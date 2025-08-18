English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vijay Devarakonda: విజయ్ దేవరకొండకు మరో అరుదైన గౌరవం..

Vijay Devarakonda: ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలవాలంటారు. ఇపుడు విజయ్ దేవరకొండ విషయంలో అదే జరుగుతుంది. తాజాగా ఈయనకు అమెరికాలో అరుదైన గౌరవం లభించింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 18, 2025, 11:35 AM IST

Vijay Devarakonda: అమెరికాలో తెలుగు హీరో విజయ్ దేరరకొండ కు అరుదైన గౌరవం లభించింది.  ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ అసోసియేషన్స్ ఆధ్వర్యంలో అమెరికాలోని న్యూయార్క్ లో జరిగిన ది వరల్డ్ లార్జెస్ట్ ఇండియా డే పెరేడ్ లో  గ్రాండ్ మార్షల్ గా పాల్గొని సందడి చేశారు  విజయ్ దేవరకొండ.  మాడిసన్ అవెన్యూలో  సర్వే భవంతు సుఖినః అనే థీమ్‌తో జరిగిన పరేడ్ వేడుకలకు గ్రాండ్ మార్షల్ గా విజయ్ దేవరకొండ వ్యవహరించడం విశేషం. ఈ వేడుకల్లో స్థానిక  అమెరికన్స్ తో పాటు భారీ సంఖ్యలో అమెరికాలోని ప్రవాస భారతీయులు, ముఖ్యంగా తెలుగు వాళ్లు ఎక్కువగా  పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుకల్లో ప్రఖ్యాత ఎంపైర్ బిల్డింగ్ మన జాతీయ జెండాలోని మూడు రంగుల విద్యుత్ కాంతులతో వెలిగిపోయింది.

ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ త్రివర్ణ పతాకకం లైటింగ్ ను విజయ్ దేవరకొండ స్విచ్ఛాన్ చేసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా విజయ్ దేవరకొండ మాట్లాడుతూ - అందరికీ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు. ప్రవాస భారతీయ సోదరులు మన దేశ గొప్పదనాన్ని ప్రపంచానికి చాటుతున్నారని కొనియాడారు. ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ పై మన మూడు రంగులు చూడటం ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగిస్తోందన్నారు. దేశం కోసం వీళ్లు తమ వంతు సాయం చేస్తుంటే గర్వంగా ఉంది. మన పెద్దలు ఎంతోమంది చేసిన త్యాగాలు, వారి కృషి వల్లే మనం ఈ రోజు ఇంత ఆనందంగా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం జరుపుకోగలుగుతున్నామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో విజయ్ తో పాటు రష్మిక మందన్న పాల్గొనడం విశేషం. 

విజయ్ దేవరకొండ విషయానికొస్తే.. రీసెంట్ గా గౌతమ్ తిన్ననూరి దర్శకత్వంలో ‘కింగ్ డమ్’ సినిమాతో పలకరించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఓ మోస్తరు విజయం సాధించింది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర అనుకున్నంత రేంజ్ లో మెప్పించలేకపోయింది. కానీ ఈ చిత్రంలో విజయ్ దేవరకొండ నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. ఈ సినిమా తర్వాత రాహుల్ సాంకృత్యాన్ దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Vijay DevarakondaVijay devarakonda 43rd annual biggest india day parade in AmericaKingdom CollectionsKingdom Break Even Kingdom Kerala RecordKingdom

