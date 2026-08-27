/‘జైలర్ 2’ Vs ‘రణబాలి’.. రజినీ ఉన్న తగ్గేదేలే అంటున్న విజయ్ దేవరకొండ..

Ranabali New Release Date: మన దగ్గర సంక్రాంతి, సమ్మర్ సీజన్ల తర్వాత దసరాకు పెద్ద ఎత్తున సినిమాలు రిలీజ్ చేయడం అనేది ఆనవాయితీగా వస్తుంది. వరుసగా 2వారాలకు పైగా పైగా పిల్లలకు సెలవులు ఉండటం మూలానా.. ఈ సీజన్లో రిలీజైన సినిమాలకు టాక్ బాగుంటే కాసులు వర్షం కురిపిస్తాయి. ఇప్పటికే ఈ సీజన్లో రజినీకాంత్ హీరోగా నటించిన ‘జైలర్ 2’ సినిమాను అక్టోబర్ 15న విడుదల చేస్తున్నట్టు అఫిషియల్గా ప్రకటించారు. మరోవైపు చిరంజీవి ‘విశ్వంభర’.. ఒక రోజు ఆలస్యంగా అక్టోబర్ 16న విడుదల కాబోతున్నట్టు ప్రచారం జరిగింది. కానీ ఈ సినిమా దసరా బరి నుంచి తప్పుకున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కీలకమైన దసరా సీజన్లో తన ప్యాన్ ఇండియా చిత్రం ‘రణబాలి’ని అక్టోబర్ 16న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించాడు.
జైలర్ 2 వర్సెస్ రణబాలి..
దీంతో దసరా సీజన్లో జైలర్ 2 వంటి ప్యాన్ ఇండియా చిత్రానికి మరో ప్యాన్ ఇండియా చిత్రం ‘రణబాలి’ గట్టి పోటీ ఇవ్వడం ఖాయం కనిపిస్తుంది. ‘రణబాలి’ హీరోగా విజయ్ దేవరకొండకు తొలి పీరియాడిక్ మూవీ. ఈ సినిమాలో తన సతీమణి రష్మిక మందన్న కథానాయికగా నటిస్తుండటంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. పైగా రష్మిక నటించిన దాదాపు అన్ని ప్యాన్ ఇండియా చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాలనే అందుకున్నాయి. మరోవైపు రాహుల్ సాంకృత్యాన్ ట్రాక్ రికార్డు కూడా బాగానే ఉంది. దీంతో ఈ సినిమా పై ట్రేడ్ వర్గాల్లో భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ఈ సినిమా డిజిటల్, శాటిలైట్ హక్కులు దాదాపు రూ. 75 కోట్ల మేరకు అమ్ముడైపోయినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
విజయ్ లుక్కు సూపర్ రెస్సాన్స్..
పైగా స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడి పాత్రలో విజయ దేవరకొండ, రష్మికల లుక్కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. పైగా ఈ సినిమా విజయం అనేది విజయ్ దేవరకొండకు అత్యంత కీలకం. పెళ్లి తర్వాత తొలిసారి బాక్సాఫీస్ దగ్గర తన లక్ను పరీక్షించుకోబోతున్నాడు. ఇప్పటికే పెళ్లి తర్వాత నాగ చైతన్య, అఖిల్, సమంత వంటి వాళ్లు మంచి ఫామ్లోకి వచ్చారు. ఇపుడు విజయ్ దేవరకొండ కూడా జైలర్ 2 వంటి భారీ చిత్రం పోటీలో ఉన్న కంటెంట్ పై నమ్మకంపై బరిలో దిగుతున్నాడు. మరి ఈ బాక్సాఫీస్ పోరులో ఎవరు విజేతులగా నిలుస్తారనేది వెయిట్ అండ్ సీ.
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