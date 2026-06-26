/ఆ వ్యాఖ్యలు నిరాధారం.. విజయ్ దేవరకొండ టీమ్ క్లారిటీ..

Target Vijay Devarakonda: స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండపై కొంత మంది సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా బురద జల్లే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో నెగిటివిటీని ఎదుర్కోవడం హీరో విజయ్కు కొత్త కాదు. ఎలాంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేకుండా తన తరంలో స్టార్ హీరోగా తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో సత్తా చాటుతున్నాడు. అంతేకాదు ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో దూసుకుపోతున్న విజయ్ స్టార్డమ్ పై కొంత మందికి అసూయ పుట్టింది. ఆ ద్వేషంతో కొంత మంది కావాలని విజయ్ దేవరకొండను టార్గెట్ చేస్తూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. అతని వ్యక్తిగత ప్రవర్తనపై తప్పుడు కథనాలు వ్యాప్తి చేస్తున్నారు కొంత మంది నెటిజన్స్.
పెళ్లి తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ.. తన సతీమణి రష్మిక మందన్నతో కలిసి ‘రణబాలి’ సినిమా చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో విజయ్ దేవరకొండ.. నిర్మాతలకు ప్రొడక్షన్ భారం పెంచుతున్నాడనే ఓ ఫేక్ వార్తను నెట్టింట వైరల్ చేస్తున్నారు. విజయ్.. తనకు 50 నుంచి 60 అసిస్టెంట్స్ కావాలని.. 5 నుంచి 6 వరకు కార్వాన్స్ పెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నట్టు వార్తలు పుట్టించారు.
విజయ్ గొంతెమ్మ కోరికలు నిరాధారం..
విజయ్ దేవరకొండ గొంతెమ్మ కోరికలు భరించలేక.. మైత్రీ మూవీ సంస్థ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్లో కంప్లైంట్ చేసిందంటూ తప్పుడు కథనాలు సోషల్ మీడియా వేదికగా వ్యాప్తి చేశారు. ఆ వార్తలను కొన్ని జాతీయ వెబ్సైట్స్తో పాటు కొన్ని లోకల్ వెబ్ సైట్స్ (జీ న్యూస్ కాదు) రాసినట్టు కొంత మంది క్రియేట్ చేసి.. విజయ్ పేరుకు భంగం కలిగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సంస్థల పేర్లు.. లోగోలు ఫోర్జరీ చేసి మరి పోస్టులు చేస్తూ నిజమని నమ్మించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
అసూయాతో సోషల్ మీడియాలో దిగుజారుడు..
అసూయతో కొంత మంది సోషల్ మీడియాలో కావాలనే దిగుజారుడు పనులు చేస్తున్నారని విజయ్ దేవరకొంద టీమ్ ఈ వార్తలను ఖండించింది. ఈ తప్పుడు వార్తాకథనాలను నమ్మవద్దని ఆడియన్స్తో పాటు ప్రేక్షకులను కోరింది. విజయ్ ఎపుడు ప్రొడ్యూసర్ బాగు కోరే వ్యక్తి అన్నారు. ఈ అసత్య కథనాలను క్రియేట్ చేసి పోస్టులు చేస్తున్న వారిపై తమ సంస్థల పేర్లు, లోగోలు ఫోర్జరీ చేస్తున్నందుకు ఆయా సంస్థలతో పాటు సైబర్ క్రైమ్ శాఖ చర్యలు తీసుకుని చట్టపరంగా శిక్షించాలని విజయ్ టీమ్ కోరింది. మొత్తంగా విజయ్ పై కుట్రపన్నిని వారిలో ఎవరున్నారనే కోణంలో దర్యాప్తు వేగిరం చేసే పనిలో ఉన్నారు. విజయ్ దేవరకొండ.. రీసెంట్గా ‘సింగ్ గీతం’ సినిమాలో గెస్ట్ అప్పీరియన్స్ ఇచ్చి ప్రేక్షకులను మైస్మరైజ్ చేశాడు. ఈయన నటించిన ‘రణబాలి’ సినిమా సెప్టెంబర్ 11 ప్యాన్ ఇండియా వ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది. తొలిసారి పీరియాడిక్ బ్యాక్ డ్రాప్ మూవీలో నటిస్తున్నాడు.
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