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‘జైలర్ 2’ Vs ‘రణబాలి’.. రజినీ ఉన్న తగ్గేదేలే అంటున్న విజయ్ దేవరకొండ..

Ranabali Release update: విజయ్ దేవరకొండ.. గత కొన్నేళ్లుగా సరైన బాక్పాఫీస్ సక్సెస్ కోసం వేచి చూస్తున్నాడు. ఈ పరాజయాలనేవి విజయ్ దేవరకొండను ఓపెనింగ్స్ పై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండటం లేదు. ప్రస్తుతం విజయ్.. తన భార్య రష్మికతో కలిసి ‘రణబాలి’ సినిమా చేస్తున్నాడు. ముందుంగా సెప్టెంబర్ రెండో వారంలో రిలీజ్ డేట్ అనుకుని వాయిదా వేశారు. తాజాగా  ఈ చిత్రాన్ని దసరా కానుకగా విడుదల చేయబోతున్నట్టు అఫీషియల్‌గా ప్రకటించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 27, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 12:03 PM IST
‘జైలర్ 2’ Vs ‘రణబాలి’.. రజినీ ఉన్న తగ్గేదేలే అంటున్న విజయ్ దేవరకొండ..
Image Credit: Ranabali Vs Jailer 2 (Movie Pics/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘జైలర్ 2’ Vs ‘రణబాలి’.. రజినీ ఉన్న తగ్గేదేలే అంటున్న విజయ్ దేవరకొండ..
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