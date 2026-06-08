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Vijay Antony:వంద దేవుళ్లు ట్రైలర్ విడుదల.. విజయ్ ఆంటోని సినిమాపై పెరిగిన అంచనాలు

Vijay Antony:విజయ్ ఆంటోని నటిస్తున్న ‘వంద దేవుళ్లు’ సినిమా ట్రైలర్ తాజాగా విడుదలై ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. నిహారిక కొణిదెల విడుదల చేసిన ఈ ట్రైలర్‌లో ప్రేమ, కుటుంబ బంధాలు, భావోద్వేగాలు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. జూన్ 19న విడుదల కానున్న ఈ చిత్రంపై ట్రైలర్‌తో అంచనాలు మరింత పెరిగాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 08, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:56 PM IST
Vijay Antony:వంద దేవుళ్లు ట్రైలర్ విడుదల.. విజయ్ ఆంటోని సినిమాపై పెరిగిన అంచనాలు
Image Credit: VandaDevullu (Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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