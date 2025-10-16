Vijay Devarakonda 14: ‘వీడీ 14’లో విజయ్ దేవరకొండ నట విశ్వరూపం.. గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తోన్న రాహుల్ సంకృత్యన్ వ్యాఖ్యలు..

Vijay Devarakonda 14: హీరో విజయ్ దేవరకొండ నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ "వీడీ 14". టాక్సీవాలా తర్వాత మరోసారి రాహుల్ దర్శకత్వంలో చేస్తోన్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలున్నాయి. ఈ సినిమాలో ఈ క్రేజీ మూవీ గురించి డైరెక్టర్ రాహుల్ సంకృత్యన్ చెప్పిన మాటలు సినిమాపై మరింత హైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. రీసెంట్ గా డ్యూడ్ సినిమా ఈవెంట్ కు గెస్ట్ గా వెళ్లిన రాహుల్ మాట్లాడుతూ.."వీడీ 14"లో విజయ్ నటన చూస్తే ప్రేక్షకులు షాక్ అవుతారని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సినిమాలో ఆయన నట విశ్వరూపం చూస్తారన్నారు. డైరెక్టర్ చెప్పిన ఈ మాటలతో "వీడీ 14" ఎంత స్ట్రాంగ్ కంటెంట్, ఇంటెన్స్ పర్ ఫార్మెన్స్ లతో తెరకెక్కుతోందో తెలుస్తోంది.
బ్రిటీష్ కాలం నేపథ్యంతో పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామాగా "వీడీ 14" తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు. రష్మిక మందన్న హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. 19వ సెంచరీ నేపథ్యంతో 1854 నుంచి 1878 మధ్య కాలంలో జరిగిన యదార్థ చారిత్రక సంఘటనల ఆధారంగా విజయ్ దేవరకొండ 14వ చిత్రం రాబోతుంది. ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నలు కలిసి నటిస్తున్న చిత్రం కావడంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి.
మరోవైపు విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న తొలిసారి ‘గీత గోవిందం’ సినిమాలో కలిసి నటించారు. ఆ తర్వాత వీరిద్దరు ‘డియర్ కామ్రేడ్’ సినిమాలో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. ఇపుడు ముచ్చటగా మూడోసారి అది కూడా వివాహా నిశ్చితార్థం తర్వాత ఈ సినిమా వస్తుండంతో ఈ చిత్రంపై ట్రేడ్ లో భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఈ సినిమా వీరి పెళ్లి తర్వాత విడుదలవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి.
