/విజయ్ దేవరకొండ ‘రణబాలి’ విడుదల తేది వాయిదా.. పోటీలో అరడజను చిత్రాలు..

Ranabali New Release Date: సెప్టెంబర్ నెలలో బాక్సాఫీస్ వద్ద పలు మార్పులు జరగబోతున్నట్టు సమాచారం. ఇక విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక జోడిగా రాహుల్ సాంకృత్యాన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న ఈ సినిమా అనుకున్న డేట్కు రిలీజ్ కావడం డౌటే అని చెబుతున్నారు. అన్నయ్య వదిలేసిన రిలీజ్ డేట్ను కబ్జా చేయడానికి తమ్ముడు ఆనంద్ దేవరకొండ ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఒకేసారి దాదాపు సెప్టెంబర్ 10, 11 తేదీల కోసం చాలా మంది పోటీ పడుతున్నారు.
టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర సెప్టెంబర్ 10, 11 తేదీల కోసం మేకర్స్ మధ్య పెద్ద యుద్ధం జరగబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. విజయ్ దేవరకొండ నటిస్తున్న రణబాలి సినిమా రిలీజ్ డేట్ వాయిా పడే అవకాశాలున్నట్టు తెలుస్తుంది. దీంతో ఆ డేట్ కోసం మిగిలిన వాళ్లు దస్తీ వేస్తున్నారు. అన్నయ్య సినిమా రావడం లేదు కాబట్టి ఆ ఖాళీ అయిన ప్లేస్లో తన ఎపిక్ సినిమాతో ఎంటర్ అయిపోవాలని తమ్ముడు ఆనంద్ దేవరకొండ ఫిక్స్ అయినట్టు తెలుస్తుంది.
సెప్టెంబర్ 10న సర్దార్..
ఇదే రిలీజ్ డేట్ రేసులో సెప్టెంబర్ 10న తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి రెండు సినిమాలు రెడీ అవుతున్నాయి. కార్తి హీరోగా నటిస్తున్న ‘సర్దార్ 2’ మూవీ సెప్టెంబర్ 10నే థియేటర్లలో విడుదల కాబోతుంది. ఇక రవితేజ తమ్ముడి కొడుకు మాధవ్ హీరోగా నటిస్తున్న ‘మారెమ్మ’ సినిమా కూడా అదే రోజున రిలీజ్ డేట్ లాక్ చేసుకుంది.
సెప్టెంబర్ 11న కొత్త సినిమాల ఆగమనం..
సెప్టెంబర్ 11న జరగబోయే బాక్సాఫీస్ ఫైట్ మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా మారనుంది. ఫహాద్ ఫాజిల్ హీరోగా రాజమౌళి సమర్పిస్తున్న ‘డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్’ సినిమాతో పాటు.. సుమంత్ నటిస్తున్న ‘మహేంద్రగిరి వారాహి’ సైతం అదే రోజు రిలీజ్ డేట్ లాక్ చేసుకున్నాయి. రెండు రోజుల్లో 5 సినిమాలు వస్తుండటంతో.. ఈ క్లాష్పై అందరిలోనూ ఆసక్తి నెలకొంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.