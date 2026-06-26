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ఆ వ్యాఖ్యలు నిరాధారం.. విజయ్ దేవరకొండ టీమ్ క్లారిటీ..

Vijay Devarakonda Condemns False Allegations: గత కొంత కాలంగా సోషల్ మీడియా వేదికగా కొంత మంది  హీరో విజయ్ దేవరకొండను పనిగట్టుకొని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. తెలుగు సినీ రంగంలో సొంతంగా స్టార్ హీరోగా ఎదిగిన ఆయన పై కావాలనే బురద జల్లే ప్రయత్నాలు జరగుతున్నాయి. దీనికి కొన్ని వెబ్ సైట్స్‌ కూడా నిజమో కాదో నిర్ధారణ చేసుకోకుండా దాని చుట్టూ కథలను అల్లుతున్నారు. అలాంటి ఫాల్స్ అలిగేషన్స్ పై విజయ్ దేవరకొండ టీమ్ క్లారిటీ ఇచ్చింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 26, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:02 AM IST
ఆ వ్యాఖ్యలు నిరాధారం.. విజయ్ దేవరకొండ టీమ్ క్లారిటీ..
Image Credit: Vijay Devarakonda (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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