజర్‌ను పరిశీలిస్తే కథ ఒక గ్రామంలో జరిగే ఆసక్తికర సంఘటనల చుట్టూ తిరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఆ గ్రామంలో ఏం జరిగింది? అక్కడి ప్రజలు ఎందుకు ఒకే విషయం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు? అనే ప్రశ్నలను రేకెత్తించేలా టీజర్‌ను రూపొందించారు. కథలో ఒక రహస్యాంశం ఉందని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.

ఈ టీజర్‌లో మాస్ ఎలిమెంట్స్, యాక్షన్ సీన్స్, కుటుంబ భావోద్వేగాలు అన్నీ కలిపి చూపించారు. అందువల్ల అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా సినిమా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా భావోద్వేగంతో కూడిన కథనం ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలం కానుందని అంచనా వేస్తున్నారు.

సాంకేతికంగా కూడా ఈ సినిమా బలంగా కనిపిస్తోంది. ఎస్. బి. దర్శన్ కిర్లోష్ సినిమాటోగ్రఫీ అందించగా, బాలాజీ శ్రీరామ్ సంగీతం సమకూర్చారు. హరిష్ యువరాజ్ ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టగా, భాష్య శ్రీ మాటలు రాశారు.

‘వంద దేవుళ్ళు’ చిత్రాన్ని సమ్మర్ కానుకగా మే నెలలో విడుదల చేయడానికి చిత్రబృందం సిద్ధమవుతోంది. టీజర్ ద్వారా మంచి హైప్ సృష్టించిన ఈ సినిమా విడుదల తరువాత ఎలా స్పందన అందుకుంటుందో చూడాలి.

 

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

