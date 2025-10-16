English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Vijay Devarakonda 14: ‘వీడీ 14’లో విజయ్ దేవరకొండ నట విశ్వరూపం.. గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తోన్న రాహుల్ సంకృత్యన్ వ్యాఖ్యలు..

Vijay Devarakonda 14: విజయ్ దేవరకొండ రీసెంట్ గా ‘కింగ్ డమ్’ మూవీతో పలకరించారు. ప్రస్తుతం రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వంలో ప్యాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో విజయ్ దేవరకొండ నటన నభూతో అన్నట్టుగా ఉంటుందని చెప్పి సినిమాపై అంచనాలు పెంచేసాడు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 16, 2025, 12:18 PM IST

Vijay Devarakonda 14: హీరో విజయ్ దేవరకొండ నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ "వీడీ 14". టాక్సీవాలా తర్వాత మరోసారి రాహుల్ దర్శకత్వంలో చేస్తోన్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలున్నాయి. ఈ సినిమాలో  ఈ క్రేజీ మూవీ గురించి డైరెక్టర్ రాహుల్ సంకృత్యన్ చెప్పిన మాటలు సినిమాపై  మరింత హైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. రీసెంట్ గా డ్యూడ్ సినిమా ఈవెంట్ కు గెస్ట్ గా వెళ్లిన రాహుల్ మాట్లాడుతూ.."వీడీ 14"లో విజయ్ నటన  చూస్తే ప్రేక్షకులు షాక్ అవుతారని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సినిమాలో  ఆయన నట విశ్వరూపం చూస్తారన్నారు.  డైరెక్టర్ చెప్పిన ఈ మాటలతో "వీడీ 14" ఎంత స్ట్రాంగ్ కంటెంట్, ఇంటెన్స్ పర్ ఫార్మెన్స్ లతో తెరకెక్కుతోందో తెలుస్తోంది.

బ్రిటీష్ కాలం నేపథ్యంతో పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామాగా "వీడీ 14" తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు. రష్మిక మందన్న హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. 19వ సెంచరీ నేపథ్యంతో 1854 నుంచి 1878 మధ్య కాలంలో జరిగిన యదార్థ చారిత్రక సంఘటనల ఆధారంగా విజయ్ దేవరకొండ 14వ చిత్రం రాబోతుంది. ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నలు కలిసి నటిస్తున్న చిత్రం కావడంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. 

మరోవైపు విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న తొలిసారి ‘గీత గోవిందం’ సినిమాలో కలిసి నటించారు. ఆ తర్వాత వీరిద్దరు ‘డియర్ కామ్రేడ్’ సినిమాలో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. ఇపుడు ముచ్చటగా మూడోసారి అది కూడా వివాహా నిశ్చితార్థం తర్వాత ఈ సినిమా వస్తుండంతో ఈ చిత్రంపై ట్రేడ్ లో భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఈ సినిమా వీరి పెళ్లి తర్వాత విడుదలవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. 

Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే.. 

Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Vijay Devarakonda 14VD14Rahul SankrityanVijay devarakonda Rahul Sankrityan combinationRahul Sankrityan movies

