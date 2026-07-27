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విజయ్ దేవరకొండ ‘రణబాలి’ విడుదల తేది వాయిదా.. పోటీలో అరడజను చిత్రాలు..

Ranabali Postponed: పెళ్లి తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న హీరో,హీరోయిన్లుగా నటించిన  ‘రణబాలి’ సినిమా కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్‌ను అనౌన్స్ చేశారు మేకర్స్. తాజాగా ఈ డేట్‌లో ఈ సినిమా విడుదల కావడం డౌటే అని చెబుతున్నారు మేకర్స్. దీంతో అన్న ఫిక్స్ డేట్‌కు తమ్ముడు రావాలని ఫిక్స్ అయినట్టు సమాచారం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 27, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:33 PM IST
విజయ్ దేవరకొండ ‘రణబాలి’ విడుదల తేది వాయిదా.. పోటీలో అరడజను చిత్రాలు..
Image Credit: Ranabali (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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