Vijay Devarakonda: విజయ్ దేవరకొండకు తప్పిన ప్రమాదం.. నిశ్చితార్ధ ముహూుర్తం ఎఫెక్టా..!

Vijay Devarakonda Car Incident: హీరో విజయ్ దేవరకొండ ప్రయాణిస్తున్న కారు యాక్సిడెంట్ కు గురికావడంతో అంతా షాక్ కు గురవుతున్నారు. కారు డ్యామేజ్ అయింది. విజయ్ కారు డ్రైవర్ అందె శ్రీకాంత్ ఈ ఘటనపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. నిశ్చితార్థం తర్వాత పుట్టపర్తి వెళ్లిన విజయ్ దేవరకొండ.. తన స్నేహితులతో కలిసి హైదరాబాద్ తిరిగి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఓ బొలెరో వాహనం ఢీకొట్టడంతో ఆయన కారు ధ్వంసమైంది. దీంతో ఫ్రెండ్ కారులో విజయ్ అక్కడి నుంచి వచ్చేశారు. డ్రైవర్ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్టు పోలీసులు తెలిపారు. మరో వైపు విజయదేవరకొండ వాహనం అతివేగంగా వస్తోందిని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయనకు వంద రూపాయల ఫైన్ విధించారు.
విజయ్ దేవరకొండ కారుకి ప్రమాదం జరిగిందనే వార్త విని అభిమానులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఏమైందో అని కలవరపడుతూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో విజయ్ తన ఎక్స్ ఖాతాలో స్పందించారు. తాను క్షేమంగా ఉన్నానన్నారు. కారు దెబ్బతింది కానీ, తామంతా బాగానే ఉన్నామన్నారు. ఇంటికి చేరుకున్నాక వర్కౌట్ కూడా చేసినట్లు తెలిపారు. కాకపోతే కాస్త తలనొప్పిగా ఉందన్నారు. ప్రమాదం వార్తతో ఒత్తిడికి గురికావద్దన్నారు. అభిమానుల ప్రేమకు ధన్యవాదాలు అని తెలిపారు.
విజయ్ దేవరకొండ ఇటీవల హీరోయిన్ రష్మిక మందనతో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. ఈ సమయంలో విజయ్ పుట్టపర్తి సత్యసాయి మహాసమాధిని దర్శించుకని తిరుగప్రయాణం అవుతుండగా ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. అయితే విజయ్, రష్మికల నిశ్చితార్థం జరిగిన తర్వాత ఈ ఘటన చోటు చేసుకోవడంపై పలువురు ఈ ముహూర్తంపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వీరిద్ధరు పండితులు చెప్పిన ముహూర్తంలో కాకుండా దుర్ముహూర్తంలో నిశ్చితార్థం చేసుకోవడంతో ఈ ఘటన జరిగినట్టు చెబుతున్నారు. అయితే వీరి సన్నిహితులు మాత్రం వీరిద్ధరు దోష పరిహార పూజలు చేసుకుంటే అంతా సర్దుకుంటుందని చెబుతున్నారు.
